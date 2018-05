Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dabbd45-b6f9-4ed7-bbc8-4bb0098c7849","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem kell fizetnie a mutatványa közben megsérült nézőnek.","shortLead":"Nem kell fizetnie a mutatványa közben megsérült nézőnek.","id":"20180530_Meguszta_David_Copperfield_a_karteritesi_birsagot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dabbd45-b6f9-4ed7-bbc8-4bb0098c7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f5c815b-3738-46b2-b233-59ba757ab2cc","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Meguszta_David_Copperfield_a_karteritesi_birsagot","timestamp":"2018. május. 30. 11:39","title":"Megúszta David Copperfield a kártérítési bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kevesebb gyerek született 2018 első három hónapjában, mint 2017 azonos időszakában. Kevesebben is haltak meg, így a népesség természetes fogyása csökkent – közölte a Központi Statisztikai Hivatal.","shortLead":"Kevesebb gyerek született 2018 első három hónapjában, mint 2017 azonos időszakában. Kevesebben is haltak meg...","id":"20180530_kevesebb_gyerek_szuletett_az_elso_negyedevben_ksh","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0cd269e-c2d8-4362-b7f3-bbdf8ca93e52","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_kevesebb_gyerek_szuletett_az_elso_negyedevben_ksh","timestamp":"2018. május. 30. 14:42","title":"Nem mutatkozik a nagyobb szülési kedv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője már a merénylet előtti éjszakán meggyilkolt egy embert Belgiumban – közölte szerdán Jan Jambon belga belügyminiszter.","shortLead":"A három halálos áldozatot követelő liege-i támadás feltételezett elkövetője már a merénylet előtti éjszakán meggyilkolt...","id":"20180530_a_liegei_merenylet_elott_is_olt_az_elkoveto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd962b90-ec3d-4beb-8839-c486737867eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a26b74d4-d0c7-4786-8a82-107bbeb650cc","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_a_liegei_merenylet_elott_is_olt_az_elkoveto","timestamp":"2018. május. 30. 10:22","title":"A liege-i merénylet előtt kalapáccsal ölt az elkövető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","shortLead":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","id":"20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54765f8a-064e-43dd-8ee5-b4b062d6fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","timestamp":"2018. május. 31. 12:57","title":"Valószínűleg megszűnik az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6803553e-e0aa-49a7-9feb-8a8331bc27a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már ez is elég volt, hogy rajongók százezreit csigázza fel. ","shortLead":"A retro-futurisztikus világba kalauzoló Fallout 76-ról eddig csupán egy alig másfél perces teaser jelent meg, de már...","id":"20180531_fallout_76_trailer_bethesda_softworks_e3","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6803553e-e0aa-49a7-9feb-8a8331bc27a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74035300-6f61-4a69-92ab-0036db246f75","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_fallout_76_trailer_bethesda_softworks_e3","timestamp":"2018. május. 31. 15:03","title":"Új Fallout-játék jön, és ez most valami egész más lesz – mutatjuk a trailert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szegedi bíróságon Czeglédy Csabára tolt mindent a makói iskolaszövetkezetes büntető ügyben az egyik vádlott, akinek ügyvédje a per felfüggesztését, és egy másik, hatmilliárdos Czeglédy-üggyel való egyesítését kérte. ","shortLead":"A szegedi bíróságon Czeglédy Csabára tolt mindent a makói iskolaszövetkezetes büntető ügyben az egyik vádlott, akinek...","id":"20180531_Alaposan_elaztattak_Czegledi_Csabat_a_szegedi_birosagon","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eacca906-8b31-4e7d-ab99-00c6cd132b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bcc43f5-c80d-4a5d-90df-ef6e621b179a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Alaposan_elaztattak_Czegledi_Csabat_a_szegedi_birosagon","timestamp":"2018. május. 31. 13:43","title":"Alaposan eláztatta Czeglédy Csabát az eddig hallgató másodrendű vádlott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német futballkapusát, aki kétszer is nagyot hibázott a Bajnokok Ligája szombati döntőjében.","shortLead":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német...","id":"20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e8396e-8af8-4aee-bd43-a25de3e57740","keywords":null,"link":"/sport/20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Még nincs vége Karius vesszőfutásának, imádják a trollok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama belpolitikai főtanácsadójának ment neki, és emiatt még az ügynöksége is törölte kliensei névsorából.","shortLead":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama...","id":"20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac326f7-e7d8-41a8-96ed-688651c3a2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","timestamp":"2018. május. 30. 07:18","title":"Óriásit bukott rasszista tweetje miatt Roseanne Barr színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]