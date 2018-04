Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b71a826-d918-48c9-9fb0-f61041857020","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amazóniai törzs állt bosszút a sámánjáért.","shortLead":"Amazóniai törzs állt bosszút a sámánjáért.","id":"20180423_Meglincseltek_egy_kanadai_ferfit_Peruban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b71a826-d918-48c9-9fb0-f61041857020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b8c5656-d5de-47ce-ada9-59b675e4931c","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Meglincseltek_egy_kanadai_ferfit_Peruban","timestamp":"2018. április. 23. 13:38","title":"Meglincseltek egy kanadai férfit Peruban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ae68b9-4cff-4163-97e8-b54b5b61ab1b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a meglehetősen egyedi tételt jelentő repjegy és a szállás, hanem a helyi költségek alapján rangsoroltak. Az első és utolsó helyezett költségei között csaknem háromszoros a különbség.","shortLead":"Nem a meglehetősen egyedi tételt jelentő repjegy és a szállás, hanem a helyi költségek alapján rangsoroltak. Az első és...","id":"20180421_Ennyiert_sorozhet_kavezhat_es_kenheti_magat_naptejjel__itt_van_a_legolcsobb_tengerpartok_listaja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9ae68b9-4cff-4163-97e8-b54b5b61ab1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a3044f-89c8-4c8c-a64f-c54213585f6d","keywords":null,"link":"/kkv/20180421_Ennyiert_sorozhet_kavezhat_es_kenheti_magat_naptejjel__itt_van_a_legolcsobb_tengerpartok_listaja","timestamp":"2018. április. 21. 14:27","title":"Ennyiért sörözhet, kávézhat, és kenheti magát naptejjel – itt van a legolcsóbb tengerpartok listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul egy kollégájuk is szerepel. Az ELTE után így ez a jogi kar is kiállt a listázás és a gyűlöletkeltés minden formája ellen.","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara is elítélte a Figyelőben megjelent Soros-listát, amin ráadásul...","id":"20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c61989-10e5-4ba5-ab82-3ffa70edb837","keywords":null,"link":"/itthon/20180423_Kiall_a_Figyelo_listajara_kerult_tanaraert_a_pecsi_jogi_kar","timestamp":"2018. április. 23. 13:07","title":"Kiáll a Figyelő listájára felkerült tanáráért a pécsi jogi kar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f937d8f5-2d85-4d40-a1f2-3e335a65333b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A mexikói bíróság betiltotta az amerikai Mattel cég Frida Kahlót ábrázoló Barbie babájának értékesítését Mexikóban, és Kahlo családját nevezte meg a néhai mexikói festőművészhez kötődő jogok egyedüli birtokosának.","shortLead":"A mexikói bíróság betiltotta az amerikai Mattel cég Frida Kahlót ábrázoló Barbie babájának értékesítését Mexikóban, és...","id":"20180421_frida_kahlo_barbie_mexiko","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f937d8f5-2d85-4d40-a1f2-3e335a65333b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8441cf3-eafb-426d-880a-0e7c61c2fca5","keywords":null,"link":"/elet/20180421_frida_kahlo_barbie_mexiko","timestamp":"2018. április. 21. 17:35","title":"Nem ájult el mindenki a Frida Kahlo-Barbie-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Levették őket a tiltólistáról.\r

\r

","shortLead":"Levették őket a tiltólistáról.\r

\r

","id":"20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5efffe64-06c1-40ec-8fd4-c673247c382a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d01df3d-bfed-4953-9614-a8174650638c","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_A_szombati_tuntetes_elso_sikere_ujra_megy_Wellhello_a_Petofi_Radioban","timestamp":"2018. április. 22. 12:03","title":"A szombati tüntetés első sikere: újra megy Wellhello a Petőfi Rádióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","shortLead":"Fiú. A szülésnél jelen volt Vilmos is. A baba és a mama is jól van. ","id":"20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3543f78b-02db-4f1b-9e14-8649180fe7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8369244-85c0-4bdd-803a-994351051763","keywords":null,"link":"/elet/20180423_Megszuletett_Katalin_es_Vilmos_harmadik_gyereke","timestamp":"2018. április. 23. 14:06","title":"Megszületett Katalin és Vilmos harmadik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","shortLead":"Hiába nő a magyar gazdaság, az egészségügyi mutatók katasztrofálisak.","id":"20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5e6e62-6dc4-497e-af84-6d21158eda0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180423_A_magyarok_az_egeszsegukkel_fizetnek__hires_orvosi_lap_kritizalja_az_Orbankormanyt","timestamp":"2018. április. 23. 12:56","title":"\"A magyarok az egészségükkel fizetnek\" - híres orvosi lap kritizálja az Orbán-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt.","shortLead":"Az Austin Powersből ismert színész 49 éves volt.","id":"20180422_Meghalt_Verne_Troyer","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbbdc0c-b780-483c-8cdb-103ab646812e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e6a01-1ac5-49d2-a4e5-d099277ecaf9","keywords":null,"link":"/kultura/20180422_Meghalt_Verne_Troyer","timestamp":"2018. április. 22. 06:31","title":"Meghalt Verne Troyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]