Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","shortLead":"Ügyelőként kezdte a szakmát, játszani mindvégig kisembereket szeretett igazán.","id":"20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5005375-85bd-49ab-a1f9-a7986bb6848c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe3b78c-5169-4383-98f1-bcb94702ee4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180428_Meghalt_Toth_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2018. április. 28. 08:34","title":"Meghalt Tóth Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8f60f9-f6ac-46c2-b26f-e23dd2c66c8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nincs indoklás, egyszerűen csak lehúzták Magyarországot a listáról. ","shortLead":"Nincs indoklás, egyszerűen csak lehúzták Magyarországot a listáról. ","id":"20180428_Az_Amazon_mar_nem_szallit_ingyen_Magyarorszagra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c8f60f9-f6ac-46c2-b26f-e23dd2c66c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d8df80-b88c-4ae9-b728-cd0207f961fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180428_Az_Amazon_mar_nem_szallit_ingyen_Magyarorszagra","timestamp":"2018. április. 28. 10:50","title":"Az Amazon már nem szállít ingyen Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f138fa2-78f8-4c53-ae26-fd8b6183802a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mohácsi polgármesternek nem adott igazat az Alkotmánybíróság, miután a választások előtt az önkormányzati lapban csak róla volt szó. ","shortLead":"A mohácsi polgármesternek nem adott igazat az Alkotmánybíróság, miután a választások előtt az önkormányzati lapban csak...","id":"20180427_Ab_Egy_polgarmester_nem_folytathat_egyoldalu_kampanyt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f138fa2-78f8-4c53-ae26-fd8b6183802a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f04e3e9-b35c-4da2-8b1d-4182a55bfb68","keywords":null,"link":"/itthon/20180427_Ab_Egy_polgarmester_nem_folytathat_egyoldalu_kampanyt","timestamp":"2018. április. 27. 14:54","title":"Ab: Egy polgármester nem folytathat egyoldalú kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","shortLead":"Az igazán elkeserítő, hogy egy tanárnő van a volán mögött.","id":"20180427_reszeg_autos_sofor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c3b514a-b8c9-4f55-9a04-3a81f98deee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89cdf2d-7297-4452-a38d-55e6881d26be","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_reszeg_autos_sofor","timestamp":"2018. április. 27. 15:19","title":"Elképesztő képsorok: Saját, részeg autózását vette fel egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint egy óráig tartó megbeszélés után véget ért Mun Dzse In dél- és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi tárgyalásainak első fordulója. ","shortLead":"Több mint egy óráig tartó megbeszélés után véget ért Mun Dzse In dél- és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető történelmi...","id":"20180427_Koreakozi_csucs__vege_az_elso_targyalasi_fordulonak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03c8084-67a6-4195-9b3b-b0dd6eac013e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9faf486d-1105-45cc-842f-da81487f9b20","keywords":null,"link":"/vilag/20180427_Koreakozi_csucs__vege_az_elso_targyalasi_fordulonak","timestamp":"2018. április. 27. 05:18","title":"Korea-közi csúcs - vége az első tárgyalási fordulónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott azért kisebb lesz a változás.","shortLead":"Ez a tavasz a nagy megújulás időszaka a Google-nél. A levelezőrendszer után a böngészőjükhöz is hozzányúlnak, bár ott...","id":"20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0737e64-9f7d-4b35-8eb1-446be4245474&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fd5995-ff46-4f4b-b8f5-2810d45eca22","keywords":null,"link":"/tudomany/20180427_google_chrome_canary_uj_dizajn_material_design_2_felhasznaloi_felulet","timestamp":"2018. április. 27. 07:02","title":"A Gmail megújítása után a Chrome-hoz is hozzányúl a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok egy súlyosan veszélyeztetett teknősfajhoz tartoztak, vélhetően orvvadászok gyűjtötték össze őket.","shortLead":"Több mint tízezer sugarasteknőst talált egy kétemeletes házba zsúfolva a rendőrség Madagaszkáron. Az állatok...","id":"20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99ca49eb-5baa-4572-9415-77fc3f338cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ce8cbcb-ce2b-4dc9-a3d4-52f3596328bb","keywords":null,"link":"/elet/20180427_Tobb_ezer_sulyosan_veszelyeztetett_teknost_zsufoltak_egy_hazba__elkepeszto_fotok","timestamp":"2018. április. 27. 12:16","title":"Több ezer, súlyosan veszélyeztetett teknőst zsúfoltak egy házba - elképesztő fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","shortLead":"Szombaton a Szabadság hidat, vasárnap a Budai alsó rakpartot zárják le.","id":"20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7402b24c-b482-4f77-88f3-250a4d5b5b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4efe3e38-d901-4210-8ef9-3839577a1655","keywords":null,"link":"/cegauto/20180427_filmforgatas_forgatja_fel_a_rakparti_kozlekedest","timestamp":"2018. április. 27. 15:35","title":"Filmforgatás forgatja fel a rakparti közlekedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]