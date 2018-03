Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2014 óta mélyrepülésben van az Oscar-díj-átadók nézettsége. Most mindössze 26 és félmillióan nézték a közvetítést, miközben az elmúlt évtizedben volt olyan év is, amikor több mint 40 millióan izgultak a képernyő előtt. ","shortLead":"2014 óta mélyrepülésben van az Oscar-díj-átadók nézettsége. Most mindössze 26 és félmillióan nézték a közvetítést...","id":"20180306_Soha_nem_neztek_meg_ennyire_kevesen_az_Oscargalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e748ab8-0c1e-4c50-adc6-b8b7ebf5955a","keywords":null,"link":"/kultura/20180306_Soha_nem_neztek_meg_ennyire_kevesen_az_Oscargalat","timestamp":"2018. március. 06. 11:31","title":"Soha nem nézték még ennyire kevesen az Oscar-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63522804-941c-4b2d-904f-b5a51d326a5d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földtől 700 fényévnyire lévő nagy, forró exobolygó légkörében a Hubble és a Spitzer űrteleszkópok segítségével tették a felfedezést a NASA kutatói.","shortLead":"A Földtől 700 fényévnyire lévő nagy, forró exobolygó légkörében a Hubble és a Spitzer űrteleszkópok segítségével tették...","id":"20180305_viz_nyomaira_bukkantak_egy_naprendszeren_kivuli_bolygon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63522804-941c-4b2d-904f-b5a51d326a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0bb334-362e-48b7-888f-d0fe1044dd98","keywords":null,"link":"/tudomany/20180305_viz_nyomaira_bukkantak_egy_naprendszeren_kivuli_bolygon","timestamp":"2018. március. 05. 19:13","title":"Víz nyomaira bukkantak egy Naprendszeren kívüli bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Páratlan remekmű született politikai kampányvideó kategóriában.","shortLead":"Páratlan remekmű született politikai kampányvideó kategóriában.","id":"20180305_Kosa_Lajos_vert_es_tejet_javasol_a_hosszu_eletert","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cf377c-8702-4849-b75b-64a47ce4dc81","keywords":null,"link":"/itthon/20180305_Kosa_Lajos_vert_es_tejet_javasol_a_hosszu_eletert","timestamp":"2018. március. 05. 16:17","title":"Kósa Lajos vért és tejet javasol a hosszú életért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Március 8-án személyes konzultációra jelentkezhetnek be a HVG Állásbörze látogatói több témában is. Bőhm Kornél kommunikációs szakértő, a HVG Extra Business szerzője például „Fókuszáljunk az erősségeinkre!” címmel tart négyszemközti megbeszéléseket a regisztráló érdeklődőkkel.","shortLead":"Március 8-án személyes konzultációra jelentkezhetnek be a HVG Állásbörze látogatói több témában is. Bőhm Kornél...","id":"20180305_fokuszaljunk_az_erossegeinkre_hvg_allasborze","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a1826e1-6ebb-4460-80a8-9154a12869ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a75ae7d-dfbb-49ae-9a22-a739071cf4c5","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180305_fokuszaljunk_az_erossegeinkre_hvg_allasborze","timestamp":"2018. március. 05. 11:37","title":"Mindenkinek vannak erősségei. Hogyan lehet ezeket beazonosítani?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Védelmébe vette a kanadai dolgozók és az érintett iparágak érdekeit Justin Trudeau kanadai kormányfő abban a telefonbeszélgetésben, amelyet Donald Trump amerikai elnökkel folytatott hétfőn este az acél és az alumínium amerikai importjára bevezetni tervezett amerikai vámokról.","shortLead":"Védelmébe vette a kanadai dolgozók és az érintett iparágak érdekeit Justin Trudeau kanadai kormányfő abban...","id":"20180306_trump_trudeau_vedovamok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1c77af-c176-403a-877f-9a38201e17c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180306_trump_trudeau_vedovamok","timestamp":"2018. március. 06. 05:57","title":"Tovább izmozik a védővámok miatt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok a valóságot.","shortLead":"A Rimac Concept Two teljesítményéről eddig csak pletykákat lehetett hallani, most megvillantották a horvátok...","id":"20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b15cc013-76f8-4576-9f86-caddf000a7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f96b6-206b-4a2c-9cf1-99a09595f9a5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180306_rimac_concept_two_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 06. 06:41","title":"Hogy mennyi? 1900+ lóerős a horvátok elektromos autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4b3450-e727-4454-9fe5-16c815da2a09","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nemzetközi szakértőkből álló misszió a választási folyamat átláthatóságát vizsgálja majd, jelentéseket is tesznek. ","shortLead":"A nemzetközi szakértőkből álló misszió a választási folyamat átláthatóságát vizsgálja majd, jelentéseket is tesznek. ","id":"20180306_Megjottek_az_Ebesz_valasztast_megfigyelo_szakemberei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed4b3450-e727-4454-9fe5-16c815da2a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae38a25f-5e2e-4135-bf5f-ea97efe6692d","keywords":null,"link":"/itthon/20180306_Megjottek_az_Ebesz_valasztast_megfigyelo_szakemberei","timestamp":"2018. március. 06. 19:30","title":"Megjöttek az EBESZ választást megfigyelő szakemberei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a360540-fa7d-4333-83a0-3180d1dffdd7","c_author":"Szabó M. István","category":"kkv","description":"Mérlegre tettük, mit adott a magyar energetikának Orbán Viktor, és mit kapott (vitt el) attól két kormányzati ciklus alatt. ","shortLead":"Mérlegre tettük, mit adott a magyar energetikának Orbán Viktor, és mit kapott (vitt el) attól két kormányzati ciklus...","id":"20180305_Orban_rezsiharca_itt_az_energetikai_elmult_nyolc_ev","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a360540-fa7d-4333-83a0-3180d1dffdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42c5e72c-8196-41d3-962a-39e71ecb4527","keywords":null,"link":"/kkv/20180305_Orban_rezsiharca_itt_az_energetikai_elmult_nyolc_ev","timestamp":"2018. március. 05. 09:58","title":"Orbán rezsiharca: itt az energetikai „elmúlt nyolc év”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]