[{"available":true,"c_guid":"709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","shortLead":"Blaskó Péter Kossuth-díjas színész, a nemzet művésze 70 éves.","id":"20180611_Blasko_Peter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=709aade0-2fe0-4e96-b38d-533ce1051655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0dbcaf-87d2-4649-9081-421b44374840","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Blasko_Peter","timestamp":"2018. június. 13. 08:54","title":"Próbálta ellesni a színészi átváltozás lényegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mondjuk lehet, hogy tényleg kötelező neki. Meg az ifjú kereszténydemokratáknak is. Meg az ifjú kereszténydemokratáknak is.","id":"20180614_Miota_Hollik_nem_kepviselo_ugy_matricaz_mintha_kotelezo_lenne_beszallt_az_IKSZ_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccedfe-56a4-4b43-bdee-1dc1d47b9b31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa33664-de01-4c41-a4d8-c5dfb361aead","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_Miota_Hollik_nem_kepviselo_ugy_matricaz_mintha_kotelezo_lenne_beszallt_az_IKSZ_is","timestamp":"2018. június. 14. 09:19","title":"Mióta Hollik nem képviselő, úgy matricáz, mintha kötelező lenne, beszállt az IKSZ is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még vizsgálják, hogy mekkora károkat szenvedett a cég a tűz miatt, de újraindult a kiszállítás.","shortLead":"Még vizsgálják, hogy mekkora károkat szenvedett a cég a tűz miatt, de újraindult a kiszállítás.","id":"20180614_Uzent_a_ceg_amelynek_leegett_a_raktara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee6de24-ce49-4e54-af65-cfa86c1dae30","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Uzent_a_ceg_amelynek_leegett_a_raktara","timestamp":"2018. június. 14. 19:29","title":"Üzent a cég, amelynek leégett a raktára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megyei önkormányzat nem támogatja, hogy a megye neve Nógrád-Hont megyére változzon. Az erről szóló határozatot – véleményezési jogukkal élve – csütörtökön hozták meg, és döntésükről tájékoztatják a Miniszterelnökséget. Az erről szóló határozatot –...","id":"20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6527818-b5ad-4548-902b-d9e304e28c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea0d502-29ae-443c-82e8-e934668e4101","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_nem_kernek_a_nograd_hontbol_a_nogradiak","timestamp":"2018. június. 14. 13:15","title":"Nem kérnek a Nógrád-Hontból a nógrádiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","shortLead":"Izgalmas meccs helyett sima kiütéssel kezdődött a világbajnokság.","id":"20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afa99a26-eb9c-47dd-aa90-a033e992fb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68838d1-5362-41e0-9421-fe7de71d95ab","keywords":null,"link":"/sport/20180614_OroszorszagSzaudArabia_50","timestamp":"2018. június. 14. 18:56","title":"Oroszország–Szaúd-Arábia 5-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga Mihály által beígért, 10 éve várt béremelést. ","shortLead":"Részben az önkormányzatoktól elvont pénzből és várhatóan nem is teljes körben hajtja végre a kormány jövőre a Varga...","id":"20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb8a6444-ae8b-4ac6-8c56-dfa602a1481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5ada7-a289-460f-b27b-b94f381e4b8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180614_Hiaba_orulnek_a_koztisztviselok_nem_szamithat_mindenki_beremelesre","timestamp":"2018. június. 14. 14:53","title":"Hiába örülnek a köztisztviselők, nem számíthat mindenki béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as labdarúgó-világbajnokság megnyitóján.","shortLead":"Finoman szólva is kemény ütéseket kell állnia Robbie Williamsnek, amiért elvállalta, hogy fellép a 2018-as...","id":"20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34f0e34f-0836-44ae-9294-6b066ba029e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce07c59f-42c5-4aea-9d25-7e5a139baf5e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Robbie_Williams_akkor_most_eladta_a_lelket_Putyinnak","timestamp":"2018. június. 13. 10:03","title":"Robbie Williams akkor most eladta a lelkét Putyinnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]