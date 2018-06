Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú FBI-tisztségviselőt is hibáztatnak, valamint Loretta Lynch volt igazságügyi minisztert is, aki egy reptér kifutóján egyeztetett Bill Clintonnal. ","shortLead":"A tavaly kirúgott FBI-igazgató hibázott a Clinton-ügyben, de állítólag nem volt elfogult. Két magas rangú...","id":"20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3da3becd-21f0-4a92-95fa-dc8803242b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf91ad0-01a6-4b6b-9627-275d4b71c7a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_a_szuletesnapos_trump_megkapta_ajandekat_az_igazsagugytol_az_fbi_clinton_vizsgalatarol","timestamp":"2018. június. 14. 21:51","title":"A születésnapos Trump megkapta ajándékát az igazságügytől az FBI Clinton-vizsgálatáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik egy kamionnal.","shortLead":"Még áprilisban rögzítette a svéd utakon egy autós fedélzeti kamerája, ahogy egy Volvo frontálisan karambolozik...","id":"20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4473e7b2-a737-4156-b457-5f1628447c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644d5a3d-8fa3-4682-9bec-88b5366c353f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_scania_kamion_volvo_xc70_frontalis_utkozes_baleset_video","timestamp":"2018. június. 14. 04:01","title":"Szemből érkező kamionnal ütközött a Volvo, mégis megmenekült a sofőr – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig jutottak.","shortLead":"Eddig nem sikerült összeülnie a volt miniszternek, vásárhelyi erős embernek és az ellenzéki győzőnek, csak a bohózatig...","id":"20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa1a9c2-abbf-4a94-a0d6-52c0ab65aaf6","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Ma_vegre_talalkozhat_Lazarral_MarkiZay_de_azt_keri_tuntetes_most_ne_legyen","timestamp":"2018. június. 14. 05:39","title":"Ma végre találkozhat Lázárral Márki-Zay, de azt kéri, tüntetés most ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","shortLead":"Ritkán látni olyan előzékenységet, mint amilyet a napokban rögzített a Rákóczi úton közlekedő busz fedélzeti kamerája.","id":"20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=911f8a73-a7a7-40e1-b88a-784eb7851e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d770af82-9f89-4367-b3a7-58810bca4daf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_budapest_kozlekedes_busz_kerekparos_video","timestamp":"2018. június. 15. 04:01","title":"Olyan jelenetet rögzített a budapesti buszos kamerája, amiből minden közlekedő tanulhatna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba. A vébédöntőre azonban már csak viszonteladók milliós jegyeit vásárolhatjuk meg.","shortLead":"A pénteki portugál–spanyol meccsre még simán bejuthat egy 55 ezer forintos jeggyel, csak ki kell utaznia Szocsiba...","id":"20180615_foci_vb_2018_jegyarak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78e8531e-1657-43fe-8ba9-349e41fb7b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c90836f-f2f5-4147-b2ac-a8db788ad706","keywords":null,"link":"/sport/20180615_foci_vb_2018_jegyarak","timestamp":"2018. június. 15. 10:00","title":"Van pár fölösleges milliója? Nézze meg, hova kellene utazni a vb-n, és mennyibe fájna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült bűnügyekbe számos ismert politikus bukhat bele.","shortLead":"Hat embert letartóztattak, hármat pedig őrizetbe vettek Rómában, ahol az új focistadion építése kapcsán felmerült...","id":"20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e300ce0-f7d2-437a-b094-7afe89703eaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433bc4fa-7cdb-4c42-9d89-3712203e1d95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180614_Beindultak_a_letartoztatasok_a_stadionepiteshez_kapcsolodo_bunugyekben","timestamp":"2018. június. 14. 10:42","title":"Beindultak a letartóztatások a stadionépítéshez kapcsolódó bűnügyekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","shortLead":"Több ország mégis több fővel képviseltetheti magát. ","id":"20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7e64743-f1e0-4967-800c-020ab01345e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2964297a-62fb-4136-9674-e025e23c96d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Errol_is_a_Brexit_tehet_kisebb_lesz_az_EP","timestamp":"2018. június. 13. 17:28","title":"Erről is a Brexit tehet: kisebb lesz az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","shortLead":"A cica korábban is igen pontos eredménnyel állt elő. Lehet, hogy most sem téved?","id":"20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d5225f0-0945-4d48-98e2-a46b3bf8c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc4da0-d5c4-4ef8-905c-dab866b614e5","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Josolt_Achilles_a_vebe_suket_macskaja_a_hazaiak_fognak_orulni","timestamp":"2018. június. 13. 18:03","title":"Jósolt Akhilleusz, a vébé süket macskája: a hazaiak fognak örülni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]