[{"available":true,"c_guid":"3a58b9a1-4a75-405e-9fa5-4b38efa06b88","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, akire menet közben egy kamionról lezuhanó jégdarab esett – közölte a rendőrség.","shortLead":"Nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett az a sofőr, akire menet közben egy kamionról lezuhanó jégdarab esett –...","id":"20180320_Kamionrol_lecsuszo_jegtomb_zuzta_szet_egy_kocsi_szelvedojet_Borsodban__fotok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a58b9a1-4a75-405e-9fa5-4b38efa06b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73481e8b-4f42-48b6-a310-02b2d48ad93e","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180320_Kamionrol_lecsuszo_jegtomb_zuzta_szet_egy_kocsi_szelvedojet_Borsodban__fotok","timestamp":"2018. március. 20. 17:22","title":"Kamionról lecsúszó jégtömb zúzta szét egy kocsi szélvédőjét Borsodban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","shortLead":"A lap szerint az úszó kezdeményezte a dolgot, pedig korábban ő adta be a válókeresetet.","id":"20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1fcf1f-1dac-45c3-b59f-ac6dafd67cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b124a3ad-2521-478e-bb56-dee65013ba0c","keywords":null,"link":"/sport/20180322_bors_parterapiara_megy_hosszu_es_tusup","timestamp":"2018. március. 22. 07:10","title":"Bors: Párterápiára jár Hosszú és Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát, nehogy valakit megzavarjon.\r

","shortLead":"A párt annyira a Fideszt látja egyetlen megoldásnak, hogy nemhogy nem indul a választáson, hanem fel is oszlatja magát...","id":"20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaaac9ec-5eba-4ecd-9835-b087970eba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"080c2606-5cf2-4b47-8636-749d169d7ce1","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Rossz_hirunk_van_a_Felelos_Tarsadalom_Part_szimpatizansainak","timestamp":"2018. március. 22. 14:25","title":"Rossz hírünk van a Felelős Társadalom Párt szimpatizánsainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","shortLead":"Magyarországon a tőkék takarása gyakrabban használt módszer, ez azonban maximum fagypont alatti 2-3 fok esetén hatásos. ","id":"20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=269b58b7-06fa-4a60-a057-320b31946b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4f194bf-5f8b-4114-8018-5d80f180fabe","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180322_Begyujtottak_a_svajci_szoloknek","timestamp":"2018. március. 22. 11:45","title":"Begyújtottak a svájci szőlőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf5ee5d-b0b4-475e-8d8c-ad4f138f93a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 23 éves Mark Conditt – aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában –, a mobiltelefonján rögzítette mondandóját. Részletezte, hogyan készített összesen hét robbanószerkezetet, amelyek közül öt fel is robbant, egyet a rendőrök hatástalanítottak, a hetedikkel pedig önmagát robbantotta fel, amikor a rendőrök körülvették őt.","shortLead":"A 23 éves Mark Conditt – aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában –, a mobiltelefonján...","id":"20180322_ongyilkossaga_elott_videora_vette_vallomasat_a_texasi_sorozatrobbanto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adf5ee5d-b0b4-475e-8d8c-ad4f138f93a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3531aa07-8c77-4953-b480-7b8ca050a0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_ongyilkossaga_elott_videora_vette_vallomasat_a_texasi_sorozatrobbanto","timestamp":"2018. március. 22. 06:38","title":"Öngyilkossága előtt videóra vette vallomását a texasi sorozatrobbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8606975-d0ee-4ee1-8635-747c0af0bba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy olyan bizottság döntött az ingatlan eladásáról, amelynek tagja az a fideszes képviselő is, akinek egykori cége vásárolhatta meg a bérházat. Már le kellett volna bontani az épületet, a lakóknak pedig új lakást kellett volna találni. Egyik sem történt meg egyelőre.","shortLead":"Egy olyan bizottság döntött az ingatlan eladásáról, amelynek tagja az a fideszes képviselő is, akinek egykori cége...","id":"20180321_egy_fideszes_politikus_82_eves_edesanyja_tenne_ki_egy_miskolci_berhaz_lakoit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8606975-d0ee-4ee1-8635-747c0af0bba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7692ba6c-105b-471d-8b04-555962cb5c11","keywords":null,"link":"/kkv/20180321_egy_fideszes_politikus_82_eves_edesanyja_tenne_ki_egy_miskolci_berhaz_lakoit","timestamp":"2018. március. 21. 09:32","title":"Egy fideszes politikus 82 éves édesanyja tenné ki egy miskolci bérház lakóit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a4b087f-87f7-471b-bf17-1ca184c6174c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem az országot vezető, a rohingják elüldözése miatt megtépázott hírnevű Aung Szan Szú Kji, hanem közeli szövetségese, a 72 éves államfő mondott le.","shortLead":"Nem az országot vezető, a rohingják elüldözése miatt megtépázott hírnevű Aung Szan Szú Kji, hanem közeli szövetségese...","id":"20180321_lemondott_mianmar_elnoke","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a4b087f-87f7-471b-bf17-1ca184c6174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c3f718-cdc0-40a0-9a04-d660e392c663","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_lemondott_mianmar_elnoke","timestamp":"2018. március. 21. 08:38","title":"Lemondott Mianmar elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","shortLead":"A német klub bejelentése szerint ezzel valóra válik a jamaicai sprinter álma, hogy egy topcsapattal eddzen. ","id":"20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=166bd75d-cbaa-438d-a938-463db5d48cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111a7e75-e3bc-42f7-85f9-03cc2554446f","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Jon_Usain_Bolt_nagy_napja_penteken_mar_edzeni_fog_a_Borussia_Dortmunddal","timestamp":"2018. március. 22. 15:32","title":"Jön Usain Bolt nagy napja: pénteken már edzeni fog a Borussia Dortmunddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]