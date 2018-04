A hétfő reggeli heves esőzés eléggé megviselte a New York-i metróhálózatot, videofelvételeken látszik, ahogy egyes állomások beáznak, hömpölyög a lépcsőkön lefelé a víz. A beömlő eső miatt műszaki fennakadások voltak.

A munkába induló New York-iak telefonnal felvették, ahogy a reggeli vihar gyakorlatilag elmosta a föld alatti tömegközlekedést. Több metrómegállóba is beömlött a víz, műszaki elhárításra volt szükség. A Metropolitan Transportation Authority (MTA), helyi közlekedési vállalat a Twitterén közölte, hogy az F és az M vonalakon is több helyen nem állt meg a metró a betörő víz miatt, többek között a Times Square és Grand Central Terminal között voltak nagyobb fennakadások.

A reggeli özönvízről elég ijesztő felvételeket töltöttek fel az utasok: