[{"available":true,"c_guid":"208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők többsége elégedetlen az állami kiadványokkal.



","shortLead":"Érdemi ellenőrzés nélkül zúdítottak 5,5 millió kísérleti tankönyvet az iskolák nyakába. A pedagógusok és a szülők...","id":"20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=208366b3-7ef8-4c93-befc-0575c18600c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f041-18b3-48b7-9ead-dd9dc6e80259","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Csufos_bukas_az_allami_tankonyvrendszer_egyre_kevesbe_kellenek_a_kiserleti_tankonyvek","timestamp":"2018. március. 26. 10:35","title":"Csúfos bukás az állami tankönyvrendszer: egyre kevésbé kellenek a kísérleti tankönyvek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor mindenhol Bach szól, mi elmentünk meghallgatni.","shortLead":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált...","id":"20180324_Bach_fesztival_zene","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c97d15-bc76-4250-9c6c-2b2620b47409","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Bach_fesztival_zene","timestamp":"2018. március. 24. 13:24","title":"Unja, hogy a metróban is a politika ömlik az arcába? Hallgasson Bachot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre, beszállókártyára, az utasokat saját arcuk azonosítja.","shortLead":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre...","id":"20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36f9ebd-3fe4-4244-b547-fa9864a56b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","timestamp":"2018. március. 25. 08:03","title":"Sikeres volt a Lufthansa tesztje: arcfelismerés jöhet útlevél és beszállókártya helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is vezethet, de csak több ezer év múlva.","shortLead":"Európa legaktívabb vulkánja, az Etna évi 14 milliméteres sebességgel halad a tenger felé, ami katasztrófához is...","id":"20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbccabe7-4892-4973-bc45-db20caef7b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff62990-b2a6-47a7-bd72-b6edee04ab4a","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Joe_vagy_sem_hogy_az_Etna_szep_lassan_belecsuszik_a_tengerbe","timestamp":"2018. március. 24. 15:54","title":"Jó-e vagy sem, hogy az Etna szép lassan belecsúszik a tengerbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ legkelendőbb krémjeiről, csodatevő vegyületekről és arról, hogyan lesz egy informatikusból beauty geek.","shortLead":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ...","id":"20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fd871-f84d-4b7b-aaf0-e7f4839f850d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","timestamp":"2018. március. 24. 17:30","title":"\"Elképesztő indulatokat kavartam\" – egy krémmániás nő a bőrápolás titkairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus döntésének hátteréről beszélt a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A politikus döntésének hátteréről beszélt a hvg.hu-nak. ","id":"20180324_Juhasz_Pedig_en_voltam_az_eselyes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=380211e0-73a3-480c-b763-383a855d64dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fceabc1b-ab83-446e-b4e3-6d1b96b2d9a9","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Juhasz_Pedig_en_voltam_az_eselyes","timestamp":"2018. március. 24. 14:16","title":"Juhász: „Pedig én voltam az esélyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0714e4-6b03-4cb6-8274-1b347c738c9b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kállósemjénben egy húsüzemre, Nagykállóban egy kisboltra csaptak le az ellenőrök. ","shortLead":"Kállósemjénben egy húsüzemre, Nagykállóban egy kisboltra csaptak le az ellenőrök. ","id":"20180326_Ujabb_gusztustalan_husuzemre_csaptak_le_a_Nebih_emberei__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f0714e4-6b03-4cb6-8274-1b347c738c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2092534d-cee4-4980-b882-4c6dbee6bbcc","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Ujabb_gusztustalan_husuzemre_csaptak_le_a_Nebih_emberei__video","timestamp":"2018. március. 26. 08:47","title":"Újabb gusztustalan húsüzemre csaptak le a Nébih emberei - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár a piac 15 százalékát is megszerezhetik. Mindenki a Tesco csodafegyverére vár.","shortLead":"Az Aldi és a Lidl olyan gyorsan terjeszkedik Nagy-Britanniában a négy nagy helyi lánc kárára, hogy két év múlva akár...","id":"20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=660ae8c7-eadc-49e3-9c50-f45a61f31085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec281ad-114b-4680-8745-1582bfd25c53","keywords":null,"link":"/kkv/20180326_Nagy_az_izgalom_az_Aldi_es_a_Lidl_uj_konkurense_miatt","timestamp":"2018. március. 26. 10:49","title":"Nagy az izgalom az Aldi és a Lidl új konkurense miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]