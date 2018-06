Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af6e5de7-0ce1-4331-8c29-88766d9c763b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Semmi előjele nem volt annak, mire készül az elkövető a híd tetején.","shortLead":"Semmi előjele nem volt annak, mire készül az elkövető a híd tetején.","id":"20180601_uveghid_dobalas_szelvedo_baleset_","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af6e5de7-0ce1-4331-8c29-88766d9c763b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9e80b3-f0ea-4d0b-b3b0-7b7f62176ce1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_uveghid_dobalas_szelvedo_baleset_","timestamp":"2018. június. 01. 19:21","title":"Üveget dobott le a hídról, menet közben törte be egy másfél hetes autó szélvédőjét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Felháborodott a külügyminiszter, hogy az ENSZ visszavonatná a Stop Sorost.","shortLead":"Felháborodott a külügyminiszter, hogy az ENSZ visszavonatná a Stop Sorost.","id":"20180601_Szijjarto_ENSZ_fotitkar_migracio_stop_soros_beszol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87b4f37c-3e33-46cc-aca6-75bfc4190319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11660d4-acd0-4a1d-900b-e627d6ada684","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Szijjarto_ENSZ_fotitkar_migracio_stop_soros_beszol","timestamp":"2018. június. 01. 11:03","title":"Szijjártó megint formában van: Az ENSZ főbiztos kérdezzen, ha nem ért valamit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul még vemhes is. Már petíció indult a megmentéséért.","shortLead":"Ráadásul még vemhes is. Már petíció indult a megmentéséért.","id":"20180602_Az_unios_szabalyok_halalra_itelnek_egy_hatart_atlepo_tehenet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd1b09-a25f-4926-83b5-230bcf5336d4","keywords":null,"link":"/elet/20180602_Az_unios_szabalyok_halalra_itelnek_egy_hatart_atlepo_tehenet","timestamp":"2018. június. 02. 19:25","title":"Az uniós szabályok halálra ítélnek egy határt átlépő tehenet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Elveszítheti önkormányzati képviselői mandátumát a továbbra is előzetesben lévő Czeglédy Csaba, ha nem hívják össze időben a szombathelyi képviselő-testület ülését. A baloldali politikus szerint a Fidesz-KDNP-s polgármester szándékosan él vissza az eljárási határidőkkel, hogy így golyózzák ki a szombathelyi önkormányzatból.","shortLead":"Elveszítheti önkormányzati képviselői mandátumát a továbbra is előzetesben lévő Czeglédy Csaba, ha nem hívják össze...","id":"20180601_Kifut_az_idobol_Czegledy_Csaba_bukhatja_onkormanyzati_mandatumat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb0380ea-216c-479f-bb71-a192db31a996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db45336-c6ce-417f-8209-db784d28d700","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Kifut_az_idobol_Czegledy_Csaba_bukhatja_onkormanyzati_mandatumat","timestamp":"2018. június. 01. 16:53","title":"Kifut az időből Czeglédy Csaba: bukhatja önkormányzati mandátumát is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"904a6ba7-cc64-45e5-b95c-2ce8941591d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jót akarhatott, mégis óriási pánikot keltett egy fővárosi általános iskola igazgatója a szülőknek elküldött levelével – írja a Bors.\r

