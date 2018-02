A 2018-as téli olimpián nemcsak a sportolók, hanem a sportszergyártók is odateszik magukat. Az amerikai gyorskorcsolyázók szerelését azonban sikerült úgy megtervezni, hogy az elgondolkodtassa a nézőket: vajon mi van a sportolók lába között? A testhezálló dresszt ugyanis úgy tervezte meg az Under Armour, hogy pont az ágyékrészhez egy hatalmas, jól látható fehér foltot építettek be, amely bármennyire is funkcionális, látványra azért zavarba ejtő.

© MLADEN ANTONOV / AFP

A folt azonban nem véletlenül van ott, és nem is valami vicces célt szolgál. A fehér rész más anyagból készült, mint a dressz többi része, és az a célja, hogy megakadályozza a súrlódást, amitől aztán a korcsoláyzók gyorsabban tudnak haladni. Az azonban nem világos, hogy a tervezők miért pont ilyen feltűnő színt választották, mindenesetre adtak témát a nézőknek.