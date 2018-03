Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","shortLead":"A Fidesz sem nyomul túlságosan, ha valakit nem lehet meggyőzni, már nem is próbálkoznak.","id":"20180326_Obuda_kampany_","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63091e4c-9e30-49aa-96a9-89685cba7e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41ae097-07c3-4384-a441-d990b0692a04","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Obuda_kampany_","timestamp":"2018. március. 26. 17:06","title":"Kampány van a mi utcánkban: Óbuda a kötelezőt hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","shortLead":"Jimmy Carter volt amerikai elnök Trump döntését eddigi rövid elnöksége egyik legsúlyosabb tévedésének nevezte. ","id":"20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c534edb6-ce4f-420b-a56f-d6703e5a29eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"623c2ee2-df45-444e-8922-375ae1ce0760","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Egy_volt_elnok_szerint_Trump_uj_tanacsadoja_katasztrofa_az_orszagnak","timestamp":"2018. március. 27. 06:25","title":"Egy volt elnök szerint Trump új tanácsadója \"katasztrófa az országnak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet mosni a gyerekek, mert még az influenzaszezonban sem telt szappanra az iskolának. Legalábbis ezt a tájékoztatást kapták az iskola vezetésétől, utólag viszont a Klebelsberg Központ illetékese egyszerűen letagadta a problémát, szerintük folyamatosan biztosítják a gyerekeknek az alapvető tisztálkodás feltételeit. Az egyik szülő erre bement az iskolai mosdókba, és telefonjával felvette, mi a valóság.","shortLead":"Kitört a szappan-gate a IX. Kerületi Molnár Ferenc Kéttannyelvű Általános Iskolában: a szülők szerint nem tudnak kezet...","id":"20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30eff281-c527-4e4e-a614-d00edc9a20b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffd5bf9-4539-4c9a-ab37-76f43c06cf35","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Szappanra_sem_telik_az_iskolanak_A_Klik_meghazudtolta_a_szuloket_videoval_vagtak_vissza","timestamp":"2018. március. 27. 08:00","title":"Szappanra sem telik az iskolának? A Klik meghazudtolta a szülőket, de visszavágtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","shortLead":"A héten minden bizonnyal beindul a téli-nyári abroncscserélés. Egy-két alap dologgal érdemes tisztában lenni. ","id":"20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2450312c-9589-4d41-9a44-618690d75c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4234bd9c-95ef-46f7-8c38-d0a2c551b7f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180326_Egy_oteves_gumi_is_lehet_uj_Tudja_mi_az_a_buvos_DOTszam","timestamp":"2018. március. 26. 10:21","title":"Egy ötéves gumi is lehet új – tudja, mi az a bűvös DOT-szám?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik rendőröket küldtek - közölte az MSZP.","shortLead":"Szombaton a Kósa család egyik mátészalkai érdekeltsége előtt megjelenő, felháborodott állampolgárokra valakik...","id":"20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97c054f6-248f-46e6-8da3-6e39c6f54129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4aa899-12ed-45be-b9a9-177383508eb7","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Kosaugy_rendorok_igazoltattak_a_demonstralokat_Mateszalkan","timestamp":"2018. március. 25. 16:17","title":"Kósa-ügy: rendőrök igazoltatták a demonstrálókat Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.","shortLead":"A Legfőbb Ügyészség is talált cáfolnivalót a Magyar Nemzet cikkében.","id":"20180326_Ugyeszseg_Nem_merult_fel_hogy_unios_penzt_osztottak_volna_vissza","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfeee76-4e26-45a1-bcd7-9054495bdd2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e67fb5-a8c3-40c8-a74b-7c6572d06a43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Ugyeszseg_Nem_merult_fel_hogy_unios_penzt_osztottak_volna_vissza","timestamp":"2018. március. 26. 18:06","title":"Ügyészség: Nem merült fel, hogy uniós pénzt osztottak volna vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából. Az egyik korábbi konkurens alapítója már jelezte: visszatérne. És rögtön támogatói is lettek, így jó eséllyel valóban megcsinálják az \"anti-Facebookot\".","shortLead":"A konkurens közösségi oldalak profitálhatnak a Facebook történetének eddigi legnagyobb, adatgyűjtési botrányából...","id":"20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b68eac9-cc0e-45c2-ab51-2ad2ee66c965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e419c84-a474-402c-a251-7da5d70da603","keywords":null,"link":"/tudomany/20180326_path_anti_facebook_kozossegi_oldal_david_morin_deletefacebook_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 26. 08:03","title":"Rengetegen várják: megcsinálják az anti-Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt az egyik legmegrázóbb vesztesége volt az amerikaiaknak.","shortLead":"A második világháborúban süllyedt el a csendes-óceáni hadszíntéren a USS Juneau, amely a rajta szolgáló öt fivér miatt...","id":"20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8a421bf-0b13-4c4c-a610-0abdd622dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1ed4ea-fdc5-489e-8375-a1a9d602b893","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_paul_allen_uss_juneau_sullivan_testverek","timestamp":"2018. március. 27. 07:02","title":"4200 méter mélyen találták meg a 76 éve elsüllyedt hajót, ami az amerikai történelem egyik legfontosabb darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]