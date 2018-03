Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a58b9a1-4a75-405e-9fa5-4b38efa06b88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, akire menet közben egy kamionról lezuhanó jégdarab esett – közölte a rendőrség.","shortLead":"Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, akire menet közben egy kamionról lezuhanó jégdarab esett –...","id":"20180320_Kamionrol_lecsuszo_jegtomb_zuzta_szet_egy_kocsi_szelvedojet_Borsodban__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a58b9a1-4a75-405e-9fa5-4b38efa06b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73481e8b-4f42-48b6-a310-02b2d48ad93e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180320_Kamionrol_lecsuszo_jegtomb_zuzta_szet_egy_kocsi_szelvedojet_Borsodban__fotok","timestamp":"2018. március. 20. 17:22","title":"Kamionról lecsúszó jégtömb zúzta szét egy kocsi szélvédőjét Borsodban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36460fd7-27f1-47c0-9f10-be9cd0544aec","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A pszichoterápiával az egyén képes pótolni korai érzelmi hiányait, gyógyítani elszenvedett traumáit, ami szinte mindig tudattalan” – mondja a klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, akivel közelgő szalonestje előtt beszélgettünk. Öt kérdés – öt válasz.","shortLead":"„A pszichoterápiával az egyén képes pótolni korai érzelmi hiányait, gyógyítani elszenvedett traumáit, ami szinte mindig...","id":"20180318_L_Stipkovits_Erika_A_parkapcsolati_problemak_mogott_gyakran_huzodik_meg_feldolgozatlan_trauma","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36460fd7-27f1-47c0-9f10-be9cd0544aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cf24225-3ad2-4845-bbe2-101ec9be30d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180318_L_Stipkovits_Erika_A_parkapcsolati_problemak_mogott_gyakran_huzodik_meg_feldolgozatlan_trauma","timestamp":"2018. március. 18. 20:15","title":"L. Stipkovits Erika: „A párkapcsolati problémák mögött gyakran húzódik meg feldolgozatlan trauma”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is beadta a felvételijét – így lelkendezett Szijjártó Péter gimnazistaként arról az időszakról, amit a Soros Alapítványnak köszönhetően diákként az Egyesült Államokban tölthetett. Megszereztük annak az 1995-ös cikknek a folytatását, amiben jelenlegi külügyminiszterünk még egészen más véleménnyel volt a Soros-szervezetekről.","shortLead":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is...","id":"20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f963352-74a5-4222-8e9d-d03ae0a3a485","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","timestamp":"2018. március. 19. 12:04","title":"Itt a folytatás: a kis Szijjártó így élvezte a Soros-ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed99f827-ff5f-44b9-adb8-7d849f55ec1f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikerült felvázolni, hogy is fog kinézni a kilépés utáni átmeneti időszak.","shortLead":"Sikerült felvázolni, hogy is fog kinézni a kilépés utáni átmeneti időszak.","id":"20180319_A_magyaroknak_is_fontos_pontban_egyeztek_meg_a_Brexittargyalasokon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed99f827-ff5f-44b9-adb8-7d849f55ec1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1bab15-b4d5-437c-9965-a76b2a6d04ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_A_magyaroknak_is_fontos_pontban_egyeztek_meg_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2018. március. 19. 14:09","title":"A magyaroknak is fontos pontban egyeztek meg a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel a Cambridge Analytica Facebook-profilok millióit, hogy \"politikai fegyvert\" kovácsoljon a begyűjtött felhasználói információkból.","shortLead":"A londoni alsóház, valamint az Európai Parlament is magyarázatot vár Mark Zuckerbergtől, miként használhatta fel...","id":"20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2de621f-db37-4dcc-b792-2ef7dd6a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98905903-176b-49b5-a951-be65c1b882b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_Zuckerberg_bajban_Az_EP_es_a_brit_parlament_is_magyarazatot_var_az_adatgyujtesi_ugyben","timestamp":"2018. március. 20. 18:04","title":"Zuckerberg bajban? Az EP és a brit parlament is magyarázatot vár az adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat eltakaró passzivisták, így azokba a vécékbe nem jutott szappan, amelyek kulcsra voltak zárva.","shortLead":"Kőkemény kampányakciót hajtott végre a Kétfarkú Kutya Párt. Tolvajkulcsot azonban nem vittek magukkal az arcukat...","id":"20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ec8871f-da35-4f69-94e6-eca24c5acfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb52358-0c89-4dc3-bcef-da220a8dde59","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Beloptak_a_szappant_a_korhazba_es_jol_le_is_lepleztek_magukat","timestamp":"2018. március. 19. 06:50","title":"Belopták a szappant a kórházba, és jól le is leplezték magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","shortLead":"Hétfőn ismerteti az amerikai elnök az opiátválsággal kapcsolatos terveit.","id":"20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20bed10c-1fd7-429d-a291-df703a7099eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5f7ada-7583-49d6-a0af-f8740199b8e2","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Halalbuntetest_szabna_a_drogdilerekre_Donald_Trump","timestamp":"2018. március. 19. 07:22","title":"Halálbüntetést szabna a drogdílerekre Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

","shortLead":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

","id":"20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8b74db-9688-4992-9e15-da332ccc0510","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","timestamp":"2018. március. 19. 10:05","title":"\"Mindenki, akit megszólaltatnak, csak ürügy ahhoz, hogy önmagukat kellessék\" – Friderikusz búcsúadásában alázott tévéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]