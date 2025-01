Milyen típusú konstrukció az MBH Rapid?

Ezzel a termékcsoporttal öt banki munkanapos átfutási időt kívánunk az ügyfeleink számára biztosítani, a dokumentáció teljes körű rendelkezése állásától egészen a folyósításig, összesen maximum 300 millió Ft hitelösszeg erejéig.2024 májusában vezettük be a piacra az MBH Rapid hitelek első termékcsoportját, az MBH Rapid Széchenyi-konstrukciókat: ezek a Széchenyi Folyószámlahitel MAX+, és Széchenyi Likviditási hitel MAX+. Közben folyamatosan finomhangoltuk a feltételeket és 2024 őszén nyílt arra lehetőség, hogy Garantiqa InvestEU-fedezettel rendelkező termékeket is bevonjuk az MBH Rapid vállalati termékcsomagba. Ezáltal az ilyen típusú folyószámlahitel és forgóeszközhitel konstrukció is öt munkanapos átfutási idővel vált elérhetővé az ügyfeleink számára. Fontos hangsúlyozni, hogy ezek mindegyike dologi biztosíték nélkül hozzáférhető konstrukció.

Mi alapján döntheti el egy vállalkozás, hogy Széchenyi konstrukciós vagy InvestEU-s hitelt vegyen fel?

A Széchenyi konstrukciók már évek óta elérhetőek a piacon, és ahogy az ismert ügyfeleink számára, ezeknek a hiteleknek az igénybevétele az ún. de minimis támogatáskeret terhére történik. Az InvestEU Garanciaprogram egy teljesen új lehetőség, amelyet a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. ebben az évben hirdetett meg, mint új típusú garantőri biztosíték, és amelyhez az MBH Bank az elsők között csatlakozott. Utóbbi annyiban mindenképp más, hogy más támogatási jogcím alapján igényelhető, azaz, ha az ügyfeleknek a de minimis támogatás tekintetében kimerültek a lehetőségeik, akkor bátran fordulhatnak az InvestEU program termékei felé.

Az öt munkanapon belüli hitelfolyósítás már önmagában jól hangzik, de hogy világos legyen: időt és papírmunkát tekintve, mennyit spórolnak az ügyfeleknek ezek a termékek a korábbiakhoz képest?

Kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy a vállalati ügyfeleink számára kiszámíthatóságot és ütemezhető hitelhez jutást biztosítsunk. Az MBH Rapid termékcsomag kettős előnnyel bír. Az egyik, hogy tisztább és érthetőbb az, hogy milyen dokumentációt várunk el – ez a termékek sajátosságaiból is egyértelműen kiderül. A másik elem pedig, hogy az ügyfeleinknek kiszámítható, hogy pozitív elbírálás esetén mikor kerül sor a szerződéskötésre, és mikor jelenik meg az összeg a számlájukon. Hangsúlyozom, ennek fontos előfeltétele, hogy az összes szükséges dokumentum a rendelkezésünkre álljon a hitelfelvételi folyamat legelején.

Horváth Ágnes, az MBH Bank középvállalati üzletágának kiemelt szakértő vezetője Bielik István

Milyen messzire nyúlik vissza a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel való együttműködés? Ez a partnerség kifejezetten a vállalkozói hitelfedezetek érdekében köttetett?

Már az MBH Bank elődjeinél is fontos volt a Garantiqával való szoros együttműködés és ez a közös munka azóta is töretlen. Fontos kiemelni, hogy proaktívan keressük velük azokat a további együttműködési lehetőségeket, amelyek aztán megjelennek nálunk az ügyfélfinanszírozásban, hiteltermékkonstrukciókban.

Elérhető opció számlaforgalmi elvárás nélkül hitelt igényelni. Ez növeli a hitelköltségeket? Kinek ajánlják elsősorban?

Nem növeli a hitelköltségeket. Ez egyébként magában a meghirdetett programban is lehetőség a bank számára, hogy beleteszi-e a számlaforgalmi elvárást is a hitelszerződésekbe vagy sem. Az MBH Bank úgy döntött, hogy ezeknél az MBH Rapid vállalati hiteltermékeknél bizonyos adósminősítési kategóriák esetében nem kéri ezt a feltételt az ügyfeleitől. Ez a lehetőség olyan új vagy meglévő ügyfeleink számára előnyös, akik pillanatnyilag nem bankolnak teljeskörűen az MBH Banknál.

