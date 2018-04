Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több jel utalt arra a választás előtt, hogy a rezsibiztos Németh Szilárd 2014-ben elbukott választókerületébe határon túlról importálhat szavazókat a Fidesz. A gyanú beigazolódott: csepeli szavazókörök delegáltjainak tucatjai számoltak be a hvg.hu-nak turistaként viselkedő, magyarul sok esetben nem is tudó, tolmácsra szoruló szavazókról. A körzetet mellesleg így sem tudta visszahódítani együttes riválisától a Fidesz alelnöke. ","shortLead":"Több jel utalt arra a választás előtt, hogy a rezsibiztos Németh Szilárd 2014-ben elbukott választókerületébe határon...","id":"20180412_csepel_hataron_tuli_szavazok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ce8a15-1c22-44b3-982a-8a41da174535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8f9b0c-affc-4d6b-b907-fe04d7c00950","keywords":null,"link":"/itthon/20180412_csepel_hataron_tuli_szavazok","timestamp":"2018. április. 12. 06:30","title":"Csepelen is határon túli voksturistákkal próbálhatta bebiztosítani magát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Külföldi állatkertekben helyezné el Pablo Escobar néhai kolumbiai drogbáró vízilovainak elvadult utódait egy helyi környezetvédelmi szervezet.","shortLead":"Külföldi állatkertekben helyezné el Pablo Escobar néhai kolumbiai drogbáró vízilovainak elvadult utódait egy helyi...","id":"20180410_Allatkertbe_kerulnek_a_vilag_egyik_leggazdagabb_drogbarojanak_vizilovai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad76e260-1bcc-492e-bba9-3457fa0407cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f31589-2f24-41fa-9802-60d1ba457d2e","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Allatkertbe_kerulnek_a_vilag_egyik_leggazdagabb_drogbarojanak_vizilovai","timestamp":"2018. április. 10. 14:13","title":"Állatkertbe kerülnek a világ egyik leggazdagabb drogbárójának vízilovai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan tartós finanszírozási problémák miatt szűnik meg online kiadásával együtt.","shortLead":"Az idén nyolcvanéves lap ma kerül utoljára az újságárusokhoz. A Simicska Lajos tulajdonában álló újság hivatalosan...","id":"20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9623fdd5-1ee6-4dc3-a0c3-83e6e84721ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34536a1c-abf8-4ca0-8406-f09799f98159","keywords":null,"link":"/kultura/20180411_errol_ir_a_magyar_nemzet_utolso_szama","timestamp":"2018. április. 11. 05:05","title":"Erről ír a Magyar Nemzet utolsó száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61babbb-a3fe-4958-ad4e-e9edf862a08d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Több ezren vettek búcsút a nagyvállalkozótól.","shortLead":"Több ezren vettek búcsút a nagyvállalkozótól.","id":"20180410_eltemettek_demjan_sandort","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61babbb-a3fe-4958-ad4e-e9edf862a08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02993ef5-5e3f-4305-a6f3-01dc2d27ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20180410_eltemettek_demjan_sandort","timestamp":"2018. április. 10. 16:19","title":"Eltemették Demján Sándort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr, pedig nem az, hanem teljesen mesterséges anyag. Nagyon finom tapintású, drága és nincs is végtelen mennyiségben.","shortLead":"Luxus- és sportautók kárpitjának kellemes tapintású anyaga az Alcantara, amelyről sokan azt gondolják, hasított bőr...","id":"20180411_alcantara_szovet_autoipar","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db80aa84-e083-4c46-9f3e-034526711c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ce055d-e026-4496-952a-d8219aa7232b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180411_alcantara_szovet_autoipar","timestamp":"2018. április. 11. 19:11","title":"Annyira menő az Alcantara, hogy kifogynak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","shortLead":"Szép perspektíva a jövő autó átépítőinek, a brutális és kompakt elektromotorok beépítése régi autókba.","id":"20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66853a17-c484-48e2-9c6c-1b0899e9a94e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b57d09-db37-4c4c-9df6-52f185130806","keywords":null,"link":"/cegauto/20180410_Video_Teslamotort_kapott_az_oreg_Honda_most_legyorsulja_a_Bugattit","timestamp":"2018. április. 10. 18:46","title":"Videó: Tesla-motort kapott az öreg Honda, most legyorsulja a Bugattit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki a jövőjét érintő kilátástalanságról ír: óvónőként végez, de úgy érzi, alacsony fizetése miatt aligha lesz képes boldogulni, de nemhogy lakhatása kérdéses, egy kinézett kávéfőzőt sem tud megvenni magának. A bejegyzést mostanra több mint 27 ezren osztották meg.","shortLead":"Sorra osztják tovább az emberek egy lassan diplomát szerző lány, Mészáros Luca nyilvános Facebook-posztját, aki...","id":"20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128a6eb2-fb23-4829-81c7-8506470856ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48631425-2e1e-4b40-b6e5-e99a97af0362","keywords":null,"link":"/elet/20180410_Magyarorszagon_nincs_jovokepe_egy_22_evesnek__gyomorbavago_poszt_terjed_a_Facebookon","timestamp":"2018. április. 10. 15:07","title":"\"Magyarországon nincs jövőképe egy 22 évesnek\" – gyomorbavágó poszt terjed a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","shortLead":"Az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje másnak adja a mandátumát.","id":"20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be0e9f8d-1602-4a00-87c0-c9fba348a75c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0935401a-6585-4444-8af8-674d86d28237","keywords":null,"link":"/itthon/20180410_nem_ul_be_a_parlamentbe_karacsony_gergely","timestamp":"2018. április. 10. 21:21","title":"Nem ül be a parlamentbe Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]