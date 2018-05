Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","id":"20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07373af-2122-405c-9351-69177841cbba","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Népszava: Kiszáll a CBA-ból az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év múlva a feldolgozóipart és a kereskedelmet.","shortLead":"Nagy István szerint sokan félnek az integrációtól, pedig a kicsiket segítené, és a résztvevők tulajdonolnák húsz év...","id":"20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c266743-6caa-49fc-a9f8-70b56f8a4ed0","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Reszkess_Aldi_Lidl_Tesco__az_agrarminszter_a_gazdakkal_vasaroltatna_fel_a_kereskedelmi_lancokat","timestamp":"2018. május. 22. 11:34","title":"Reszkess, Aldi, Lidl, Tesco – az agrárminiszter a gazdákkal vásároltatná fel a kereskedelmi láncokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani a Xiaomi évfordulós csúcskészülékéről, a Xiaomi Mi 8-ról. Legutóbb egy videó is kiszivárgott, amely a telefon egyik különlegességét mutatja.","shortLead":"Egyre többet hallani a Xiaomi évfordulós csúcskészülékéről, a Xiaomi Mi 8-ról. Legutóbb egy videó is kiszivárgott...","id":"20180523_video_xiaomi_mi8_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86805f7d-e679-4b2d-bf37-d940ffe8ecc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489ec384-0e97-4f69-8f76-895ccdd0e1f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_video_xiaomi_mi8_kijelzo_alatti_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2018. május. 23. 10:03","title":"Videó: Így működik az ujjlenyomat-olvasó, ha a telefon képernyője alá van beépítve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","shortLead":"Egy friss felmérés szerint a fideszesek kétharmada is elutasítja a stadionépítéseket. ","id":"20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a0b232b-4577-4d71-9a6f-df5f474b52b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d917d6-5b4a-4522-bb58-edfe908e7957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_A_fideszesek_tobbsege_szerint_sem_a_fociba_kellene_tolni_a_penzt","timestamp":"2018. május. 21. 20:05","title":"A fideszesek többsége szerint sem a fociba kellene tolni a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és az október.","shortLead":"Még ki sem jött a Google Chrome nyárra ígért új verziója, már most bejelentették, milyen változást hoz a szeptember és...","id":"20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d6f51d-e3fc-4cd7-bd72-4ef7a1db1b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ff339d-9cc9-428c-afc4-201e0286e7b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_google_chrome_bongeszo_chrome_69_https_biztonsagos_kapcsolat","timestamp":"2018. május. 23. 08:03","title":"Ha felvillan a Chrome-ban ez a jelzés, jobb, ha nem gépeli tovább a jelszavát, de még a nevét sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk, milyen egy Ford T-Modellben utazni.","shortLead":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk...","id":"20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81460b5-8b2b-43f3-a810-ad3c85fa140e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","timestamp":"2018. május. 22. 17:21","title":"Makónak köszönheti a Ford, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártó cége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","shortLead":"Törökországban már az egyszerű életfogytiglan sem elég a hatalomnak.","id":"20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d90e13-2286-47a5-b368-b1dcba72e16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a9980c-97f4-4429-8b16-6bdaab95d6ef","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Orban_nagy_peldakepe_folytatja_a_kimeletlen_tisztogatast","timestamp":"2018. május. 21. 16:54","title":"Orbán nagy példaképe folytatja a kíméletlen tisztogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","shortLead":"Több kilométeres a dugó, teljes szélességben lezárták az autópályát. ","id":"20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18be5f00-4354-47cd-b030-aa1e1a26b76a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4adbbe87-bb83-4b06-bcb8-1982871a4c23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Teljesen_beallt_az_M3as_inkabb_ne_menjen_arra","timestamp":"2018. május. 21. 19:07","title":"Teljesen beállt az M3-as, inkább ne menjen arra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]