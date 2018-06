Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó hír: ha szerencsénk van, ma is láthatunk szivárványt.","shortLead":"A jó hír: ha szerencsénk van, ma is láthatunk szivárványt.","id":"20180603_Azt_hitte_ma_megussza_a_felhoszakadast_Nincs_jo_hirunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd2227b-d553-4d3d-9024-624040af7ec8","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Azt_hitte_ma_megussza_a_felhoszakadast_Nincs_jo_hirunk","timestamp":"2018. június. 03. 09:08","title":"Azt hitte, ma megússza a felhőszakadást? Nincs jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","shortLead":"Az eredeti árának közel hétszeresét kérne el tulajdonosa az orosz kormányzati autóért.","id":"20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a281d2ed-3e2f-4106-ad31-a4aa77efbd1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4916e048-a9d6-4e23-84f2-0193723c4969","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_kormanyzati_moszkvics_ivan_kalita","timestamp":"2018. június. 03. 09:21","title":"Eladó a kormányzati Moszkvics, ami drágább, mint egy új S-osztályos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","shortLead":"Az Audik, BMW-k és Mercedesek csatáját eddig az utóbbi csillagos márka nyerte Mogyoródon.","id":"20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0874529-3dcd-44d0-86f3-12ba86445f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6165d968-806e-487f-8db9-0ed2bae5dcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_hatalmas_szarnyak_hangos_motorok_gyonyoru_holgyek_magyar_dtm_futam_audi_bmw_mercedes_paul_di_resta","timestamp":"2018. június. 02. 18:21","title":"Hatalmas szárnyak, hangos motorok, gyönyörű hölgyek - ilyen a magyar DTM futam, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében, hiányoztak a vallási jelképek Pedro Sánchez szocialista kormányfő beiktatási ünnepségén.","shortLead":"Először a spanyol demokrácia négy évtizedes történetében, hiányoztak a vallási jelképek Pedro Sánchez szocialista...","id":"20180602_eskut_tett_a_kiraly_elott_az_uj_spanyol_miniszterelnok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecef4b64-f6c4-4b8d-9f10-f79d4dd75202","keywords":null,"link":"/vilag/20180602_eskut_tett_a_kiraly_elott_az_uj_spanyol_miniszterelnok","timestamp":"2018. június. 02. 12:18","title":"Esküt tett a király előtt az új spanyol miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan milyen? Filmnek megúszós, mert elbújik főszereplői ránctalan bűbája mögé – de a Könyvklubot még így is 104 perc mosolygássá változtatják az évek, meg a rutin. Kritika. ","shortLead":"Ilyen az, amikor három Oscar-díjas és egy Oscar-jelölt színésznő elolvassa a Szürke ötven árnyalatát. Hogy pontosan...","id":"20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3732092-a427-485b-b874-4886f2cf6dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9511ec-42cd-4e33-971e-fe06270ad762","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Ha_Isten_azt_szerette_volna_hogy_most_is_szexeljenek_nem_csinalta_volna_ezt_a_testukkel","timestamp":"2018. június. 01. 20:30","title":"Mindenki cuki és mindenki szexelne, mi pedig szurkolunk, hogy jó legyen nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ef6bcd-6c41-4497-bed1-3e0cb43bc1ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg hetekben, hónapokban mérhető a különbség a várakozás mértéke közt a fizetős és a közegészségügyben, addig nem csoda, ha egyre több pénzt költenek el ott a magyarok, és egyre több orvos vándorol ide a közegészségügyből.\r

\r

","shortLead":"Amíg hetekben, hónapokban mérhető a különbség a várakozás mértéke közt a fizetős és a közegészségügyben, addig nem...","id":"20180602_Uj_iranyt_vesz_az_orvoselvandorlas_kulfold_helyett_irany_a_fizetos_szfera","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65ef6bcd-6c41-4497-bed1-3e0cb43bc1ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fdcfaa3-9609-4cf1-b1de-75653d411605","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Uj_iranyt_vesz_az_orvoselvandorlas_kulfold_helyett_irany_a_fizetos_szfera","timestamp":"2018. június. 02. 20:36","title":"Új irányt vesz az orvoselvándorlás: külföld helyett irány a fizetős szféra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű fizikai munkáknál, de hiányszalmákban ennek a dupláját is megadhatják a vállalkozások.","shortLead":"A cégek sok fiatalt keresnek nyári munkára, a minimális órabér is közelíti az 1000 forintot, jellemzően a könnyű...","id":"20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b4dbf52-f139-4a0f-b4a3-96ecf90767f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cf135b-9c6e-467d-a452-f958f6b548a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180602_Beszel_japanul_es_programozonak_keszul_Verhetetlen_fizetest_kap_nyari_diakmunkaskent","timestamp":"2018. június. 02. 17:59","title":"Beszél japánul és programozónak készül? Verhetetlen fizetést kap nyári diákmunkásként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső is -, de a maximumok továbbra is 30 Celsius-fok körül alakulnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.","shortLead":"A következő napokban is folytatódik a változékony, meleg nyári idő. Többször lehetnek záporok, zivatarok - akár jégeső...","id":"20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f4db134-93ab-4c2f-a6fc-84836b6d21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5e6002c-6d7c-40f8-91f2-2b89a5ff80e8","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Marad_a_juniusi_aprilis_tiz_megyere_adtak_ki_figyelmeztetest_felhoszakadasok_miatt","timestamp":"2018. június. 03. 15:10","title":"Marad a júniusi április, tíz megyére adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]