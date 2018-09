Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c635b035-ba66-4663-86f4-614f39d9c704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ee2d3c-8aa6-43a8-9557-c321ce83ae5f","keywords":null,"link":"/elet/20180907_Szuletese_utan_rogton_majdnem_belefulladt_a_toba_a_kiszebra_gondozok_mentettek_ki__video","timestamp":"2018. szeptember. 07. 16:14","title":"Születése után rögtön majdnem belefulladt a tóba a kiszebra, gondozók mentették ki – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és férje, Tiborcz István.","shortLead":"Autós rovatunk felvillanyozva figyelhette a kötcsei találkozót, amire egy szép BMW-vel érkezett meg Orbán Ráhel és...","id":"20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b14165f-e33b-44fd-819a-ae94d24a0a3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180908_Talan_a_BMWgyar_erkezeset_unnepeltek_Tiborczek_a_szep_uj_X3assal","timestamp":"2018. szeptember. 08. 18:41","title":"Talán a BMW-gyár érkezését üdvözlik Tiborczék a szép X3-assal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut a telefonokon, tableteken), addig mérföldkőhöz érkezett az iOS.","shortLead":"Miközben az androidos világot egyértelmű töredezettség jellemzi (számos különböző operációsrendszer-verzió fut...","id":"20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b036477-bfcf-4566-b4ed-c52a5aefa7ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91dbe5f0-51c9-4864-a0b2-5f939619c880","keywords":null,"link":"/tudomany/20180907_ios11_adoptacio_85_szazalekos_android_verziok_toredezettseg_fragmentacio","timestamp":"2018. szeptember. 07. 11:03","title":"Ilyen iPhone-os jó hírre még sokáig várhatnak az androidosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","shortLead":"Együttműködött a spanyol titkosszolgálattal, és több európai országban is aktív volt.","id":"20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a7386b-0cf6-4083-9f02-f03c70256c59","keywords":null,"link":"/vilag/20180907_Nem_sokkal_megmergezese_elott_a_moszkvai_maffiahalozat_felderitesen_dolgozott_Szergej_Szkripal","timestamp":"2018. szeptember. 07. 13:44","title":"Nem sokkal megmérgezése előtt a moszkvai maffiahálózat felderítésén dolgozott Szergej Szkripal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","shortLead":"Amerikát mindenekelőtt a különutasnak tartott orosz vonal nyugtalanítja, és itt várnak irányváltozást. Vélemény.","id":"20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d9f0ab-1153-4015-a147-5cb529d5e5d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5c9236-d0bf-4277-b21e-b53a0821e646","keywords":null,"link":"/velemeny/20180908_Dobozi_Istvan_Ez_nem_az_amerikai_nagykovet_kulon_produkcioja_volt","timestamp":"2018. szeptember. 08. 17:18","title":"Dobozi István: Ez nem az amerikai nagykövet külön produkciója volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","shortLead":"Még mindig a benzines autók a legnépszerűbbek.","id":"20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33499507-1e1c-40e3-99d7-f01afab351fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180907_Egyre_kevesbe_akarunk_dizelautot_venni_de_az_elektromos_jarmuvek_ideje_meg_nem_jott_el","timestamp":"2018. szeptember. 07. 07:52","title":"Egyre kevésbé akarunk dízelautót venni, de az elektromos járművek ideje még nem jött el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A NAV közleményében most a hosszú távú lakáskiadás szabályait tisztázta.","shortLead":" A kiadó ingatlanok piacának csúcsszezonja augusztusra és szeptemberre esik, évek óta ilyenkor keresnek a legtöbben...","id":"20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b68fa4f6-a611-4d28-ab22-156fd8a3d52f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180907_Adott_nehany_tippet_a_NAV_hogyan_fizessunk_az_alberletert","timestamp":"2018. szeptember. 07. 10:01","title":"Adott néhány tippet a NAV, hogyan fizessünk az albérletért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97786480-f086-4e61-a02f-4f8c776deffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csépe Valéria szerint az új alaptanterv teljesen más, mint a korábbi volt, de a nemzeti értékek megmaradtak.","shortLead":"Csépe Valéria szerint az új alaptanterv teljesen más, mint a korábbi volt, de a nemzeti értékek megmaradtak.","id":"20180907_Ismeretcentrikus_tanitas_elmenypedagogia__ilyen_lett_az_uj_NAT_a_tervezetet_kidolgozo_csapat_vezetoje_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97786480-f086-4e61-a02f-4f8c776deffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69b864f2-aa49-4d1d-8177-80822551c0da","keywords":null,"link":"/itthon/20180907_Ismeretcentrikus_tanitas_elmenypedagogia__ilyen_lett_az_uj_NAT_a_tervezetet_kidolgozo_csapat_vezetoje_szerint","timestamp":"2018. szeptember. 07. 09:05","title":"Ismeretcentrikus tanítás, élménypedagógia – ilyen lett az új NAT a tervezetet kidolgozó csapat vezetője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]