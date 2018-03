Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit állítások szerint a Novicsok idegméreg-család egyik tagját használta az a merénylő, aki március 4-én a dél-angliai Salisburyben meg akarta ölni Szergej Szkripal orosz-brit kettősügynököt és lányát, Juliját. A Novicsok 10-100-szor erősebb, mint a hagyományos ideggázok.\r

","shortLead":"Brit állítások szerint a Novicsok idegméreg-család egyik tagját használta az a merénylő, aki március 4-én a dél-angliai...","id":"20180313_Ezt_hasznaltak_az_angliai_idegmeregmerenyletben_Novicsok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3093fe0f-fb8e-45e0-9cf0-009bb85ecd4f","keywords":null,"link":"/vilag/20180313_Ezt_hasznaltak_az_angliai_idegmeregmerenyletben_Novicsok","timestamp":"2018. március. 13. 15:15","title":"Ezt használták az angliai idegméreg-merényletben: Novicsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt terápiáról, az írás gyógyító hatásáról kérdeztünk. Öt kérdés - öt válasz.","shortLead":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt...","id":"20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49df45d-f6af-4065-aa04-c50a27312a11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","timestamp":"2018. március. 13. 12:15","title":"Bihari Viktória: „A humor az evolúció elsősegélydoboza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","shortLead":"A Ferrari 250 GTO-ból csupán 39 darab készült 1962 és 1964 között. Az ára darabonként eléri a tízmilliárd forintot.","id":"20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b727f3c-5b36-4ad8-9ba0-7bd7692d22d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"147dc1ab-f99a-476f-8892-c8ce464463dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180313_ferrari_250_gto_genfi_autoszalon","timestamp":"2018. március. 13. 14:21","title":"Felélesztené a Ferrari a világ legdrágább autójának gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Valakinek megért a vicc egy Facebook-hirdetésnyit.","shortLead":"Valakinek megért a vicc egy Facebook-hirdetésnyit.","id":"20180314_Ibizai_party_es_pufi_sikermelleny_szinte_ingyen__hianypotlo_vallalkozas_indult_NER_Shop_neven","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5141fe3-089b-4618-94bb-fabe390e4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023eb9ab-d187-47c9-af1f-9d17af1ea1fe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_Ibizai_party_es_pufi_sikermelleny_szinte_ingyen__hianypotlo_vallalkozas_indult_NER_Shop_neven","timestamp":"2018. március. 14. 09:23","title":"Ibizai party és pufi „sikermellény” szinte ingyen – hiánypótló vállalkozás indult NER Shop néven","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","shortLead":"Kósa Lajos nem mindennapi magyarázatot adott arra, hogy miért bízott rá valaki 1300 milliárd forintnyi eurót.","id":"20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cff5ac-e1be-487e-9cd7-420b40255d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bc9ed8-7b8e-4318-b5a3-ae190d157093","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_kosa_lajos_kozjegyzoi_okirat_szerzodes","timestamp":"2018. március. 13. 11:20","title":"Kósa: Egy német hölgy öröksége volt a 4,3 milliárd euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5715dfa-8902-49a1-93ad-64a5ac267bba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sőt, az IKSZ is.","shortLead":"Sőt, az IKSZ is.","id":"20180313_Breking_a_KDNP_is_ott_lesz_a_Bekemeneten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5715dfa-8902-49a1-93ad-64a5ac267bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a39b4808-b4a6-4b1c-a092-5117231e65aa","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Breking_a_KDNP_is_ott_lesz_a_Bekemeneten","timestamp":"2018. március. 13. 16:17","title":"Bréking: a KDNP is ott lesz a Békemeneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot.","shortLead":"A Soros- és az Orbán-tervtől is megvédenék Magyarországot.","id":"20180314_Vona_listan_gyozzon_a_Jobbik_helyben_az_ellenzek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f4d90df0-3e5a-4b1b-869d-37fb80f15aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f72752b3-9a14-4565-b3ef-1dcd2158c3af","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Vona_listan_gyozzon_a_Jobbik_helyben_az_ellenzek","timestamp":"2018. március. 14. 20:53","title":"Vona: listán győzzön a Jobbik, helyben az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","shortLead":"Angol képviselő robbantotta ki a Tesco saját márkás marhabordájával kapcsolatos botrányt.","id":"20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1668487-cdad-47ba-bf67-f95160b94222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb2170f9-f886-4974-9208-bee20af97dba","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_A_legcinikusabb_etelcsomagolasok__dobogos_a_Tesco","timestamp":"2018. március. 13. 12:22","title":"A legcinikusabb ételcsomagolások – dobogós a Tesco","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]