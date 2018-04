Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be pénteken az ENSZ Biztonsági Tanácsának ülésén Antonio Guterres főtitkár.","shortLead":"Megérkezett a vegyifegyver-ellenőrök első csoportja Szíriába, és a hétvégén csatlakoznak még hozzájuk – jelentette be...","id":"20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cebed-84f5-4896-8594-992c76dea650&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753ace60-510a-4821-ba83-fdb6cc11f30f","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Vegyifegyverellenorok_erkeztek_Sziriaba","timestamp":"2018. április. 13. 18:42","title":"Vegyifegyver-ellenőrök érkeztek Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95dc1c31-a4d9-451d-91d3-84057829522e","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Vastag szivar, tekintélyes pocak, őszülő halánték. Sokak fejében még mindig ezek a háttérből szálakat mozgató, szervező és pénztől dagadó filmproducerek nélkülözhetetlen attribútumai. Terepszemlét tartottunk az itthoni közegben, és azt tapasztaltuk, hogy a legsikeresebb magyar filmek mögött fiatal, tornacipős magyar csajok vannak, akik már az európai filmeseket is levették a lábukról.



","shortLead":"Vastag szivar, tekintélyes pocak, őszülő halánték. Sokak fejében még mindig ezek a háttérből szálakat mozgató, szervező...","id":"hvgextrano_20180413_Vagany_csajoknal_a_kincstar_kulcsa__Noi_ero_a_magyar_sikerfilmek_mogott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95dc1c31-a4d9-451d-91d3-84057829522e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c46e50cb-43ed-4434-b62e-68f7615f6fd1","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180413_Vagany_csajoknal_a_kincstar_kulcsa__Noi_ero_a_magyar_sikerfilmek_mogott","timestamp":"2018. április. 13. 11:28","title":"Vagány csajoknál a kincstár kulcsa - Női erő a magyar sikerfilmek mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A választások utáni első podcastban a vasárnapi eredmények, a következtetések levonása, a jövő kutatása voltak a fő témák. A Fülke vendége Gulyás Márton, a Közös Ország Mozgalom alapítója, aktivista.","shortLead":"A választások utáni első podcastban a vasárnapi eredmények, a következtetések levonása, a jövő kutatása voltak a fő...","id":"20180414_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Ez_egy_totalis_egypartrendszer","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0196c51-eb94-4d6d-9080-d3e5ddc442e9","keywords":null,"link":"/itthon/20180414_Gulyas_Marton_a_Fulkeben_Ez_egy_totalis_egypartrendszer","timestamp":"2018. április. 14. 07:00","title":"Gulyás Márton a Fülkében: „Ez egy totális egypártrendszer”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével – közölte Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság (EB) szóvivője.","shortLead":"Soros György jövő hétfőn Brüsszelben megbeszélést folytat Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság első alelnökével –...","id":"20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1f21c2-59c2-4edc-bccc-643db73a74a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180413_Brusszelben_targyal_hetfon_Soros_Gyorgy","timestamp":"2018. április. 13. 18:04","title":"Brüsszelben tárgyal hétfőn Soros György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180413_Te_Toni_tenyleg_megbuntett_engem_a_Patyi_Sajnalom_miniszterelnok_ur","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1da049f8-e856-47ac-bfdf-08f797c8f9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84701a8-965c-4979-828e-315a0f2321ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_Te_Toni_tenyleg_megbuntett_engem_a_Patyi_Sajnalom_miniszterelnok_ur","timestamp":"2018. április. 13. 13:33","title":"Te Tóni, tényleg megbüntetett engem a Patyi? \"Sajnálom, miniszterelnök úr!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában elcsukló hangon csütörtök este Chikán Attila.","shortLead":"„Kornai Jánossal egy listára kerülni nekem mindig nagy élmény lesz” – ezt mondta a Hír TV Egyenesen című műsorában...","id":"20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e69cae2-eeca-4cbf-9fcd-44863fb8e5bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffed9cd7-7355-4e25-875d-c85f6e023558","keywords":null,"link":"/itthon/20180413_konnyeivel_kuszkodott_a_soros_zsoldosok_listajara_felkerult_chikan_attila","timestamp":"2018. április. 13. 07:18","title":"Könnyeivel küszködött a Soros-zsoldosok listájára felkerült Chikán Attila a Hír TV-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem tetszett egy trafikosnak, hogy nem maradhatott egyedül a faluban, és a bíróság neki adott igazat.","shortLead":"Nem tetszett egy trafikosnak, hogy nem maradhatott egyedül a faluban, és a bíróság neki adott igazat.","id":"20180414_Beperelte_egy_trafikos_az_allamot_mert_konkurenciat_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032348ed-4c03-4c02-8e9e-0521554b6f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f0eff4d-ee4d-4908-836a-02dcc8dfbccd","keywords":null,"link":"/kkv/20180414_Beperelte_egy_trafikos_az_allamot_mert_konkurenciat_kapott","timestamp":"2018. április. 14. 12:38","title":"Beperelte egy trafikos az államot, mert konkurenciát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9052e9da-e4af-459f-b946-d6a353022b35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy wiesbadeni klinika gyermekorvosa megmutatta, hogy nem minden orvos fehér köpenyes, szigorú tekintetű, és ha kell, örömtáncot is lejt a gyógyulás érdekében. ","shortLead":"Egy wiesbadeni klinika gyermekorvosa megmutatta, hogy nem minden orvos fehér köpenyes, szigorú tekintetű, és ha kell...","id":"20180413_tancolt_kis_betegenek_egy_orvos_hogy_felviditsa_tole_olvadozik_most_a_net","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9052e9da-e4af-459f-b946-d6a353022b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a16dc2-bb0f-4d92-a103-16fdf432d1b1","keywords":null,"link":"/elet/20180413_tancolt_kis_betegenek_egy_orvos_hogy_felviditsa_tole_olvadozik_most_a_net","timestamp":"2018. április. 13. 10:59","title":"Táncolt kis betegének egy orvos, hogy felvidítsa, tőle olvadozik most a net – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]