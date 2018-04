Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Alakul a parlament is.","shortLead":"Alakul a parlament is.","id":"20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc35b2dd-a5b2-4afc-ac5f-0c2cc07819cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ded03ef-1529-44a7-8171-c358ff162263","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Kover_Laszlo_maradhat_a_hazelnok","timestamp":"2018. április. 25. 16:44","title":"Kövér László maradhat a házelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabaac73-c78b-4fe3-b0cd-61d74befd209","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A használtautó-piac legnagyobb problémája, hogy nem vagy csak nehezen tud megküzdeni az óratekerőkkel. Brüsszelben viszont született egy megoldás.","shortLead":"A használtautó-piac legnagyobb problémája, hogy nem vagy csak nehezen tud megküzdeni az óratekerőkkel. Brüsszelben...","id":"20180425_oratekeres_adatbazis_szervizkonyv_eu_magyar_hasznalt_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabaac73-c78b-4fe3-b0cd-61d74befd209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9e65fe-3733-4b90-8bb7-1da6162311bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180425_oratekeres_adatbazis_szervizkonyv_eu_magyar_hasznalt_auto","timestamp":"2018. április. 25. 13:26","title":"Brüsszel is megállítana valamit: a használt autós óratekerést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő eszköz, hanem az élet mindennapi része. A filmhez most kiadott háttéranyag szerint a forgatás során nem csak a színészek, Spielberg is VR-sisakot húzott.","shortLead":"Izgalmas utópiába enged betekintést a Ready Player One, amelyben a VR-technológia már rég nem kikapcsolódást segítő...","id":"20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3aa7979d-997c-463a-a141-aefedefb3f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cfbfdc4-36fc-46d8-80c3-33648278bda5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180424_virtualis_valosag_vr_htc_vive_steven_spielberg_ready_player_one","timestamp":"2018. április. 24. 15:03","title":"Videó: Maga Steven Spielberg is belépett a virtuális valóságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","shortLead":"Nem sérült meg senki, egy régi neonlámpa adta meg magát.","id":"20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e30896b5-65f0-4238-ae20-0960313ad145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9e3d1c-f1ba-477a-9334-c64e153eaba1","keywords":null,"link":"/itthon/20180424_leszakadt_egy_lampa_burkolata_a_deak_teri_metroallomason","timestamp":"2018. április. 24. 18:22","title":"Leszakadt egy lámpa burkolata a Deák téri metróállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi közreműködés, hiszen a robotok szinte mindent megoldanak majd helyettünk. Akár azt is, ha egy IKEA-s bútort kell összerakni.","shortLead":"A technológia gyors fejlődése miatt egyre biztosabbá válik, hogy nagyon sok területen felesleges lesz az emberi...","id":"20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2a4d9c1-c176-4385-9e52-69f7686575d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f634a9e9-fd74-4fcc-9dbf-7fb79b13cc11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180425_robot_ikea_butor_osszeszereles_video","timestamp":"2018. április. 25. 12:03","title":"Imádja az IKEA-t, de utálja összeszerelni a bútorokat? Itt a robot, ami 20 perc alatt végez – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elfogadta jelentését az EP költségvetés-ellenőrzési bizottsága, a CONT. Az összkép enyhén szólva is borzalmas: növekvő korrupció, csökkenő átláthatóság, egyszereplős közbeszerzések, rossz és nem hatékony kormányzás. Indokoltnak mondják a 7-es cikkely szerinti eljárás megindítását Magyarország ellen.","shortLead":"Elfogadta jelentését az EP költségvetés-ellenőrzési bizottsága, a CONT. Az összkép enyhén szólva is borzalmas: növekvő...","id":"20180425_Korrupcio_tularazasok_rossz_kormanyzas_lesujto_EUs_kritika","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d25f110-a2cf-403e-b38f-ec077fde59fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2e2a2f-681c-428a-9ab7-65a1cd7db0b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_Korrupcio_tularazasok_rossz_kormanyzas_lesujto_EUs_kritika","timestamp":"2018. április. 25. 12:39","title":"Korrupció, túlárazások, rossz kormányzás: lesújtó EU-s kritika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","shortLead":"Hajdu László a Demokratikus Koalíció képviselőjeként a májusban megalakuló Országgyűlésben folytatja munkáját. ","id":"20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a085f3-d163-41cc-81c9-f26faf6a040f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfb74200-d830-4fb1-81db-74da93205951","keywords":null,"link":"/itthon/20180425_lemondott_a_xv_kerulet_polgarmestere","timestamp":"2018. április. 25. 14:03","title":"Lemondott a XV. kerület polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","shortLead":"Két férfi vitte el egy rokonuk autóját, de a rendőrök hamar megtalálták.","id":"20180424_autolopas_szilaspogony","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4036b9-1441-4462-bfca-7218aa623b72","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180424_autolopas_szilaspogony","timestamp":"2018. április. 24. 18:21","title":"Jól \"eldugták\" a piros Opelt a szilaspogonyi tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]