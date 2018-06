Korábban írtuk, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park közleménye szerint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, a térségi polgárőrségek és a helyi vadásztársaságok is a medve keresésére indultak, mivel a délelőtti felhőszakadás után elvesztették az állat nyomát. A Készenléti Rendőrség éjjel hőkamerával segíti a munkát, nappal drónt is használnak, de a sűrű növényzetben nem könnyű az észlelése.

Mostanra azonban ismét rátaláltak a medvenyomokra – tudta meg a hvg.hu a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársától. Kiderült, hogy a nagy zuhéban a medvének nem volt kedve nagy útra indulni. Azaz Maci Laci – követői így keresztelték el – reggel óta Csongrád megye északi részén „pihen”. Pár napos kóborlása alatt volt olyan nap is, amikor rövid idő alatt harminc kilométert is „futott” a medve, most úgy tűnik, hogy megtorpant a csongrádi Tömörkény környékén.

A medvét 2-3 évesre becsülik, ivarérettség határán álló fiatal hím.

Nem akarják kilőni

A nemzeti park azt is közölte, hogy mivel fokozottan védett fajhoz tartozik, ezért nem akarják kilőni. Szükség esetén csak elkábítanák, majd műholdas jeladót raknának rá, és a Bükki Nemzeti Parkba szállítanák, ahol szabadon engednék. A közleményben arra kérték az lakosságot, hogy – bár a medve eddig nem veszélyeztetett sem embert, sem háziállatot – ne menjenek a közelébe, és ne akadályozzák mozgását.

Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója korábban a hvg.hu-nak azt nyilatkozta, hogy az állat, ha ilyen ütemben halad, rövidesen Szerbiába érhetne, ha át tudna menni a határzáron.

Genetikai vizsgálatra van szükség

Azt egyelőre nem tudni, hogy Maci Lacit látták-e korábban Somoskőújfalunál is, de mivel ott is, és a délre menetelő mackónál is sikerült DNS vizsgálatra alkalmas szőrt, ürüléket venni, hamarosan ez is kiderülhet.

Fenti képünk illusztráció.