[{"available":true,"c_guid":"8ca655d5-15c9-4a29-b290-e1aa66deabc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligencia segítségével kapta vissza a hangját egy amerikai rádióriporter, aki egy ritka idegrendszeri betegség miatt két éve nem tud beszélni – jelentette a BBC.","shortLead":"Mesterséges intelligencia segítségével kapta vissza a hangját egy amerikai rádióriporter, aki egy ritka idegrendszeri...","id":"20180616_jamie_dupree_hangja_cereproc_mesterseges_ingelligencia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ca655d5-15c9-4a29-b290-e1aa66deabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516e7306-122b-44ba-b491-bb38de24264a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_jamie_dupree_hangja_cereproc_mesterseges_ingelligencia","timestamp":"2018. június. 16. 14:03","title":"Hétfőn kerül adásba: mesterséges intelligencia adta vissza a hangját a majdnem elnémult rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat üzentek az ezt lehetővé tévő oldalaknak. Egyelőre úgy tűnik, jelentős sikerrel szálltak rájuk: fogynak a lehetőségek.","shortLead":"A zeneipar képviselői megelégelték, hogy a videókat és zenéket csak úgy le lehet tölteni a YouTube-ról, ezért hadat...","id":"20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b86cb40-6159-4493-a039-40d7217252df","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_youtube_zene_letoltese_ingyen_pickvideo_video_download_easyload","timestamp":"2018. június. 18. 08:03","title":"Szeret(ne) letölteni zenéket a YouTube-ról? Rossz hír, hogy izomból lenyomták a legnépszerűbb weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene csapódni? Megnéztük, honnan a legkönnyebb kijutni egy vb-re.","shortLead":"Nagyobb esélye lenne Magyarországnak kijutni a világbajnokságra, ha nem Európához tartozna? És ha igen, kihez kellene...","id":"20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db6c5a8e-1362-465a-8586-dd9957981c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3d23ad-3a04-4ef6-b907-cb98fdbc239c","keywords":null,"link":"/sport/20180617_FociMagyarorszagnak_DelAmerikaban_kellene_jatszania","timestamp":"2018. június. 17. 11:35","title":"Foci-Magyarországnak Dél-Amerikában kellene játszania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","shortLead":"Sokan több ezer kilométert utaznak, hogy részt vehessenek a projektben.","id":"20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=329efb74-0e75-4516-ad14-9492d132543b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae94864-c143-432b-b736-e695548be0ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_Tizenegyezer_meztelen_ember_all_modellt_egy_amerikai_fotosnak","timestamp":"2018. június. 16. 10:52","title":"Tizenegyezer meztelen ember áll modellt egy amerikai fotósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40967549-1ec9-4624-82ee-c57cd0399559","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte különböző napokon, több ország mellett Magyarországon is június harmadik vasárnapján van az apák napja.","shortLead":"Világszerte különböző napokon, több ország mellett Magyarországon is június harmadik vasárnapján van az apák napja.","id":"20180617_apak_napja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40967549-1ec9-4624-82ee-c57cd0399559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ebc4250-d614-4548-986e-5924d6f97f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_apak_napja","timestamp":"2018. június. 17. 07:02","title":"Tényleg ma van apák napja? Mik ezek a színes kezek a Google keresőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","shortLead":"A nő csak kertészkedni ment, de már soha nem tért vissza, mert a kígyó felfalta.","id":"20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92735040-b10e-46f9-8111-11b15e29b922","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Embert_talaltak_egy_hatalmas_piton_hasaban_Indoneziaban","timestamp":"2018. június. 17. 07:05","title":"Embert találtak egy hatalmas piton hasában Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a7ac7a-7087-4717-a9eb-107e68d4ac33","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mindegy, hogy a forma, az anyag vagy az alkalmazott technika a felelős érte, az autóipar minden dimenzióban képes legendákat gyártani. Cikkünkben öt olyan megoldást mutatunk be, amely megváltoztatta, amit addig az autóról gondoltak. ","shortLead":"Mindegy, hogy a forma, az anyag vagy az alkalmazott technika a felelős érte, az autóipar minden dimenzióban képes...","id":"20180617_autoipari_megoldas_ami_megvaltoztatta_amit_addig_az_autorol_gondoltak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77a7ac7a-7087-4717-a9eb-107e68d4ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb3ca8-d5d0-4a22-978b-41ebee83d49b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180617_autoipari_megoldas_ami_megvaltoztatta_amit_addig_az_autorol_gondoltak","timestamp":"2018. június. 17. 19:15","title":"5 legendás fejlesztés, ami megváltoztatta, amit addig az autóról gondoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett meg a Villányi úti konferenciaközpontba.","shortLead":"A csúfos választási vereség után új elnököt választ az MSZP, Molnár Gyula előző elnök a sajtó megkerülésével érkezett...","id":"20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55824382-7039-455f-b4c3-ef489531c631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3d282e-bee0-4945-9d5e-ee2aeecf1d74","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_Sorsfordito_dontes_elott_az_MSZP_a_tet_felemelkedes_vagy_bukas","timestamp":"2018. június. 17. 10:59","title":"\"Sorsfordító döntés előtt az MSZP, a tét felemelkedés vagy bukás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]