[{"available":true,"c_guid":"3921e9e5-7bd0-4763-b310-b6b38acee582","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek Faidt Péter András, aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában vett részt. Az interjú nem élő volt, rövid válaszok hangzottak el benne, a nézők Kálmán Olga Egyenesen című műsorában hallhatták péntek este. ","shortLead":"Pár perces interjút adott telefonon a Hír TV-nek Faidt Péter András, aki állítólag uniós pénzek külföldre juttatásában...","id":"20180330_megszolalt_a_gyemantfutarkent_emlegetett_ferfi_de_sok_ujat_nem_mondott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3921e9e5-7bd0-4763-b310-b6b38acee582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f18dc3-5780-4551-8333-37043f6140c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_megszolalt_a_gyemantfutarkent_emlegetett_ferfi_de_sok_ujat_nem_mondott","timestamp":"2018. március. 30. 19:57","title":"Megszólalt a gyémántfutárként emlegetett férfi, de sok újat nem mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b924d2b2-e817-43fc-b63f-f2a909f9cfc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amikor a közvélemény-kutatásoknak már alig hisznek, akkor eljön az ideje a számok embereinek. Ez figyelhető meg a kampány utolsó heteiben is. Milyen körülmények között győzhető le a Fidesz? Erre születnek új modellek, most Zsoldos István közgazdász állt elő a saját számításaival.","shortLead":"Amikor a közvélemény-kutatásoknak már alig hisznek, akkor eljön az ideje a számok embereinek. Ez figyelhető meg...","id":"20180330_Orban_2002es_remalma_most_is_eleg_lehet_hogy_kiusse_a_hatalombol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b924d2b2-e817-43fc-b63f-f2a909f9cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2beb49b5-7727-4333-a738-087041913f34","keywords":null,"link":"/itthon/20180330_Orban_2002es_remalma_most_is_eleg_lehet_hogy_kiusse_a_hatalombol","timestamp":"2018. március. 30. 08:32","title":"Orbán 2002-es rémálma most is elég lehet, hogy kiüsse a hatalomból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen percet késett a Momentum felülvizsgálati kérelme, emiatt érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Kúria a párt felülvizsgálati kérelmét.","shortLead":"Egyetlen percet késett a Momentum felülvizsgálati kérelme, emiatt érdemi vizsgálat nélkül utasította el a Kúria a párt...","id":"20180329_Megusztak_a_bekement_szervezoi_a_plakattepkedest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570ac62e-02d0-4ef7-8dd6-5c78e488fe06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d0c616c-3abe-4daa-945f-1950c2421fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20180329_Megusztak_a_bekement_szervezoi_a_plakattepkedest","timestamp":"2018. március. 29. 14:40","title":"Megúszták a békemenet szervezői a plakáttépkedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt játéka, a tamagocsi.","shortLead":"A gyártó ígéretének megfelelően, már jó pár napja letölthető iOS-es és androidos telefonokra a 90-es évek kedvelt...","id":"20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=032db0b5-85fe-48a4-9858-ca19b91af9d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38da8566-11ec-4bc4-b8a2-bae0e256e0be","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_my_tamagotchi_forever_tamagocsi_jatek_okostelefonra","timestamp":"2018. március. 30. 13:03","title":"Letöltheti okostelefonjára a megújult tamagocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd054500-b061-4195-b2cb-cdd5d05cb5a5","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Mindenki nyugodjon meg, nyárelőn is lesz miből válogatnunk, ha sorozatokra vágyunk. A Westworldről reményeik szerint kiderül, hogy a végtelenített szerkezetű Lost sorsára jut-e, vagy pedig egy szerethető és követhető science fictionné kupálódik ki. Többek között érkezik Antonio Banderas alakításában a nőcsábász festőzseni, Pablo Picasso is, és alig várjuk A szolgálólány meséjének folytatását, amely szerkesztőségünk megítélése szerint joggal pályázik a korszakos mestermű címére. ","shortLead":"Mindenki nyugodjon meg, nyárelőn is lesz miből válogatnunk, ha sorozatokra vágyunk. A Westworldről reményeik szerint...","id":"20180329_milyen_sorozatokra_fog_raszokni_iden_tavasszal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd054500-b061-4195-b2cb-cdd5d05cb5a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b8dce6-e9f4-42e4-8702-a6c6c08b8ead","keywords":null,"link":"/kultura/20180329_milyen_sorozatokra_fog_raszokni_iden_tavasszal","timestamp":"2018. március. 29. 20:00","title":"Multikulti és a sötét jövő – most ezekre a sorozatokra fog rászokni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes feltelepítenie ezt az ingyenes Firefox-bővítményt, amely hatásos védelmet nyújt már az első használattól kezdve: általa jóval kevesebb adatunk kerül a Facebook kezébe.","shortLead":"Ha az 50 millió felhasználót érintő adatgyűjtési botrány hatására sem törölte magát a Facebookról, érdemes...","id":"20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd69c74c-351c-4e9c-8a6a-292fb11799b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2790af2-b93b-4d96-aeb5-de49a9ebc7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_mozilla_firefox_facebook_container_bovitmeny_adatvedelem_cambridge_analytica","timestamp":"2018. március. 30. 08:03","title":"Fent van a Facebookon? Akkor ezt a programot mielőbb telepítse fel a számítógépére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát adó vagyonosodó rétegeket segítve.","shortLead":"Álságos módon változtatott a családi otthonteremtési kedvezmény feltételein a kormány, megint a szavazótábora derekát...","id":"20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=451ca183-760a-4ec5-89cc-0ee95db92cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c727e4-8db6-4a2a-b497-1dc2374033b9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180329_Az_atlagos_csalad_bukott_a_csokon_a_gazdagok_jol_jartak","timestamp":"2018. március. 29. 10:45","title":"Az átlagos család bukott a csokon, a gazdagok jól jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Sötét anyag nélküli távoli galaxist észleltek amerikai csillagászok. Az univerzum nagy része ebből a titokzatos anyagból áll, Feltételezhetően e tartja össze a galaxisokat, amelyek forgómozgásuk miatt gyakorlatilag szétrepülnének: plusz tömeget ad nekik. A sötét anyag valószínűleg ötször gyakoribb, mint a normál anyag, de nem bocsát ki fényt vagy detektálható sugárzást, csupán gravitációs hatása észlelhető. Kutatók szerint a kozmosz 27 százalékát alkotja – de most úgy tűnik, létezik olyan galaxis is, ahol nincsen jelen.","shortLead":"Sötét anyag nélküli távoli galaxist észleltek amerikai csillagászok. Az univerzum nagy része ebből a titokzatos...","id":"20180330_sotet_anyag_nelkuli_galaxis_ngc1052_df2","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d08d05b-4bf2-4e7f-9647-7b15a7010c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b39d05c-d7a2-4bf4-8957-26dc2c0b726f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180330_sotet_anyag_nelkuli_galaxis_ngc1052_df2","timestamp":"2018. március. 30. 09:03","title":"Zavarba ejtette a tudósokat: egy különleges, sötét anyag nélküli galaxisra bukkantak a csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]