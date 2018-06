Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","shortLead":"A mai legjobb csúcstelefonokét messze meghaladó kapacitású tárhellyel érkezhet a Lenovo új telefonja.","id":"20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee2d226-2431-48ac-bde0-00bc891e3f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c436e21-0134-4ae2-a6d7-b6ee4432d549","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_lenovo_z5_4_tb_negy_terabajt_nativ_belso_tarhely","timestamp":"2018. május. 31. 09:03","title":"Ettől majd elámul a világ: hatalmas nagy tárhellyel érkezhet az új Lenovo telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","shortLead":"Nyáron viszont még pihenni fog. ","id":"20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd3059-1051-4f75-a7b1-e8c6b02e9f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac84a67-e676-4ed4-8e8d-9ffd2cdd95c6","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Torocsik_Mari_Velem_Budapest","timestamp":"2018. június. 01. 10:13","title":"Törőcsik Mari tervezi, hogy visszatér Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről a Magyar Helsinki Bizottság. A Balkán az ENSZ szerint sem biztonságos menekültszempontból: volt olyan év, hogy Szerbiában egy ember sem kapott menekültstátuszt. A szigorúnak kikiáltott Stop Soros pedig gyáva meghunyászkodás. Nyugatról már nem is küldenek vissza hozzánk menedékkérőket, csak a V4-es barátaink nem álltak még le. ","shortLead":"Csak legalizálja az eddig is létező, kiürült menekültpolitikáját a kormány, tartja a Stop Soros-törvénytervezetről...","id":"20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=818facc8-734c-416e-ab8c-ebc34a0af678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ee3338-c658-42c2-8eab-d2a05e00113a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Stop_Soros_gyakorlatilag_nincs_mar_menekultjog","timestamp":"2018. május. 30. 17:34","title":"Stop Soros: gyakorlatilag nincs már menekültjog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécsen repülőgépgyárat építő Magnus Aircraft Zrt. egyik elektromos repülőgépe zuhant le a pogányi repülőtér közelében csütörtökön késő délelőtt. A balesetben ketten meghaltak.","shortLead":"A Pécsen repülőgépgyárat építő Magnus Aircraft Zrt. egyik elektromos repülőgépe zuhant le a pogányi repülőtér közelében...","id":"20180531_elektromos_kisgep_zuhant_le_pecsnel_tesztrepules_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73fe3eed-4f62-4eb0-b682-063d29f57cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2f2652-e8c8-4363-a8c0-93a85e98902b","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_elektromos_kisgep_zuhant_le_pecsnel_tesztrepules_kozben","timestamp":"2018. május. 31. 13:31","title":"Elektromos kisgép zuhant le Pécsnél tesztrepülés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És nem tériszonyos.","shortLead":"És nem tériszonyos.","id":"20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4c0f053-c117-4945-88ee-db808e16afc8","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Will_Smith_az_Operahaz_tetejerol_vigyorgott_a_magyarokra","timestamp":"2018. május. 30. 17:32","title":"Will Smith az Operaház tetejéről vigyorgott a magyarokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája döntőjében sérült meg a válla. Az egyiptomi játékos mindent elkövet a világbajnoki részvétel érdekében.","shortLead":"A Liverpool fizioterapeutája szerint három-négy hetet kell kihagynia Mohamed Szalahnak, akinek a Bajnokok Ligája...","id":"20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9457be78-9389-4a39-9aef-431514aa5c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a1155f-f59a-4868-ab2b-c6704ff92763","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szalah_nem_haragszik_Ramosra","timestamp":"2018. május. 30. 14:25","title":"Szalah nem haragszik Ramosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból – mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros-ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72b4ee6-2ee1-473a-aacc-bfa4ec698e68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Salzburg 17 éves magyar focitehetségéért olasz nagycsapatok érdeklődnek – írja a calciomercato.it.","shortLead":"A Salzburg 17 éves magyar focitehetségéért olasz nagycsapatok érdeklődnek – írja a calciomercato.it.","id":"20180530_Szoboszlai_Dominikot_vinne_a_Juve_es_az_Inter_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72b4ee6-2ee1-473a-aacc-bfa4ec698e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae61e40-6a7c-402b-ac34-78f14e41ed3b","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szoboszlai_Dominikot_vinne_a_Juve_es_az_Inter_is","timestamp":"2018. május. 30. 17:09","title":"A Juventus meg akarja szerezni Szoboszlai Dominikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]