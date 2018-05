Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cf47f1f-8aca-4867-8898-97599d209771","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen hallották a pletykát arról, képviselők kezdeményezhetik a képviselő-testület feloszlatását. Konkrét javaslat még nincs. ","shortLead":"Többen hallották a pletykát arról, képviselők kezdeményezhetik a képviselő-testület feloszlatását. Konkrét javaslat még...","id":"20180509_Megbuktathatjak_Zugloban_Karacsony_Gergelyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf47f1f-8aca-4867-8898-97599d209771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe56a45-eda9-4665-995d-5d6333e94765","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_Megbuktathatjak_Zugloban_Karacsony_Gergelyt","timestamp":"2018. május. 09. 16:56","title":"Rájuk fér a párbeszéd: megbuktathatják Zuglóban Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És ehhez nem is kellene koldusbotra jutnia, elég lenne csak azt a 160 milliárd forintot felhasználnia, amivel egyetlen év alatt gazdagodott.","shortLead":"Ha akarná. De ha ahhoz lenne kedve, egy olyan tizeneggyel is kiállhatna, ami simán versenybe lehetne a BL-serlegért. És...","id":"20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea88e9ee-11cb-4e78-a7dc-cac11e589cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1407d17d-c9e3-4e1c-a35a-bc72e66d6c96","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Meszaros_Lorinc_akar_Messit_is_megvehetne","timestamp":"2018. május. 10. 16:04","title":"Mészáros Lőrinc akár Messit is megvehetné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen év alatt több mint másfélszer ennyivel nőtt. Az is kiderült: két dollármilliárdosa van Magyarországnak.","shortLead":"Százmilliárd forint kell ahhoz, hogy valaki a tíz leggazdagabb magyar közé kerüljön – Mészáros Lőrinc vagyona egyetlen...","id":"20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4974b9b9-65d5-4bb8-9aa4-54dab7595568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0325c6bd-3e02-44c0-851c-56a16d056685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180510_Elkeszult_a_szupergazdagok_listaja_csak_a_lapzarta_allitotta_meg_Meszarost","timestamp":"2018. május. 10. 06:00","title":"Elkészült a szupergazdag magyarok listája: csak a lapzárta állította meg Mészárost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez egyelőre a nem hivatalos, nyelvtanárok által készített megoldás.","shortLead":"Ez egyelőre a nem hivatalos, nyelvtanárok által készített megoldás.","id":"20180510_Mutatjuk_hogyan_kellett_megoldani_a_mai_angolerettsegi_elso_reszet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e700f0-49ab-4acb-9694-ef289f8e9ecd","keywords":null,"link":"/itthon/20180510_Mutatjuk_hogyan_kellett_megoldani_a_mai_angolerettsegi_elso_reszet","timestamp":"2018. május. 10. 13:14","title":"Mutatjuk, hogyan kellett megoldani a mai angolérettségi első részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3aa5b0-ab75-4c64-af55-ab208cb30fa3","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Ruszt városához közeli Familypark, Ausztria egyik legnagyobb szabadidőparkja. Ám belegondolunk-e, hogyan is működik egy ilyen létesítmény? Kik és hogyan tartják fenn a varázslatot nap mint nap? Kik felelnek azért, hogy az élmény mind a gyerekek, mind a felnőttek számára felhőtlen legyen?","shortLead":"Idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját a Ruszt városához közeli Familypark, Ausztria egyik legnagyobb...","id":"feelaustria_20180507_Egy_elmenypark_fogaskerekei","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb3aa5b0-ab75-4c64-af55-ab208cb30fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4962fa84-1bf6-436b-a1be-d434a655f568","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180507_Egy_elmenypark_fogaskerekei","timestamp":"2018. május. 10. 11:30","title":"Egy élménypark fogaskerekei – Belestünk az osztrák csodavilág kulisszái mögé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"d01335ae-18a9-4cc0-9ced-094033e3e851","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megérkeztek az Egyesült Államokba azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon még szerdán.","shortLead":"Megérkeztek az Egyesült Államokba azok az amerikaiak, akiket Észak-Korea engedett szabadon még szerdán.","id":"20180510_trump_fogadta_az_eszak_koreabol_elengedett_foglyokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d01335ae-18a9-4cc0-9ced-094033e3e851&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98bfe701-4630-4ad5-baca-4b3298de74b9","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_trump_fogadta_az_eszak_koreabol_elengedett_foglyokat","timestamp":"2018. május. 10. 11:17","title":"Trump fogadta az Észak-Koreából elengedett foglyokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök az egészségügyet uraló orvoslobbi ellen vetné be. ","id":"20180509_orban_kasler","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc6cc4e5-ae09-47a7-8139-d1f576f8d823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2600a9-56a4-406c-b11c-2bf4bb1dbc07","keywords":null,"link":"/itthon/20180509_orban_kasler","timestamp":"2018. május. 09. 12:54","title":"Hamar leamortizálódhat Kásler Miklós – nagy egészségügyi átalakítást tervezhet Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó forgási irányával ellentétesen terjednek, élettartamuk pedig több hónap.","shortLead":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon. Olyan, óriási hullámokat fedeztek fel a Napon, amely a bolygó...","id":"20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=605414c8-60dd-4ab7-88ba-51041d3f16dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6ac000-3257-41cb-b324-66486cdaaaca","keywords":null,"link":"/tudomany/20180509_nap_hullamok_orveny_alaku_oriasi_hullamok","timestamp":"2018. május. 09. 15:03","title":"Óriási örvény alakú hullámokat fedeztek fel a Napon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]