Hiába ígérte Lázár János, nem fojtották bele a dalt a Nélküledet harsogó útba

Hónapok óta nem nyugszanak a kedélyek a Heves megyei Lőrinciben és környékén a 21-es főút zenélő szakasza miatt. Az Ismerős Arcok zenekar Nélküled című számát játszó burkolat hangja ugyanis nemcsak az úton haladva, hanem a környékbeli településeken is hallatszik.

A zenélő szakaszt a 21-es főút legutóbbi, 1,8 milliárd forintba kerülő felújításával egy időben alakították ki. Szeptemberi átadása után a HVG videóban is bemutatta a nem mindennapi útszakaszt:

A zenélő útburkolati jelek már akkor sem arattak osztatlan sikert a helyiek körében, mostanra azonban egyre több az elégedetlenkedő. Eleinte még próbálkoztak zajvédő fasor létesítésével, az út mellé ültetett facsemeték azonban egyelőre nem érték el a kívánt hatást.

Egy Lőrinciben élő független önkormányzati képviselő, Petrik Zsolt kezdeményezésére az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz nyújtottak be petíciót, amelyet állítása szerint 1380-an írtak alá. Hivatalos választ egyelőre nem kaptak rá. Lázár János azonban még decemberben, újságírói kérdésre reagált a kialakult helyzetre. A miniszter azt mondta a Telexnek, amikor arról kérdezték, hogy le fogják-e szedni a zenélő burkolatot, ha továbbra is fennállnak a lakossági panaszok:

Azonnal. Én a lőrinciek mellett állok.

Ennek ellenére az érintett szakasz azóta is zenél. Petrik szerint a dalválasztással nem volt problémája a helyieknek, viszont amióta éjjel-nappal ezt hallgatják, sokan már a rádiót is elkapcsolják, ha az Ismerős Arcok száma csendül fel. A képviselő a HVG kérdésére azt is elmondta, hogy a környező településekről is sokan panaszkodnak a zajra, Herédről és még Petőfibányáról is érkeztek lakossági panaszok. A zenélő útszakasz 80 km/h-s sebességnél játssza le pontosan a dal ritmusát, ha ennél gyorsabban vagy lassabban haladunk át rajta, a hanghatás már kevésbé emlékeztet az eredeti dalra. Az úttól távolodva pedig egyre kevésbé hasonlít a dallam a Nélküled-re: a településekre behallatszó hang inkább hasonlít zajra, és ezáltal sokak nyugalmát zavarja.

A képviselő szerint ezen felül az útszakasz kialakítása sem szerencsés: az M3-as autópályáról lehajtva ugyanis sokaknak fel sem tűnik a zenélő útburkolat kezdetét jelző tábla. „A hirtelen hanghatástól a sofőrök sokszor megijednek, és elrántják a kormányt, emiatt rendszeresen előfordultak kisebb balesetek az utóbbi időben” – mondta Petrik.

A zenélő útszakasszal kapcsolatban a HVG kérdésekkel fordult a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez, illetve az Építési- és Közlekedési Minisztériumhoz. Többek között arra voltunk kíváncsiak, sok lakossági panasz érkezett-e a zajhatással kapcsolatban, hogyan terveznek reagálni a petícióra, vizsgálják-e, hogy a szakasz balesetveszélyes-e.

A válaszokból kiderült, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. egy esetben kapott lakossági panaszt, amelyet az építtető felé haladéktalanul továbbítanak. „Az érintett szakaszon személyi sérüléses baleset nem történt, továbbá anyagi káros balesetekről sincs információnk” – írták.

Az Építési- és Közlekedési Minisztérium pedig azt írta, a tárca számára továbbra is az a legfontosabb, hogy az ott lakókat ne zavarja a 21-es út zenélő szakasza.

2024. novemberben megismételt akusztikai szakvéleményt készítettünk, amely azt állapította meg, hogy a zajterhelés határértéken belül van, emelkedése gyakorlatilag nem mérhető.

Ennek ellenére a zajhatás további, hosszú távú csökkentése érdekében 2024. novemberben fasort is ültettünk a zenélő burkolattal ellátott szakasz mentén. A zenélő útburkolati szakasz kialakításáról egyeztettünk a térség önkormányzataival, országgyűlési képviselőivel, amit a jövőben is meg foguk tenni. Természetesen amennyiben a probléma továbbra is fennáll, készek vagyunk a burkolati jelek eltávolítására” – olvasható a minisztérium válaszában.

Petrik – aki állítása szerint jelen volt az egyik mérésnél – azt mondta, a vállalkozó által kirendelt szakértő egy, a Lidl saját márkás termékei közé tartozó, Parkside műszerrel végezte a vizsgálatot, amit az eredmények kiolvasását lehetővé tevő telefonnal sem igazán tudtak összepárosítani. Szerinte a fák sem jelentenek érdemi megoldást, ugyanis egy általa megkérdezett kertészet szerint 10-14 év múlva nőhetnek meg akkorára, hogy érdemben tudjanak zajcsillapító hatást kifejteni, ráadásul egy részük már ki is száradt. Petrik Zsolt szerint a lakosságot továbbra is zavarja a hanghatás, és szeretnék, ha az akusztikus útburkolati jeleket felszednék.

A 21-es főút egyébként az ország harmadik zenélő útja: az első ilyen szakasz a 67-es úton található, és stillszerűen a Republic A 67-es út című slágerét játssza, egyelőre lakossági panaszok nélkül. A 37-es úton pedig Szerencs felé haladva az Érik a szőlő, hajlik a vessző című népdalt hallgathatjuk meg.

