[{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Utódát egyelőre nem nevezték meg, a barcelonai Mundo Deportivo szerint a Tottenham edzője, Mauricio Pochettino a legvalószínűbb jelölt a helyére.","shortLead":"Utódát egyelőre nem nevezték meg, a barcelonai Mundo Deportivo szerint a Tottenham edzője, Mauricio Pochettino...","id":"20180531_real_madrid_edzoje_zidane_utan_szavazas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59db5ffb-6439-4008-9f3d-f5e6909a43e7","keywords":null,"link":"/sport/20180531_real_madrid_edzoje_zidane_utan_szavazas","timestamp":"2018. május. 31. 13:51","title":"Ki lesz Zidane utódja a Realnál? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér, és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai káoszba süllyedő Itáliának Günther Oettinger.","shortLead":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai...","id":"20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a570449-0eb3-4a74-b657-0518d28e74a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","timestamp":"2018. május. 30. 11:04","title":"Válság olasz módra: „Ezek ott Brüsszelben megőrültek, nincs bennük szégyenérzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"Ny. M.","category":"tudomany","description":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","shortLead":"Hova jutna a világ, ha még a flúgos milliárdosok is beletörődnének az emberiség kipusztulásába?","id":"20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dda0a9b-5931-48d4-aef6-c269d5b393af","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_holdra_szallas_urutazas_blue_origin_new_glenn_jeff_bezos_isdc2018","timestamp":"2018. május. 30. 20:03","title":"Jeff Bezos szerint ideje kiköltöznünk a Holdra, és már azt is tudja, hogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti befogadóhelyre, elsősorban sportközpontokba szállították el.","shortLead":"A migránsok Szajna-parti táborát szerda reggel felszámolta a francia rendőrség. Az embereket több mint húsz átmeneti...","id":"20180530_1700_ember_elt_parizs_legnagyobb_satortaboraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01f6dc9-2bb0-45b2-bd22-f1c3f16ca817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e32cab7-6cf1-414b-a1e6-21e2d92e73ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_1700_ember_elt_parizs_legnagyobb_satortaboraban","timestamp":"2018. május. 30. 14:15","title":"1700 ember élt Párizs legnagyobb sátortáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e34f48-5ab9-4b16-8666-460a68e40e73","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A matricák külsős viszonteladói nem értesülnek arról, ha egy autóeladás után lekerül a matrica a kocsiról. Ők továbbra is úgy látják, megvan a jogosultság, és ezt közlik az új tulajdonossal is.","shortLead":"A matricák külsős viszonteladói nem értesülnek arról, ha egy autóeladás után lekerül a matrica a kocsiról. Ők továbbra...","id":"20180531_autopalyamatrica_sms_vasarlas_hiba","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e34f48-5ab9-4b16-8666-460a68e40e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19f05fa-0d3b-4d0c-96e2-980bcf824917","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_autopalyamatrica_sms_vasarlas_hiba","timestamp":"2018. május. 31. 18:26","title":"Így lehet pórul járni a megyei matricákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek mutatkoznak arra, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az állatot és az embert.","shortLead":"Nemcsak az állatkertek előtti korból nézve, hanem a jövőbe tekintve is a ma ismert intézményeknél barátibb lehetőségek...","id":"20180531_virtualis_allatkertek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be43cc7d-ed25-4a19-9822-616f27d57c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d040eb2e-d49d-4738-ad06-1462a8430ab7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_virtualis_allatkertek","timestamp":"2018. május. 31. 10:42","title":"Az állatkertek ideje végleg lejárt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201822_az_ordog_pradat_visel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e02985-6d14-469a-8293-4328db7a6dd0","keywords":null,"link":"/itthon/201822_az_ordog_pradat_visel","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Jakus Ibolya: Az ördög Pradát visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]