[{"available":true,"c_guid":"18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa az európaiaké, jelentette ki a tibeti vallási vezető.","shortLead":"Európa az európaiaké, jelentette ki a tibeti vallási vezető.","id":"20180914_Dalai_Lama_a_menekultek_terjenek_haza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18439a05-852b-4bcb-a4b7-92dadca9d674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6dd5a21-3a6b-42f0-9ab4-e5670f983e99","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Dalai_Lama_a_menekultek_terjenek_haza","timestamp":"2018. szeptember. 14. 21:57","title":"Dalai Láma: A menekültek térjenek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik motorcsónakkal átkeltek a máltai vizeken, és az olaszországi Lampedusa szigetén kötöttek ki. Salvini szerint Málta teljesen kivonja magát a migráció ellenőrzéséből. Közben Herbert Kickl szabadságpárti osztrák belügyminiszter azt mondta: az EU elhamarkodottan vetette el azt az elképzelést, hogy Észak-Afrikában gyűjtőtáborokat hozzanak létre az Európába áhítozó migránsok számára.\r

","shortLead":"Matteo Salvini olasz belügyminiszter bejelentette, azonnal eltávolítják Olaszországból azt a 184 tunéziait, akik...","id":"20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c183b244-838d-45f3-ae4c-d1cca9b14f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e32004a-2be3-48a9-bf5b-26f22af83b0d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Elesednek_a_bevadnrolasi_vitak_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:50","title":"Salvini szemrehányást tett Máltának a menekültek átengedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket hagyja a földön aludni, illetve az, hogy a határőr újságírókat vegzál. Hosszú cikket írt Magyarországról az amerikai Vox újságírója.","shortLead":"A modern Magyarország igazi arca nem a csillogó Budapest, hanem a szögesdrót a határon, az, hogy a fiatal menekülteket...","id":"20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a216d4f-8309-488d-a792-2f7d34c2863e","keywords":null,"link":"/itthon/20180915_Meghalt_a_demokracia_Magyarorszagon_ez_mar_puha_fasizmus","timestamp":"2018. szeptember. 15. 06:30","title":"„Meghalt a demokrácia Magyarországon, ez már puha fasizmus”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78226723-19cd-4e8e-80f7-1ce231e45dd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Marcus Engmannek hat évébe került, hogy a lapraszerelt bútorokat gyártó céget a világ legbefolyásosabb dizájnvállalatává alakítsa. Engman szeptember elején mondott le posztjáról, azóta most először adott interjút.","shortLead":"Marcus Engmannek hat évébe került, hogy a lapraszerelt bútorokat gyártó céget a világ legbefolyásosabb...","id":"20180914_Lemondott_az_IKEA_vezeto_tervezoje_de_elobb_elarulta_a_vallalat_titkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78226723-19cd-4e8e-80f7-1ce231e45dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cec13a-7059-4783-99c4-b8a452728731","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Lemondott_az_IKEA_vezeto_tervezoje_de_elobb_elarulta_a_vallalat_titkat","timestamp":"2018. szeptember. 14. 13:44","title":"Lemondott az IKEA vezető tervezője, de előbb elárulta a vállalat titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán egy kisrepülőgép Budakeszi és Budaörs között, a Farkashegyi repülőtér közelében. ","id":"20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3269daa8-3353-4544-9488-717cd1252c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb01899-ead2-4c98-941d-2cc6ae79adb9","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Autoutra_futott_majd_arokban_allt_meg_egy_kisrepulogep_Budakeszinel","timestamp":"2018. szeptember. 13. 21:01","title":"Autóútra futott, majd árokban állt meg egy kisrepülőgép Budakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják pénztárca nyitogatásra csábítani a vásárlókat.","shortLead":"A bajor márka ezúttal a kompakt modelljeit vette kezelésbe, melyek új motorokkal és felszereltségi szintekkel próbálják...","id":"20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee34ac5-bb4f-4a33-bd84-5980ed989eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b70c61c-1d45-4452-96ef-6ba9b3f4efaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20180914_uj_1es_es_x2es_bmwk_mutatkoztak_be_m_sport_dizelmotor","timestamp":"2018. szeptember. 14. 15:21","title":"Új 1-es és X2-es BMW-k mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főleg uniós pénzekből gründolt útépítések pörgetik a szektort.\r

","shortLead":"A főleg uniós pénzekből gründolt útépítések pörgetik a szektort.\r

","id":"20180914_Nem_a_lakaepites_hanem_ez_huzza_az_epitoipart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01327356-7119-418c-a8bb-12a16bb2099b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446cb3f8-dd1a-48e7-9ba5-d633c842acd0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180914_Nem_a_lakaepites_hanem_ez_huzza_az_epitoipart","timestamp":"2018. szeptember. 14. 10:53","title":"Nem a lakásépítés, hanem ez húzza az építőipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. ","shortLead":"Egy bokor mögül tüzelt hangtompítós fegyverével, amihez távcsövet is vásárolt. ","id":"20180913_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lesbol_probalt_meg_agyonloni_egy_vallalkozot_Vas_megyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dbbc34-5388-48b4-b81d-709c02cae440","keywords":null,"link":"/itthon/20180913_Letartoztattak_a_ferfit_aki_lesbol_probalt_meg_agyonloni_egy_vallalkozot_Vas_megyeben","timestamp":"2018. szeptember. 13. 16:17","title":"Letartóztatták a férfit, aki lesből próbált meg agyonlőni egy vállalkozót Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]