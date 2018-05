Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","shortLead":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","id":"20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ae226-a159-4098-9d32-ecea1db9768c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2018. május. 19. 17:49","title":"Őrizetben a nyolcéves kislány feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült egy nemzetközi felmérés a világ tíz országában 5000, minimum egymillió dolláros vagyonnal rendelkező személyről.","shortLead":"Az, hogy a hosszú élet és gazdagság között szoros összefüggés van, ez eddig sem volt titok. Most viszont készült...","id":"20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52dfd5fa-b74c-4892-b242-e7da71bf9607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2215b301-f8f4-49ae-90eb-4b89cdd01142","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_A_penz_a_hosszu_elet_titka_A_svajci_milliomosok_szaz_evig_elhetnek_elnek_is","timestamp":"2018. május. 19. 10:44","title":"A pénz a hosszú élet titka? A svájci milliomosok száz évig élhetnek, élnek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis a kormányzás agytörzsét. Ebből mindenki Lázár János menesztését olvasta ki – mint kiderült, helyesen. De arra kevesebben figyeltek, hogy a munka átszervezése is megtörtént-e. Most már tudjuk: Orbán ezt is meglépte, hogy hatalma tovább nőjön.","shortLead":"A kormányalakítás idején Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy át akarja szervezni a miniszterelnökséget, vagyis...","id":"20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d57d8a7-a1b5-401f-b735-a762845a1afa","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orban_tartotta_szavat_nem_csak_Lazar_ejtette_de_el_is_vett_regi_eszkozeibol","timestamp":"2018. május. 19. 09:11","title":"Orbán tartotta szavát: nem csak Lázárt ejtette, de el is vett régi eszközeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dceff4b-7ed1-435b-b76a-7be80d650cf7","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hatvan éve született, tizennégy éve elhunyt Bubik István Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tiszteletére nyílik kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban szombaton.","shortLead":"A hatvan éve született, tizennégy éve elhunyt Bubik István Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész tiszteletére...","id":"20180519_A_60_eve_szuletett_Bubik_Istvan_tiszteletere_nyilik_kiallitas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dceff4b-7ed1-435b-b76a-7be80d650cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74267675-d784-4046-9ba5-9a0e41632b0b","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_A_60_eve_szuletett_Bubik_Istvan_tiszteletere_nyilik_kiallitas","timestamp":"2018. május. 19. 18:00","title":"A 60 éve született Bubik István tiszteletére nyílik kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában, szombaton.","shortLead":"Gianluigi Buffon győzelemmel köszönt el a már bajnok Juventustól az olasz labdarúgó élvonal hétvégi zárófordulójában...","id":"20180519_Buffon_utolso_meccset_jatszotta_a_Juventusban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a927c868-a21b-4036-86da-7648951e6729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a483c60d-9e12-4218-abcc-a1ccb45aafbe","keywords":null,"link":"/sport/20180519_Buffon_utolso_meccset_jatszotta_a_Juventusban","timestamp":"2018. május. 19. 17:08","title":"Buffon utolsó meccsét játszotta a Juventusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök által pénteken kifogásolt nyilatkozatot soha nem tett, sőt, a neki tévesen tulajdonított állásfoglalás tartalma ellentétes a meggyőződésével.","shortLead":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök...","id":"20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b621-9a3f-4dbf-af36-d130cdee3ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","timestamp":"2018. május. 19. 15:33","title":"Válaszolt a Zsidó Világkongresszus elnöke, továbbra is tiszteli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]