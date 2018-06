Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine Healy-t. Az 1980-as években az akkor még örömlányként pénzt kereső Healy-t többször is őrizetbe vették egy wellingtoni illegális bordélyban.","shortLead":"Érdemrenddel jutalmazta II. Erzsébet brit királynő a prostitúció dekriminalizálásáért küzdő új-zélandi Catherine...","id":"20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48972332-c3a3-4475-a4a9-58a63ae13288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4e666b-9253-4fda-8b6a-e288a9e657df","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_A_kiralyno_tuntette_ki_a_volt_prostitualtat","timestamp":"2018. június. 04. 09:44","title":"A királynő tüntette ki a volt prostituáltat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","shortLead":"Ilyen egy udvariassági látogatás!","id":"20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11419247-d045-4f8e-91ab-f767aed6fd59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b6c88b-6e52-4465-b7ad-7bf63facf767","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Most_nem_veszett_ossze_az_EPvel_Orban_Viktor","timestamp":"2018. június. 03. 15:07","title":"Most nem veszett össze az EP-vel Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","shortLead":"Gyalogosan át lehet szelni a Tigris folyót Irakban.","id":"20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d02d0f1-da8a-4de9-9840-8eb8d9a7ad85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1805851c-b94f-4179-958a-010647804ed1","keywords":null,"link":"/elet/20180602_At_lehet_setalni_az_osi_folyon","timestamp":"2018. június. 02. 16:31","title":"Át lehet sétálni az ősi folyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt főként a Budapest felé vezető oldalon lesznek félpályás lezárások.","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt...","id":"20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4f2c74-e0ec-4cd2-a5bc-c670dcecabaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","timestamp":"2018. június. 04. 07:48","title":"Újabb nehéz napok jönnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elfoglalt színész mostanában leginkább online játszik gyorsasági sakkot, akár öt órán át is.\r

","shortLead":"Az elfoglalt színész mostanában leginkább online játszik gyorsasági sakkot, akár öt órán át is.\r

","id":"20180602_Jelentjuk_Woody_Harrelson_kicsit_szetesett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49d9f49-2656-44b1-b897-cec2bbccd658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30fd0b1-cb31-41ac-beca-11abe854a386","keywords":null,"link":"/kultura/20180602_Jelentjuk_Woody_Harrelson_kicsit_szetesett","timestamp":"2018. június. 02. 17:15","title":"Jelentjük, Woody Harrelson kicsit szétesett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","shortLead":"A klub a honlapján jelentette be, hogy több személyi változás történt a házuk táján.","id":"20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8849fc1d-869c-4c98-bb5a-0c42041099ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a091816b-0cd1-424e-8e36-37d033ff46ef","keywords":null,"link":"/sport/20180604_pinter_attila_puskas_akademia_tavozas","timestamp":"2018. június. 04. 13:30","title":"Már nem Pintér Attila a Puskás Akadémia vezetőedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A romlott húsra emlékezető bűze miatt repülőkről és liftekből kitiltott duriánt küldi az űrbe Thaiföld, hogy megvizsgálja eltarthatóságát.","shortLead":"A romlott húsra emlékezető bűze miatt repülőkről és liftekből kitiltott duriánt küldi az űrbe Thaiföld...","id":"20180603_thaifold_durian_gyumolcs_urkutatas_eves_az_urben_gistda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba48f266-f964-440b-bf59-c8ab86031afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aec219-58cb-4973-ab02-960eae6e7f7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_thaifold_durian_gyumolcs_urkutatas_eves_az_urben_gistda","timestamp":"2018. június. 03. 15:03","title":"A repülőkről már kitiltott \"bűzbombát\" küldi az űrbe Thaiföld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782a65fa-eab4-4f78-9bc1-8f29fb721a5e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A szakértelmet és a tapasztalatot hajlamosak vagyunk szem elől veszíteni, és elsősorban az erőfeszítés alapján hozunk értékítéletet - mutatnak rá pszichológusok pénzügyi irracionalitásunkra. ","shortLead":"A szakértelmet és a tapasztalatot hajlamosak vagyunk szem elől veszíteni, és elsősorban az erőfeszítés alapján hozunk...","id":"20180603_penzugyi_irracionalitas_dan_ariely","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=782a65fa-eab4-4f78-9bc1-8f29fb721a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4c82fc-d639-4d38-8d8f-ad17efd2d238","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180603_penzugyi_irracionalitas_dan_ariely","timestamp":"2018. június. 03. 19:15","title":"Ön is mérgelődik a szakemberek magas kiszállási díja miatt? Ebbe belegondolt már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]