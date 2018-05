A cannes-i napsütésbe vegyült némi komorság, miután ez a filmfesztivál sem úszta meg, hogy foglalkoznia kelljen a filmiparban tapasztalható egyenlőtlenségekkel. A vitába a Me Too és a Time’s Up mozgalomban is felszólaló Salma Hayek is behozott egy érdekes érvelést. A színésznő azt mondta, hogy a férfi kollégáinak el kell fogadniuk a fizetéscsökkentést, ha komolyan gondolják azt, hogy a nőknek egyenlő munkáért egyenlő fizetés jár. Vagyis áldozatot kell hozniuk.

Nemcsak a producereknek kell változtatniuk, ha a hatalmas fizetésbeli különbségekkel kezdeni akarnak valamit, hanem a színészeknek is” – mondta Hayek, aki a cannes-i filmfesztivál egyik beszélgetésén azt mondta: itt az ideje, hogy végre nagyvonalúak legyenek a színésznőkkel.

„Ha a színészek ilyen magas fizetéseket kérnek, nem marad semmi a színésznőknek. Ha egy filmnek van egy 10 millió dolláros költségvetése, a férfi színésznek meg kell értenie, hogy ha 9,7 milliót kap a szerepért, akkor elég nehéz lesz egyenlőre kihozni” – számolta ki Hayek. Aztán nevetve hozzátette: „Utálni fognak, amiért ezt mondtam, remélem, kapok még munkát.”

Salma Hayek egyike azoknak a nőknek, akik Harvey Weinstein áldozatai voltak. A producerként is dolgozó színésznő azt mondta, több olyan női vezetésű projektet sikerült eladnia a Weinstein-botrány óta, amelyet tíz éve nem tudott. A színésznő szerint hosszú időbe telik majd, amíg közelednek egymáshoz a nők és a férfiak fizetései, éppen ezért a nőknek türelmetlennek kell lenniük. „Már korábban dühösnek kellett volna lennünk. Már korábban össze kellett volna fognunk – mert ezen múlik” – mondta Salma Hayek. Szerinte a férfiaknak nem kell tartaniuk a változásoktól: