Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1d07818-ad60-44f5-a37f-1e7ce221d919","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Agustin Marchesin kapusnak az utolsó, de tényleg a legutolsó pillanatban sikerült kivédenie egy fél pályáról érkező bombát.","shortLead":"Agustin Marchesin kapusnak az utolsó, de tényleg a legutolsó pillanatban sikerült kivédenie egy fél pályáról érkező...","id":"20180309_Alighanem_az_evszazad_menteset_mutatta_be_ez_a_mexikoi_kapus__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d07818-ad60-44f5-a37f-1e7ce221d919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f534b3-4c73-45fc-a87d-fa2f2eaf752d","keywords":null,"link":"/sport/20180309_Alighanem_az_evszazad_menteset_mutatta_be_ez_a_mexikoi_kapus__video","timestamp":"2018. március. 09. 13:18","title":"Alighanem az évszázad mentését mutatta be ez a mexikói kapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Polt Péter legfőbb ügyész közzétette az EU Csalás Elleni Hivatalának ajánlásaihoz kapcsolódó eljárások részletes adatait.","shortLead":"Polt Péter legfőbb ügyész közzétette az EU Csalás Elleni Hivatalának ajánlásaihoz kapcsolódó eljárások részletes...","id":"20180309_OLAF_csak_az_Eliosugyben_tevedett_a_magyar_ugyeszseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e08a4fbd-d04e-48f1-b020-7c6b5612d006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bfd61e-fd52-4b99-902c-2ccbc710b4da","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_OLAF_csak_az_Eliosugyben_tevedett_a_magyar_ugyeszseg","timestamp":"2018. március. 09. 11:58","title":"OLAF: csak az Elios-ügyben \"tévedett\" a magyar ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de705e69-4faa-4a96-a836-e601970ba2cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Tesco-parkolóban választási gyűlést tartani. ","shortLead":"Nem lehet Tesco-parkolóban választási gyűlést tartani. ","id":"20180309_Momentum_vs_Tesco_megint_a_part_ellen_dontottek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de705e69-4faa-4a96-a836-e601970ba2cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f9ca9e-cc74-4557-b947-acb3fc7ca0e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_Momentum_vs_Tesco_megint_a_part_ellen_dontottek","timestamp":"2018. március. 09. 19:45","title":"Momentum vs. Tesco: megint a párt ellen döntöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","shortLead":"Legalább 20 éve fészkel fehér gólya a lőrinci községi könyvár szomszédságában álló, használaton kívüli víztornyon. ","id":"20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=add84fa2-d6ab-49a1-afbd-6e4efd13c84f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212f282d-db74-4e27-9b7d-353ea27d65fc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180310_Egytonnas_golyafeszket_kellett_renovalni__felo_volt_hogy_ledol","timestamp":"2018. március. 10. 09:33","title":"Egytonnás gólyafészket kellett renoválni – félő volt, hogy ledől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Castle Bravo fedőnevet viselő teszt a tudósokat is meglepte: 6 megatonnás robbanásra számítottak, de 15 megatonnás lett a detonáció. 18 ezer négyzetkilométer lett sugárfertőzött.","shortLead":"A Castle Bravo fedőnevet viselő teszt a tudósokat is meglepte: 6 megatonnás robbanásra számítottak, de 15 megatonnás...","id":"20180309_amerika_kiserleti_atomrobbantas_videon_castle_bravo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b7c17e-be8d-4bde-807d-b88cc3836821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e53133-8bea-4118-91ea-f26a03cee2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_amerika_kiserleti_atomrobbantas_videon_castle_bravo","timestamp":"2018. március. 09. 08:03","title":"1000x erősebb a hiroshimainál: íme egy 63 évig titkolt videó az USA eddigi legerősebb atomrobbantásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2186c9-6832-4d9e-8602-88aedab8fb4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kevesebbet állít a Google, mint hogy az új processzorukkal hamarosan olyan feladatok oldhatók meg, amelyek még a szuperszámítógépeken is kifoghatnak.","shortLead":"Nem kevesebbet állít a Google, mint hogy az új processzorukkal hamarosan olyan feladatok oldhatók meg, amelyek még...","id":"20180309_google_bristlecone_kvantumchip_bejelentese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2186c9-6832-4d9e-8602-88aedab8fb4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65f88fb-58ea-4b46-9ae1-c4b7f626520a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180309_google_bristlecone_kvantumchip_bejelentese","timestamp":"2018. március. 09. 13:00","title":"Új Google-chip: óriási áttörés a számítástechnikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A honvédelmi költségvetéstől eljutott Lázár János a Kormányinfón addig, hogy lesz-e még Hír TV 2022-ben. ","shortLead":"A honvédelmi költségvetéstől eljutott Lázár János a Kormányinfón addig, hogy lesz-e még Hír TV 2022-ben. ","id":"20180309_lazar_mosolyogva_kuldott_selyemzsinort_a_hir_tvnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da034938-c016-4028-b4de-a8b5881158c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2847c0ca-ded4-4114-bdb1-6520c2c45ddf","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_lazar_mosolyogva_kuldott_selyemzsinort_a_hir_tvnek","timestamp":"2018. március. 09. 07:24","title":"Lázár mosolyogva küldött selyemzsinórt a Hír TV-nek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]