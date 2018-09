Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a454a9-77ce-488e-b88f-1c213a684056","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az írek is szívesen tüntetnének az elnök politikája ellen a hatalmas, felfújt figurával, amikor Trump novemberben az országba érkezik.","shortLead":"Az írek is szívesen tüntetnének az elnök politikája ellen a hatalmas, felfújt figurával, amikor Trump novemberben...","id":"20180907_Irorszagba_megy_a_lebego_Trumpbaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78a454a9-77ce-488e-b88f-1c213a684056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762b65cb-b435-48e4-b42c-b0225af89170","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Irorszagba_megy_a_lebego_Trumpbaba","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:01","title":"Írországba megy a lebegő Trump-baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is állhat a háttérben. ","shortLead":"A pápa lemondását követelő érsek a tradicionalisták szövetségese, a hatalmi harc mellett pedig komoly teológiai vita is...","id":"20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34431f7b-77ba-423c-a265-a91327edc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb46c749-441b-49c4-8fdb-5c3436dc2688","keywords":null,"link":"/vilag/20180906_Katolikus_polgarhaboru_allhat_a_papi_pedofilia_legujabb_botranyanak_hattereben","timestamp":"2018. szeptember. 06. 14:46","title":"\"Katolikus polgárháború\" állhat a papi pedofília legújabb botrányának hátterében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","shortLead":"A hatóság most tette közzé a jelentést.","id":"20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31e5d6e-a5dc-44f8-a7dc-40254506e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16bf629-bb86-4eb6-b032-d45336ddbc48","keywords":null,"link":"/kkv/20180906_Bakteriummal_szennyezett_fagylaltot_es_szalmonellas_hust_is_talalt_a_Nebih_a_nyari_razzian","timestamp":"2018. szeptember. 06. 15:32","title":"Baktériummal szennyezett fagylaltot és szalmonellás húst is talált a Nébih a nyári razzián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Budapestről indulhatna 2020-ban, legalábbis erről tárgyal a Magyar Triatlonszövetség elnöke.\r

","shortLead":"Budapestről indulhatna 2020-ban, legalábbis erről tárgyal a Magyar Triatlonszövetség elnöke.\r

","id":"20180908_budapestre_hozhatjak_a_diro_ditaliat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09a5f7b7-8bb7-4269-b35f-8d8ea75782f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"573d12b3-bf1b-4f85-84e5-87ada699bd07","keywords":null,"link":"/sport/20180908_budapestre_hozhatjak_a_diro_ditaliat","timestamp":"2018. szeptember. 08. 14:10","title":"Budapestre hozhatják a Giro d'Italiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem is fogad külsős vendégeket.\r

","shortLead":"A Kisalföld úgy tudja, a közelmúltban minden pincére ott hagyta a Rába Hotelt, az annak aljában működő söröző ezért nem...","id":"20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4025b6d-1773-4f26-b491-e36e0f5ea85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96ae9771-09ae-4a8d-b879-34b089c15eb0","keywords":null,"link":"/kkv/20180908_az_osszes_pincer_felmondott_a_legnagyobb_gyori_hotelben","timestamp":"2018. szeptember. 08. 11:01","title":"Az összes pincér felmondott a legnagyobb győri hotelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az épületek felújítása után megduplázódna a férőhelyek száma. ","shortLead":"Az épületek felújítása után megduplázódna a férőhelyek száma. ","id":"20180907_26_milliardot_kolt_a_kormany_a_zankai_es_fonyodligeti_Erzsebettaborra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1901a694-4a58-47a2-bd45-a376193eff9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb691103-3b24-4c62-bc32-15f80298da44","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180907_26_milliardot_kolt_a_kormany_a_zankai_es_fonyodligeti_Erzsebettaborra","timestamp":"2018. szeptember. 07. 19:30","title":"26 milliárdot költ a kormány a zánkai és fonyódligeti Erzsébet-táborra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","shortLead":"Bár már nagypapakorú, Paul McCartney még mindig ugyanazt váltja ki a rajongókból, mint huszonévesen: sikítást. ","id":"20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67664b78-7e18-4cd3-9f69-2d75234bcd1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa924e1-0715-4795-9a5a-bfea310b1cd4","keywords":null,"link":"/kultura/20180907_paul_mccartney_jimmy_fallon_lift_vicc","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:56","title":"Mit tenne, ha Paul McCartney egyszer csak ott állna ön előtt? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó ideje tudható volt, hogy a folytatást blokkoló Lázár János távozásával előbb-utóbb felmelegíti a kormány a Sorsok Háza három éve befagyott ügyét, az azonban furcsa egybeesés, hogy pont az uniós \"atombomba\" ledobásának egy fontos állomása felé közeledve jelentik be azt. A múzeum ügye a két legnagyobb befolyású hazai zsidó szervezet, a Mazsihisz és az Emih szembenállásának, illetve az előbbi leszalámizásának újabb állomása is. ","shortLead":"Jó ideje tudható volt, hogy a folytatást blokkoló Lázár János távozásával előbb-utóbb felmelegíti a kormány a Sorsok...","id":"20180907_Nem_a_muzeumrol_szol_hogy_felporgorgeti_a_kormany_a_Sorsok_Haza_ugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdbdd14-4ca4-4174-91fb-46733e218220","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Nem_a_muzeumrol_szol_hogy_felporgorgeti_a_kormany_a_Sorsok_Haza_ugyet","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:58","title":"Nem a múzeumról szól, hogy felpörgeti a kormány a Sorsok Háza ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]