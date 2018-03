Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma lesz az örömfőzés","shortLead":"Ma lesz az örömfőzés","id":"20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cac235f5-e795-430c-bb2a-654bb55fe689&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bf9d7a-e05b-485b-8484-beb4c84afed5","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Budapesten_adjak_at_a_Michelincsillagokat","timestamp":"2018. március. 25. 11:43","title":"Budapesten adják át a Michelin-csillagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","shortLead":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","id":"20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f85ec-c1ee-4bb4-8999-95ce2c959162","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2018. március. 24. 09:21","title":"Már a babaholmik között válogat Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette, hogy elfogadja és szentesíti a fél évre szóló a törvényt.","shortLead":"\"Még egy ilyen költségvetést nem írok alá\" – fenyegetőzött Donald Trump amerikai elnök, miután bejelentette...","id":"20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0b60ee-372c-4aca-92d5-4946c73e8a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35d6098-9bdd-4c35-a0f2-e6b6589dc8d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_zar_be_az_amerikai_kormany__Trump_alairt","timestamp":"2018. március. 24. 15:00","title":"Nem zár be az amerikai kormány – Trump aláírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat, elvenné a homoszexuális párok jogát a házassághoz, ellenzi, hogy a melegek gyermekeket fogadjanak örökbe és megszüntetné a svéd nyelv kötelező oktatását a finn iskolákban, miközben az 5,5 millió finn állampolgár közül 300 ezernek a svéd az anyanyelve.","shortLead":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat...","id":"201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e679549-1566-4b28-9a92-1639b8ceeac4","keywords":null,"link":"/vilag/201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","timestamp":"2018. március. 24. 11:00","title":"Hibátlanul felmondja a szélsőjobb szlogenjeit a finn Marine Le Pen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a5b17f1-4e54-4c86-8c53-cf218382368e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál vezérigazgatója bocsánatkérő hirdetményét közli az Observer brit napilap.","shortLead":"Mark Zuckerberg, a Facebook közösségi portál vezérigazgatója bocsánatkérő hirdetményét közli az Observer brit napilap.","id":"20180325_Igy_nez_ki_egy_bocsanatkeres_Zuckerberg_modra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a5b17f1-4e54-4c86-8c53-cf218382368e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0076b-b68f-410c-ad6c-067fafa9e73c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Igy_nez_ki_egy_bocsanatkeres_Zuckerberg_modra","timestamp":"2018. március. 25. 16:59","title":"Így néz ki egy bocsánatkérés Zuckerberg módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik reklámjába is bekerül. Az igazán fura azonban mégis csak az, ami ezután következett.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira természetesek az apróbb hibák az iOS 11-ben, hogy az Apple-nek fel sem tűnik, ha még az egyik...","id":"20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a013fbd-3359-406b-8653-e66d37472897&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ea22d-9e75-4ac7-9ee2-f3c740821426","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_az_apple_reklamjaba_is_bekerult_az_iOS_11_egy_hibaja","timestamp":"2018. március. 24. 10:13","title":"Kínos: még az Apple reklámjába is bekerült az iOS 11 egy hibája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b176aa-6eea-443f-b82d-af507890ef06","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Hogyan folytatható csecsemőgondozási díj (csed) és gyermekgondozási díj (gyed) mellett az egyéni vállalkozás, milyen feltételek mellett és milyen fizetési kötelezettségek és mentességek vannak?","shortLead":"Hogyan folytatható csecsemőgondozási díj (csed) és gyermekgondozási díj (gyed) mellett az egyéni vállalkozás, milyen...","id":"20180324_Csecsemogondozasi_dijat_igenyelne_egyeni_vallalkozokent_Kemeny_koppanas_lesz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b176aa-6eea-443f-b82d-af507890ef06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab4ce91-a9f1-411f-9ec0-cea880b7d397","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180324_Csecsemogondozasi_dijat_igenyelne_egyeni_vallalkozokent_Kemeny_koppanas_lesz","timestamp":"2018. március. 24. 09:19","title":"Csecsemőgondozási díjat igényelne egyéni vállalkozóként? Kemény koppanás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Juhász a belvárosban indult volna. ","shortLead":"Juhász a belvárosban indult volna. ","id":"20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ec1107-221e-49e5-b908-3e080caa122e","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Peter_visszalepett_a_jeloltsegtol","timestamp":"2018. március. 24. 10:33","title":"Juhász Péter visszalépett a jelöltségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]