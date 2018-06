Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00f74bd-b3f6-4e68-853e-35c9513e0000","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava szerint az Orbán Viktor által múlt pénteken bejelentett alkotmányrevízió keretében változások lesznek a köztársasági elnök és a bíróságok jogkörében is.","shortLead":"A Népszava szerint az Orbán Viktor által múlt pénteken bejelentett alkotmányrevízió keretében változások lesznek...","id":"20180615_Ader_birosagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00f74bd-b3f6-4e68-853e-35c9513e0000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8868a68e-ece6-443f-8a16-30f161495c0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180615_Ader_birosagok","timestamp":"2018. június. 15. 15:25","title":"Áder és a bíróságok hatásköréhez is hozzányúlna a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3f0053a-66af-495c-8f4f-e5a0a15319e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az április és májusi nyüzsgés után körülbelül félmillió ember vált közömbössé a politikai vagy a pártok iránt a Závecz Research becslése szerint. A Fidesznek azonban továbbra sincs panaszra, az alacsony iskolázottságúak és a községekben élők kitartanak a kormánypárt mellett. A Jobbik viszont szavazókat vesztett. ","shortLead":"Az április és májusi nyüzsgés után körülbelül félmillió ember vált közömbössé a politikai vagy a pártok iránt a Závecz...","id":"20180614_zavecz_sokan_elfordultak_a_politikatol_de_a_fidesz_szavazok_eltantorithatatlanok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3f0053a-66af-495c-8f4f-e5a0a15319e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef54625-4a23-4cd8-b336-48c2a16b6f06","keywords":null,"link":"/itthon/20180614_zavecz_sokan_elfordultak_a_politikatol_de_a_fidesz_szavazok_eltantorithatatlanok","timestamp":"2018. június. 14. 16:18","title":"Závecz: Sokan elfordultak a politikától, de a Fidesz-szavazók eltántoríthatatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat. ","shortLead":"Nagy a dugó, rendőrök irányítják a forgalmat. ","id":"20180615_Negy_auto_utkozott_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f921c8-35ec-4382-b2e4-5dcfb57c5bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fe0608-70a2-4011-b513-1c17fcfbe58c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180615_Negy_auto_utkozott_a_Ferihegyi_gyorsforgalmin","timestamp":"2018. június. 15. 16:34","title":"Négy autó ütközött a Ferihegyi gyorsforgalmin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül egy új bolygókutató módszer alkalmazásával.","shortLead":"Csillagászok két független csoportja is bizonyítékot talált három kölyökbolygó létezésére egy gyermekcsillag körül...","id":"20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71229f7c-1291-48be-802e-677ac1800203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42724403-d534-42bb-8539-0b2d8f80cca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180615_chile_atacama_sivatag_alma_radiotavcso_radioteleszkop_hd_163296_csillag_kolyokbolygo","timestamp":"2018. június. 15. 17:03","title":"3 kölyökbolygót szúrt ki egy rádióteleszkóp egy újonnan született csillag körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9bea96-9372-42a3-bf3e-9d93b239602a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oracle nyilvánosan elérhetővé tette Internet Intelligence Map nevű szolgáltatását, amelynek segítségével a felhasználók egyszerű, grafikus módon követhetik az internet állapotát és betekintést nyerhetnek olyan események hatásába, mint a természeti katasztrófák vagy az államilag elrendelt beavatkozások.","shortLead":"Az Oracle nyilvánosan elérhetővé tette Internet Intelligence Map nevű szolgáltatását, amelynek segítségével...","id":"20180616_oracle_internet_intelligence_map_internet_esemeny_terkep","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d9bea96-9372-42a3-bf3e-9d93b239602a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b1c2f7-da19-4cef-9724-f165a83a83c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_oracle_internet_intelligence_map_internet_esemeny_terkep","timestamp":"2018. június. 16. 08:03","title":"Addig jó, míg Magyarország fölött nincs piros pont: közzétették az internet térképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki, megéri-e ingatlanosnak állni.","shortLead":"Nem kell hozzá végzettség, nem számít az életkor, és átlagon felül lehet keresni – 1000 fős vizsgálatból derült ki...","id":"20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9654aa1c-9890-4164-88bc-d638e47a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b2e944-67bc-48ef-b70a-79ae8f33a78e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180615_Itt_a_fizetes_amire_mindig_is_kivancsi_volt_ennyit_keresnek_az_ingatlankozvetitok","timestamp":"2018. június. 15. 12:16","title":"Itt a fizetés, amire mindig is kíváncsi volt: ennyit keresnek az ingatlanközvetítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b69cdd-65e2-432b-9fa9-b38d36df50ff","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Érdekli az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de nem ül állandóan a tévé előtt? Segítünk, hogy ne maradjon le semmiről.","shortLead":"Érdekli az oroszországi labdarúgó-világbajnokság, de nem ül állandóan a tévé előtt? Segítünk, hogy ne maradjon le...","id":"20180614_Szeretne_azonnal_ertesulni_a_focivb_hireirol_Iratkozzon_fel_hirlevelunkre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b69cdd-65e2-432b-9fa9-b38d36df50ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e70ca8a7-0531-4db3-a461-9a63bcbb08a2","keywords":null,"link":"/sport/20180614_Szeretne_azonnal_ertesulni_a_focivb_hireirol_Iratkozzon_fel_hirlevelunkre","timestamp":"2018. június. 14. 18:00","title":"Szeretne azonnal értesülni a foci-vb híreiről? Iratkozzon fel hírlevelünkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd04ec8-fb39-4222-a2b3-d9e025dc1856","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A következő idénytől két magyar csapattal, a DVTK Jegesmedvék és a MAC Budapest együttesével 12 résztvevősre bővül a szlovák jégkorongbajnokság élvonala, a Tipsport liga.","shortLead":"A következő idénytől két magyar csapattal, a DVTK Jegesmedvék és a MAC Budapest együttesével 12 résztvevősre bővül...","id":"20180614_ujabb_nagy_lepes_a_magyar_jegkorongnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd04ec8-fb39-4222-a2b3-d9e025dc1856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f13967-def3-4479-9c00-61d27e66ffd2","keywords":null,"link":"/sport/20180614_ujabb_nagy_lepes_a_magyar_jegkorongnak","timestamp":"2018. június. 14. 17:07","title":"Újabb nagy lépés a magyar jégkorongnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]