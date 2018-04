Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","shortLead":"Egy építkezésen került elő a brit légibomba, amely miatt 800 méteres sugarú körben kiürítették a környéket.","id":"20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef1a67a5-0d95-4222-8ea6-739d6a91d529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f36d055-9f4f-47ba-98e7-2ef142a75bc7","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_hatastalanitottak_a_berlini_fopulyaudvarnal_talalt_500_kilos_legibombat","timestamp":"2018. április. 20. 16:05","title":"Hatástalanították a berlini főpályaudvarnál talált 500 kilós légibombát – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2014-ben bezárt üzemegység újbóli megnyitását elsősorban az építőanyagok iránti hazai és külföldi kereslet meredek emelkedése indokolja. Az LB-Knauf-nak ez lesz a negyedik magyarországi termelőegysége, 23 munkahelyet teremtenek.","shortLead":"A 2014-ben bezárt üzemegység újbóli megnyitását elsősorban az építőanyagok iránti hazai és külföldi kereslet meredek...","id":"20180419_Meghallottak_az_idok_szavat_ujranyit_az_epitoanyaggyar_Debrecenben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04fe87d5-6221-4c3b-9e79-32d13ea2e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9e2205-077a-4684-b49b-315c3452a7ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Meghallottak_az_idok_szavat_ujranyit_az_epitoanyaggyar_Debrecenben","timestamp":"2018. április. 19. 14:22","title":"Meghallották az idők szavát: újranyit az építőanyaggyár Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó lenne, ha találnának befektetőket is. ","shortLead":"György Zsombor, a lap utolsó főszerkesztő-helyettese szerint \"aprópénzből\" összehozható egy ilyen újság, de azért jó...","id":"20180418_kozossegi_finanszirozas_magyar_nemzet_gyorgy_zsombor_hetilap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b8ee43-b01a-4f3e-83cd-960967d4bdd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2efc8b-f970-47f0-a741-61c01233a474","keywords":null,"link":"/itthon/20180418_kozossegi_finanszirozas_magyar_nemzet_gyorgy_zsombor_hetilap","timestamp":"2018. április. 18. 21:21","title":"Közösségi finanszírozással működő hetilapot indítanának a Magyar Nemzet újságírói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd417a9-b9c2-45c1-af99-21fa047e5dee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az energiaszektor, az építőipar és a vendéglátás a legturbulensebben változó ágazatok.","shortLead":"Az energiaszektor, az építőipar és a vendéglátás a legturbulensebben változó ágazatok.","id":"20180419_Cegfluktuacio_meg_mindig_tul_nagy_a_jovesmenes_a_legtobb_hazai_szektorban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1dd417a9-b9c2-45c1-af99-21fa047e5dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4903d3ec-effb-4506-b5c8-113ffc54d714","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180419_Cegfluktuacio_meg_mindig_tul_nagy_a_jovesmenes_a_legtobb_hazai_szektorban","timestamp":"2018. április. 19. 12:57","title":"Cégfluktuáció: még mindig túl nagy a jövés-menés a legtöbb hazai szektorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött van.","shortLead":"A bruttó átlagkereset 306 ezer forint a KSH friss adatai szerint, az átlagos nettó kereset pedig 203 ezer forint fölött...","id":"20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aef17480-725d-4539-af89-57af55711bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b76c52-fcf6-41fa-8167-c2246004eba2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180420_300_ezer_forintnal_is_magasabb_az_atlagkereset","timestamp":"2018. április. 20. 09:34","title":"300 ezer forintnál is magasabb az átlagkereset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium. Moszkvában most a hivatalos meghívásra várnak. ","shortLead":"Donald Trump meghívta a Fehér Házba Vlagyimir Putyin orosz államfőt – erősítette meg az orosz külügyminisztérium...","id":"20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceec371-4e1f-4dc4-a5de-28599a471810","keywords":null,"link":"/vilag/20180420_Trump_meghivta_Putyint_a_Feher_Hazba","timestamp":"2018. április. 20. 16:03","title":"Trump meghívta Putyint a Fehér Házba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. Soros György milliárdos üzletember fia épp Európát járja, az útról készült fotókat pedig rendre meg is osztja az interneten. Az Origo mindebből arra következtet: az ifjú készen áll a világ feletti hatalom átvételére.","shortLead":"Szürreális cikket közölt a kézműves propagandagyárrá avanzsált Origo. Soros György milliárdos üzletember fia épp...","id":"20180419_Az_Origo_nagy_leleplezese_Soros_Gyorgy_fia_utazgat_tehat_megkezdte_a_hatalomatvetelt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0e5fc-d994-4612-a9b9-b5612aceb7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180419_Az_Origo_nagy_leleplezese_Soros_Gyorgy_fia_utazgat_tehat_megkezdte_a_hatalomatvetelt","timestamp":"2018. április. 19. 18:04","title":"Az Origo nagy leleplezése: Soros György fia utazgat, tehát megkezdte a hatalomátvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz az internetre csatlakozott.","shortLead":"Egy olyan eszközön keresztül szereztek meg adatokat egy kaszinóból, amelyre senki sem gondolt. Igaz, ez az eszköz...","id":"20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e163c648-e369-41f6-a59d-0c79855e1152","keywords":null,"link":"/tudomany/20180419_darktrace_kaszino_hekkelese_az_akvarium_internetre_csatlakoztatott_termosztatjan_keresztul","timestamp":"2018. április. 19. 19:01","title":"Filmbe illik, de ez maga a valóság: így hackeltek meg egy kaszinót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]