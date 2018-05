Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró ellen elkövetett gyilkosság a nyomozás mostani állása alapján nagy valószínűséggel a férfi újságírói tevékenységével van összefüggésben – idézte az UNIAN ukrán hírügynökség szerdán Andrij Kriscsenkót, az ukrán főváros rendőrfőnökét.","shortLead":"Az Arkagyij Babcsenko orosz ellenzéki újságíró ellen elkövetett gyilkosság a nyomozás mostani állása alapján nagy...","id":"20180530_munkaja_miatt_olhettek_meg_az_orosz_ujsagirot_kijevben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb13b4c-436a-4bed-a0b0-22a4ff2983da","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_munkaja_miatt_olhettek_meg_az_orosz_ujsagirot_kijevben","timestamp":"2018. május. 30. 14:49","title":"Munkája miatt ölhették meg az orosz újságírót Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5bd7c-7597-49e5-b048-ef12e739e007","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiküldetési irányelvet csak a lengyel és a magyar kormány ellenezte.","shortLead":"A kiküldetési irányelvet csak a lengyel és a magyar kormány ellenezte.","id":"20180529_Tobb_tizezer_kulfoldon_dolgozot_erinto_szigoritasrol_dontott_az_EP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b5bd7c-7597-49e5-b048-ef12e739e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24d56f-ef80-4303-abd4-8064ea83bdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Tobb_tizezer_kulfoldon_dolgozot_erinto_szigoritasrol_dontott_az_EP","timestamp":"2018. május. 29. 15:23","title":"Több tízezer külföldön dolgozót érintő szigorításról döntött az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára, az MSZP-P jelöltje javára. Most eljárás zajlik ellene párton belül.","shortLead":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára...","id":"20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f7e1d-01f0-4c73-a776-fac907d1bafd","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","timestamp":"2018. május. 29. 09:55","title":"Kizárnák a Momentumból, mert a választáson visszalépett egy ellenzéki javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található. Vidéken ezzel szemben az 50 ezer főnél kisebb településeken értékesített ingatlanok legalább kétharmadát, az 5 ezer főnél kisebb településeken pedig négy ingatlanból hármat 15 millió forint alatt adtak el. ","shortLead":"Budapesten alig pár tucat ingatlan akad 15 millió forintért, ezek többsége is a külső pesti kerületben található...","id":"20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e581ce9a-b387-417a-b559-6199351c80cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca24da5-83bc-4af5-99f2-66ddbadc1ae1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_15_millioja_van_lakasvasarlasra_Ne_Budan_keresgeljen","timestamp":"2018. május. 29. 12:05","title":"15 milliója van lakásvásárlásra? Ne Budán keresgéljen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például egy számlázóprogramban a tömeges számlakiállítás, fizetési értesítés és a cégadatok automatikus kitöltése? Hogyan használható mindez arra, hogy egy ország állampolgárainak ügyintézését jelentősen meggyorsítsa és leegyszerűsítse? Gépek vezérelte intelligens megoldások a Baltikumtól Magyarországig.","shortLead":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például...","id":"20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03030f8-5404-46e8-9e73-8f40828bbb08","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","timestamp":"2018. május. 30. 07:25","title":"Az adóbevallástól a számlázásig – okos automatizmusok az állampolgárok szolgálatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973788e6-5326-4f71-8b03-6145e09fe321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába lenne, aki elektromos vagy hibridautót venne Magyarországon, jelenleg akkor sem utazhat az autóval, ha a teljes vételárat kifizette.","shortLead":"Hiába lenne, aki elektromos vagy hibridautót venne Magyarországon, jelenleg akkor sem utazhat az autóval, ha a teljes...","id":"20180530_elektromos_auto_vasarlas_burokracia_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973788e6-5326-4f71-8b03-6145e09fe321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5da1303-3465-4e02-af21-503c03d2d4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_elektromos_auto_vasarlas_burokracia_magyarorszag","timestamp":"2018. május. 30. 09:26","title":"Beütött a bürokrácia, nem lehet új elektromos autókat üzembe helyezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama belpolitikai főtanácsadójának ment neki, és emiatt még az ügynöksége is törölte kliensei névsorából.","shortLead":"Roseanne Barrt a magyar közönség egyebek mellett a Nőstényördög című filmből ismerheti. A Twitteren Barack Obama...","id":"20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1207e4c5-b499-4033-b126-f1812a6c3a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac326f7-e7d8-41a8-96ed-688651c3a2c8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Oriasit_bukott_rasszista_tweetje_miatt_Roseanne_Barr_szineszno","timestamp":"2018. május. 30. 07:18","title":"Óriásit bukott rasszista tweetje miatt Roseanne Barr színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]