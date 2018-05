Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Jobb fizetésért más céghez mentek a mozdonyvezetők, egy részük külföldre. A GYSEV szerint nem arról van szó, hogy az érintett munkatársak hirtelen és egyszerre mondtak volna fel, pótlásukat megoldották.
Pár hét alatt nyolc mozdonyvezető hagyta ott a GYSEV-et
2018. május. 02. 11:08 Father John Misty november 14-én lép fel a Müpában.
Korunk egyik legnagyszerűbb dalnoka, egy troll, egy látnok, egy groteszk trubadúr érkezik novemberben Budapestre (videó)
2018. május. 02. 16:05 Nem, nem újragondolás, evolúció, épp ellenkezőleg. Állítólag hagyományos, a régi iskolából való, valaki megtévesztett boldogult gyerekkorából. De hogy a mamája, nagyija, dédije nem tudott főzni, az biztos. Mentségére legyen mondva, valahol a nagyvilágban. Elrettentő videó köröz a neten egy gulyásnak mondott izéről
2018. május. 03. 09:09 Napos, nyárias idő lesz, de a Dunántúlon több felé lehet zápor, zivatar. Délután ma is lecsaphat a vihar
2018. május. 02. 05:10 Egyre magasabban szárnyal a Skoda – de ha túl sok a barátod, nem marad időd az ellenségeidre. Egyelőre úgy tűnik, a csehek nem tudnak hibázni, ügyesen lavíroznak a német anyakonszern útvesztőjében úgy, hogy mindig jól jönnek ki belőle. Ha minden (a)Karoq szóvicc mellé egy autóeladás strigulát is behúzhat majd a Skoda, akkor nem lesz itt gondjuk. Skoda Karoq-teszt: nem olcsó, de a szóvicceket ingyen kapjuk
2018. május. 01. 14:00 Mostanra már mindenkinek meg kellett kapnia a Gmail új dizájnját, azt azonban külön be is kell kapcsolni. Mutatjuk, hol teheti meg, és azt is, miként válthat vissza.
Ön még nem kapta meg az új Gmailt? Pár kattintással bekapcsolhatja magának
2018. május. 02. 09:03