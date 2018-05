Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár háromszorosáért kelt el.","shortLead":"Elárvereztek pénteken New Yorkban több tucat olyan tárgyat, amelyeket Prince használt; egyik gitárja a becsült ár...","id":"20180519_Prince_gitarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97f4b5dc-8148-46f1-b3a6-d3a2dbccf8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31d8fb5-9f26-4399-b6e9-c0c039df3f06","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Prince_gitarja","timestamp":"2018. május. 19. 14:15","title":"Hatvanmillió forintért ütötték le Prince gitárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve kit tart potyautasnak. Szórakoztató lett az eredmény. ","shortLead":"Olvasóink szavaztak arról, a minisztereket bemutató parlamenti beszéd alapján kit becsül leginkább Orbán Vikor, illetve...","id":"20180519_Semjen_Zsolt_sirva_fakad_ha_ezt_meglatja__itt_a_szavazas_eredmenye","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=595c2459-69f3-4712-a24d-5c07281daa14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711958-a22d-45ef-b689-28b8f45f8783","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Semjen_Zsolt_sirva_fakad_ha_ezt_meglatja__itt_a_szavazas_eredmenye","timestamp":"2018. május. 19. 07:56","title":"Az Orbánért rajongó Semjén Zsolt sírva fakad, ha ezt meglátja - itt a szavazás eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök sokszor \"potyautasnak\" érzi magát, a kormány tagjainak munkaterhét látva. Ezzel indokolja, hogy minden olyan kiemelkedő közösségi meghívásnak igyekszik eleget tenni, ahol jelenlétével a nemzetet képviselheti.Vagyis ebben a ciklusban sem szenvedünk majd hiányt Kövér László fellépéseiből.","shortLead":"A házelnök sokszor \"potyautasnak\" érzi magát, a kormány tagjainak munkaterhét látva. Ezzel indokolja, hogy minden olyan...","id":"20180520_Ellenzeki_ricsajoktol_tart_Kover_Laszlo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dc9d9ec-53f2-4fbc-bbe9-5eb77d07b7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34bae4b-fa64-4689-96d5-069db37d443e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ellenzeki_ricsajoktol_tart_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. május. 20. 08:52","title":"Ellenzéki ricsajoktól tart Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","shortLead":"A francia elnök anyjának nevezte Brigitte Macront, aki valójában a felesége.","id":"20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c656084-e898-4b24-80ce-720a73230508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9ff9f4-c076-46c9-ba8f-7e6e6350ad11","keywords":null,"link":"/vilag/20180519_Berlusconi_beszolt_Macronnak_es_felesegenek","timestamp":"2018. május. 19. 17:43","title":"Berlusconi beszólt Macronnak és feleségének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Ő élve került elő a 15 éves gyanúsítottól.","shortLead":" Ő élve került elő a 15 éves gyanúsítottól.","id":"20180520_Egy_masik_kislanyt_is_talaltak_a_feltetelezett_solyi_gyilkosnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff1daf-01ef-44f9-9451-8b07ea203af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Egy_masik_kislanyt_is_talaltak_a_feltetelezett_solyi_gyilkosnal","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Egy másik kislányt is találtak a feltételezett sólyi gyilkosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b1a50a-76e1-41dd-8816-c0fc404753c0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.","shortLead":"Korábban baleset volt, helikopter és tűzoltóautó is a helyszínre érkezett.","id":"20180519_baleset_dugo_m7es_tarnok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b1a50a-76e1-41dd-8816-c0fc404753c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1743693a-f364-4535-afb6-27d495d481aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180519_baleset_dugo_m7es_tarnok","timestamp":"2018. május. 19. 13:40","title":"8 kilométeres, nagy dugó van az M7-esen Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Észak-Korea komoly kiberhatalommá vált.","shortLead":"Észak-Korea komoly kiberhatalommá vált.","id":"20180520_Trumpnak_a_hekkerekrol_is_beszelnie_kellene_Kim_Dzsongunnal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b8ef962-a706-4d5e-9659-b50dea39ce56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ec4454-118a-48bd-bc45-58d4c9916dc2","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Trumpnak_a_hekkerekrol_is_beszelnie_kellene_Kim_Dzsongunnal","timestamp":"2018. május. 20. 14:56","title":"Trumpnak a hekkerekről is beszélnie kellene Kim Dzsongunnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek függnek leginkább az államtól a legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet, az OECD tagjai között.","shortLead":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek...","id":"20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92185407-dc9c-43b6-85dd-eb9544971a70","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","timestamp":"2018. május. 20. 11:47","title":"Rosszul jöttek ki a magyar nyugdíjasok ebből a nemzetközi összehasonlításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]