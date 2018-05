Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2d140e7-26da-4c75-844f-f38a0a918958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi az, ami a filmeknél is talán nagyobb érdeklődést vált ki egy rangos fesztiválon? Igen, az, hogy milyen ruhákban vonulnak be a sztárok. Mutatjuk.","shortLead":"Mi az, ami a filmeknél is talán nagyobb érdeklődést vált ki egy rangos fesztiválon? Igen, az, hogy milyen ruhákban...","id":"20180511_Ruhakoltemenyek_a_voros_szonyegen__igy_pompaztak_a_sztarok_Cannesban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2d140e7-26da-4c75-844f-f38a0a918958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74977253-305d-4dfb-8113-6d936f97c166","keywords":null,"link":"/kultura/20180511_Ruhakoltemenyek_a_voros_szonyegen__igy_pompaztak_a_sztarok_Cannesban","timestamp":"2018. május. 11. 10:41","title":"Ruhaköltemények a vörös szőnyegen – így pompáztak a sztárok Cannes-ban (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f","c_author":"Varga Ferenc (Cannes)","category":"kultura","description":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség szeretettel fogadta Szilágyi Zsófia első rendezését, még ha ő ezt nem is így látta. Az alkotókat a helyszínen kérdeztük cannes-i élményeikről: a főszereplő Szamosi Zsófia két interjú és fotózás között szoptatta meg a kisbabáját, a 11 éves Barcza Ambrus nagyon izgult, amikor ki kellett állnia a színpadra, Szilágyi pedig próbál nem a díjakra gondolni. ","shortLead":"Szerdán mutatkozott be Cannes-ban az idei válogatásba egyetlen magyar filmként bekerült Egy nap. A nemzetközi közönség...","id":"20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31088c01-b719-43a0-bd64-3397c652068f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b661ee51-5f4c-4d12-a629-ad7902696e71","keywords":null,"link":"/kultura/20180510_Meg_tapsoltak_volna_a_magyar_filmet_Cannesban_de_valaki_felkapcsolta_a_villanyt","timestamp":"2018. május. 10. 17:00","title":"Még tapsolták volna a magyar filmet Cannes-ban, de valaki felkapcsolta a villanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","shortLead":"Az első járat korábban, az utolsó később indul majd a Deák Ferenc téri, illetve a ferihegyi végállomásról.","id":"20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c9616f6-c115-4f46-84f8-1d904729ba38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d513f5-c49a-4b5d-9572-6b526f5915d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_vegre_surubben_fog_jarni_a_repteri_busz","timestamp":"2018. május. 11. 12:35","title":"Végre sűrűbben fog járni a reptéri busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","shortLead":"Van egy olyan igen gazdag ország, melyben a nők számára mind a mai napig tilos az autóvezetés.","id":"20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e17e009-569f-4a84-8f5b-87af38c8199f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f912962-38bd-440e-b09b-621f112edab5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180511_jogositvany_auto_autovezetes_tiltas_buntetes_forgalom_kozlekedes_stadion_mozi_autoszalon","timestamp":"2018. május. 11. 06:41","title":"Az ország, ahol júniustól végre már a nők is vezethetnek autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5677f923-4406-4178-a2ff-a1950bff350e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Nemzetközi Károly-díjjal kitüntetett francia államfő szerint Európában a nacionalista erők térnyerését jelzi a Brexit vagy a lengyelországi, az olaszországi és a magyarországi választások eredménye, de nem szabad félni, nem szabad feladni a demokráciát.","shortLead":"A Nemzetközi Károly-díjjal kitüntetett francia államfő szerint Európában a nacionalista erők térnyerését jelzi a Brexit...","id":"20180510_macron_orbaneknak_is_beszolt_aachenben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5677f923-4406-4178-a2ff-a1950bff350e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3513cca0-cc79-43a1-bc77-31a2452dea64","keywords":null,"link":"/vilag/20180510_macron_orbaneknak_is_beszolt_aachenben","timestamp":"2018. május. 10. 20:19","title":"Macron Orbánéknak is beszólt Aachenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","shortLead":"Nem áll meg a metró a Batthyány téren, és az 56-os és 61-es villamossal is gond van. ","id":"20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e46c1be-8ece-4a85-bd30-964c50c44c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3e73f34-d6c0-407b-a03b-3e7369d128ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180510_Aramellatasi_hiba_okoz_gondot_a_budai_kozlekedesben","timestamp":"2018. május. 10. 16:39","title":"Áramellátási hiba okoz gondot a budai közlekedésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c055d8-cde3-49e8-9e20-339718d8f6a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő években várhatóan még jobban felgyorsul a mesterséges intelligencia térnyerése az ügyfélszolgálatokon. A gyakorlatban ebből annyit lehet majd észrevenni, hogy minden sokkal gyorsabban történik majd, akár emberi munkaerő bevonása nélkül, akár hangzóbeszédben is.","shortLead":"A következő években várhatóan még jobban felgyorsul a mesterséges intelligencia térnyerése az ügyfélszolgálatokon...","id":"20180511_ugyfelszolgalatok_varakozas_mesterseges_intelligencia_robotok_ungyintezes_geomant","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c055d8-cde3-49e8-9e20-339718d8f6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d214d2b6-3231-4d9f-85ee-b4ce2ffeb3fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180511_ugyfelszolgalatok_varakozas_mesterseges_intelligencia_robotok_ungyintezes_geomant","timestamp":"2018. május. 11. 12:03","title":"Megszűnik a várakoztató zene az ügyfélszolgálatokon? Sőt, talán a várakozás is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd01471-afa7-41ec-a34a-1a6c5b768c57","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A nemzetgazdasági tárca szerint ha nem lett volna áfacsökkentés, még jobban emelkednek az éttermi árak.","shortLead":"A nemzetgazdasági tárca szerint ha nem lett volna áfacsökkentés, még jobban emelkednek az éttermi árak.","id":"20180512_afacsokkentes_ettermek_aremeles","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cd01471-afa7-41ec-a34a-1a6c5b768c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a952c3e-aea0-48ea-af1b-535f77928fe5","keywords":null,"link":"/kkv/20180512_afacsokkentes_ettermek_aremeles","timestamp":"2018. május. 12. 09:20","title":"Az NGM beismerte, hogy drágultak az éttermek az áfacsökkentés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]