Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c149ee3-75f8-4d9b-9a9e-bba466c1114f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók által felfedezett és tanulmányozott 180 millió évvel ezelőtt élt őskrokodil maradványairól szóló tudományos kutatás eredményeit publikálták a szakértők a PeerJ tudományos szaklapban csütörtökön.","shortLead":"Magyar kutatók által felfedezett és tanulmányozott 180 millió évvel ezelőtt élt őskrokodil maradványairól szóló...","id":"20180510_Magyarosuchus_fitosi_oskrokodil_PeerJ_Fitos_Attila_Osi_Attila","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c149ee3-75f8-4d9b-9a9e-bba466c1114f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758e432c-873a-4014-9800-20eee6a1641a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180510_Magyarosuchus_fitosi_oskrokodil_PeerJ_Fitos_Attila_Osi_Attila","timestamp":"2018. május. 10. 20:35","title":"A magyar név megint szép lesz, már őskrokodil is viseli - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábban beígért egyszeri utalás helyett az önkormányzatnak kellene szétosztania a tűzifát, ráadásul van, ahol rászorultsági alapon, vagyis nem is mindenki kaphat belőle. ","shortLead":"A korábban beígért egyszeri utalás helyett az önkormányzatnak kellene szétosztania a tűzifát, ráadásul van, ahol...","id":"20180510_A_faval_futok_megsem_kaphatnak_a_rezsicsokkentesbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd610e3-d659-4a79-bc6d-56632b0c5197","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_A_faval_futok_megsem_kaphatnak_a_rezsicsokkentesbol","timestamp":"2018. május. 10. 20:32","title":"A fával fűtők mégsem kaphatnak a rezsicsökkentésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0c9b42-f32c-42b3-b6c0-f99113b43ba2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az új fül növesztése az orvosok szerint jól sikerült, és ha a helyére illesztik, öt év múlva meg sem lehet majd mondani, hogy nem igazi. Figyelem, bizarr kép a cikkben!","shortLead":"Az új fül növesztése az orvosok szerint jól sikerült, és ha a helyére illesztik, öt év múlva meg sem lehet majd...","id":"20180510_A_karjan_novesztettek_uj_fulet_a_serult_katonanak__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0c9b42-f32c-42b3-b6c0-f99113b43ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed8697ac-9741-4e9d-a273-cd57bf706d8c","keywords":null,"link":"/elet/20180510_A_karjan_novesztettek_uj_fulet_a_serult_katonanak__foto","timestamp":"2018. május. 10. 17:40","title":"A karján növesztettek új fület a sérült katonának – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","shortLead":"A lap olyan tervekhez jutott hozzá, amelyek megerősítik, hogy sportkomplexumot alakítanak ki a területen. ","id":"20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24413b7b-b0c3-4576-8cf4-5672c24447b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255a3c11-ba1f-4a66-b00a-875b0c7075ef","keywords":null,"link":"/itthon/20180511_nepszava_sportpalyak_lesznek_a_hos_utcai_getto_helyen","timestamp":"2018. május. 11. 06:35","title":"Népszava: Tényleg sportpályákat építenek a Hős utcai gettó helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség szeretettel fogadta Szilágyi Zsófia első rendezését, még ha ő ezt nem is így látta. Az alkotókat a helyszínen kérdeztük cannes-i élményeikről: a főszereplő Szamosi Zsófia két interjú és fotózás között szoptatta meg a kisbabáját, a 11 éves Barcza Ambrus nagyon izgult, amikor ki kellett állnia a színpadra, Szilágyi pedig próbál nem a díjakra gondolni. ","shortLead":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség...","id":"20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b661ee51-5f4c-4d12-a629-ad7902696e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Még tapsolták volna a magyar filmet Cannes-ban, de valaki felkapcsolta a villanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","shortLead":"A sorozat egy amerikai középiskolai lányfocicsapatról fog szólni. ","id":"20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bffce03-e51a-4260-952e-e027fc3e86c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4ab1b6-9b0e-4e49-82ee-5ef476e2c070","keywords":null,"link":"/sport/20180511_Facebooksorozat_producere_lesz_Cristiano_Ronaldo","timestamp":"2018. május. 11. 13:54","title":"Facebook-sorozat producere lesz Cristiano Ronaldo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","shortLead":"A 2-es terminálhoz kapcsolódó új létesítményt 2021-ben adhatják át, néhány eleme már hamarabb is elkészülhet.","id":"20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4786eda1-feb1-457a-bc31-94a0a331796e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Uj_terminal_epul_Ferihegyen","timestamp":"2018. május. 10. 09:11","title":"Új terminál épül Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A versenyhivatalt is érdekli, hogyan lehetett néhány hónap alatt félmilliónál is több rajongót szerezni Indiából, Pakisztánból és Bangladesből.","shortLead":"A versenyhivatalt is érdekli, hogyan lehetett néhány hónap alatt félmilliónál is több rajongót szerezni Indiából...","id":"20180511_A_GVH_vizsgalja_hogyan_lett_Maga_Zoltannak_tobb_szazezer_azsiai_rajongoja_Facebookon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2caef1dc-f864-4061-af91-a99ec66fb942","keywords":null,"link":"/kkv/20180511_A_GVH_vizsgalja_hogyan_lett_Maga_Zoltannak_tobb_szazezer_azsiai_rajongoja_Facebookon","timestamp":"2018. május. 11. 12:15","title":"A GVH vizsgálja, hogyan lett Mága Zoltánnak több százezer ázsiai rajongója Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]