Közokiratba foglalási kötelezettség nélküli hitelkonstrukciókat is bocsátanak ki. Ez milyen formában támogatja a vállalkozásokat?

Az ügyfélélmény szempontjából nyilvánvalóan fontos az adminisztrációs terhek és pluszköltségek alól történő mentesülés, ugyanis egy ilyen közokiratba foglalási procedúra az idő és a költségek szempontjából egyaránt okozhat fejfájást az ügyfeleknek.

Ezenkívül hosszabbításkor vagy módosításkor további költségeket jelent, ha a közjegyzői okiraton módosítani kell. Így, ha van rá mód, minden esetben igyekszünk az ügyfeleinket ez alól mentesíteni.

Ha a forgóeszközhitel is ugyanúgy szabad felhasználású, mint az összes többi termék, és számlákra sincs szükség, akkor az miért specifikusan forgóeszközhitel?

A Széchenyi Likviditási hitelnek ma már egyébként is a sajátja, hogy szabad felhasználású módon, külön számlák benyújtása nélkül igénybe vehető. Az a különbség ilyen szempontból egy folyószámlahitel és egy forgóeszközhitel konstrukció között, hogy utóbbinál az ügyfél önmaga is jobban tudja irányítani, a rendelkezésre álló keretén belül mire és milyen mértékben veszi igénybe a hitelt, hiszen azt ő hívja le célzottan, ellentétben a bankszámlahitellel, ahol a bankszámlára érkező terhelések automatikusan a hitelkeret terhére teljesülnek, ha a bankszámlán nincs elérhető egyenleg.

Tud mondani ágazatokat, melyek képviselői a többihez képest kiemelt előnyt élvezhetnek a gyorsított hitelbírálattal?

Az eddigi tapasztalatok alapján megállapítható, hogy teljesen vegyes a kép. Olyat nem láttunk, hogy egy bizonyos szektor felől nagyobb érdeklődésre tartanának számot a termékek. Azt tapasztaljuk, az ügyfelek számára fontos a kiszámíthatóság, fontos a gyors átfutási idő, és az eddigi vélemények alapján egyértelműen pozitív volt a megítélés, a hitel iránt érdeklődő vállalkozások ágazattól függetlenül örömmel vették ezt az új megoldási lehetőséget.

A Széchenyi konstrukciók igénylésének számában kézzelfogható növekedést látunk. Az InvestEU kapcsán azt gondolom, hogy a jövő évre várható nagyobb felfutás, mivel egy idén ősszel megjelent termékcsomagról beszélünk. Utóbbi esetén egyelőre gyűjtjük a tapasztalatokat, jellemzően még az ügyfelek is ismerkednek ezekkel a konstrukciókkal.

Várható fejlesztés vagy bővítés az MBH Rapid keretein belül?

Mindenképp. Ahogy idén május óta is az MBH Bank egyedi termék- és folyamatfejlesztő kollégáival közösen folyamatosan azon dolgoztunk, hogy bővítsük a termékek körét, továbbá – a lehetőségeinkhez, illetve a meghirdetett program lehetőségeihez mérten – szélesítsük az igénybevételi feltételeket, úgy egyrészt továbbra is az a munkánk, hogy beépítsük azokat a tanulságokat, amelyeket megéltünk az MBH Rapid bevezetése óta. Emellett pedig vizsgáljuk azt is, hogy az MBH Rapid vállalati hiteleket esetlegesen milyen termékekkel lehetne a jövőben bővíteni. Elképzelések is vannak már, ezeket 2025-ben tervezzük majd megvalósítani.

Fontos, hogy a beruházási kedv fellendülésére is időben tudjunk reagálni. Az lesz az egyik következő célunk, hogy az MBH Rapid vállalati termékcsomagok körében akár beruházási hitelekkel is találkozzanak majd az ügyfelek.

