[{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki Görögországban pisztollyal rohangált egy focipályán. A Forbes magazin moszkvai kiadása szerint az összvagyon is szépen nő: 25 milliárdos a bővülés, s a leggazdagabbaknak már 485 milliárd dollárjuk van. Pedig Oroszországot komoly nyugati szankciók sújtják.","shortLead":"Két év alatt több mint harminc százalékkal nőtt az orosz milliárdosok száma, már milliárdos az az üzletember is, aki...","id":"20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a694af46-158d-40ca-8799-1bc2957765b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180419_A_szankciok_hasznalnak_az_orosz_milliardosoknak","timestamp":"2018. április. 19. 11:32","title":"A szankciók használnak az orosz milliárdosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530b4216-c1a7-4c88-a1c4-5ab57eca53d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az elégedett vendég a jóízűen elfogyasztott étek után bement a konyhába, és valamennyi alkalmazottnak a kezébe nyomott még száz dollárt. Az eset egy Michelin-csillagos chicagói étteremben történt. ","shortLead":"Az elégedett vendég a jóízűen elfogyasztott étek után bement a konyhába, és valamennyi alkalmazottnak a kezébe nyomott...","id":"20180417_Felmillio_forintos_borravalot_adott_mert_finomnak_talalta_a_vacsorat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=530b4216-c1a7-4c88-a1c4-5ab57eca53d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19059070-54fc-490a-aaf4-23d3155d4219","keywords":null,"link":"/elet/20180417_Felmillio_forintos_borravalot_adott_mert_finomnak_talalta_a_vacsorat","timestamp":"2018. április. 17. 19:31","title":"Félmillió forintos borravalót adott, mert finomnak találta a vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd3b2e9-a9b0-425f-b7db-371ed9668c2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2018 augusztusáig kitolta a nyomozási határidőt az ORFK a Bienerth Gusztáv MÚSZ-elnöksége alatti ügyekre vonatkozóan. A rendőrség ismeretlen tettes ellen nyomoz.

