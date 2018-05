A férfit nem véletlenül hívják az USA-ban Big Mac nagypapinak. Dokumentációi szerint 1972. május 17-e óta csak nyolc nap telt el az életében úgy, hogy nem evett Big Mac-et. Azon a bizonyos első napon vette át élete első autóját is, amit mindjárt három termetes hamburger belapátolásával ünnepelt meg. Először evett ilyesmit, és annyira rákattant, hogy még aznap kétszer visszatért a tett színhelyére, és összesen kilencre emelte a "tétet" a Big Mac-ből. Hogy ez mennyi kalória, azt jobb inkább ki sem számolni.

A Fond du Lac-i (Wisconsin állam) nyugdíjas börtönőr az elmúlt 46 évben a McDonald’s szenvedélyes hamburgerfogyasztójává vált. A hitelesített Guinness világrekordot már két éve elérte 28 788 húspogácsás bucival. Most május 4-én pedig hivatalosan is megdöntötte a 30 ezredik Big Mac-e elfogyasztásával. A Fond du Lac-i McDonald’s-ban fontos médiaeseményé vált rekordevés alkalmával - a falat diszítő, előző csúcsevése alkalmával készült - saját fotója árnyékában - Don Gorske elmondta: az évek során naptárába mindig bejegyezte mikor, mennyi hamburgert evett, megtartotta a blokkokat, soknak a dobozát is. Jelentős gyűjteményt halmozott fel, s persze be tudja mutatni a bizonyítékokat.

© bullesociale.fr

Olyan nagyon nem izgatja egyébként a média, a celebeskedés, a nagy nyilvánosság (bár szerepelt a nálunk is bemutatott Super Size Me című filmben, és 2005-ben készült róla egy dokumentumfilm, a Mac Daddy). Kedvenc gyorskajáját az utóbbi időben egyre többször otthon tolja be, és nem átallja felmelegíteni a mikróban. Annak ellenére, hogy átlagban minden nap megeszik két Big Mac-et, állítja, még mindig nem unja, eszébe sincs váltani. Valamikor 1985-ben egyszer kipróbált egy másik húspogácsás fajtát, de nem is szívesen emlékszik rá, nemhogy repetázott volna.. A születésnapján is BM ünnepi torta van, természetesen gyertyával. A családja akceptálja, hogy még évente egyszer, a karácsonyi menü - s az ő kedvükért - sem hajlandó lemondani kedvencéről.

© bullesociale.fr

Már csak azért sem, mert jó egészségnek örvend. „Az emberek nevetnek rajtam, de ez soha nem zavart. Az utolsó orvosi szűrővizsgálatomnál is a koleszterinszintem alacsony volt és a vérnyomásom tökéletes"– nyilatkozta mosolyogva. Mintegy mellékesen megjegyezve, hogy most két kilóval kevesebb a testsúlya, mint amikor 2011-ben a 25 ezredik hamburgerénél tartott (akkor a 188 cm magasságához 83 kilót nyomott). Fura egy genetikája van a nagypapinak. Igaz, sült krumplit nem eszik a Big Mac-hez.