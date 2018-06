Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","shortLead":"És az új EU-költségvetés tervezete sem tetszik a pénzügyminiszternek.","id":"20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790061a-af9a-46e8-a99c-10cde28c72ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Varga_Mihaly_elutasitja_hogy_baj_lenne_a_magyar_ugyeszseggel","timestamp":"2018. június. 22. 14:13","title":"Varga Mihály elutasítja, hogy baj lenne a magyar ügyészséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","shortLead":"A Hatvan felé vezető oldalon, a kerekharaszti lehajtó közelében történt a tűzeset.","id":"20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8af792a9-8d02-4bf0-ad1a-ba9b534be0ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96be2e83-c864-4918-b8f3-6a80edde512a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180621_Kigyulladt_egy_auto_az_M3ason_egy_savon_halad_a_forgalom","timestamp":"2018. június. 21. 09:05","title":"Kigyulladt egy autó az M3-ason, egy sávon halad a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","shortLead":"Ez az akár kompakt családi autóként is használható sportautó Porschékat megszégyenítő menetteljesítményekkel bír. ","id":"20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=893f497d-ca6d-4116-bf5d-4d437c21350f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d10d33c-07de-4eed-a8f2-ffc1622ad376","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_audi_rs3_abt_tuning_csaladi_auto_sportkocsi_porsche_sportkipufogo_gyorsulas_gyor","timestamp":"2018. június. 22. 11:22","title":"Tovább hergelték a legerősebb győri Audit, íme az 500 lóerős RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód csak 1970-ben jelent meg a sportban.","shortLead":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód...","id":"20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c7368-d77a-4351-89b3-3022878d9c9c","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","timestamp":"2018. június. 22. 09:17","title":"Amikor a vébéjátékosok még az újságból tudták meg, hogy besárgultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","shortLead":"A kanadai miniszterelnök jelentette be a kanadai parlamentben mondott beszédében, hogy a rendelkezés október 17-től él. ","id":"20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c41a000f-e2d9-4f77-b159-1c269b802078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ed1fda-505f-49fa-acfe-3115d1a83301","keywords":null,"link":"/vilag/20180621_legalizaljak_a_marihuanat_kanadaban","timestamp":"2018. június. 21. 05:59","title":"Legalizálják a marihuánát Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve kifejezte szolidaritását mind a CEU-val, mind a Magyar Tudományos Akadémiával.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve...","id":"20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2e984-14f2-421d-ad60-8b7ab7644927","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","timestamp":"2018. június. 22. 14:10","title":"Kornai János: Vigyék hírét annak, hogy vannak a demokráciáért küzdő magyarok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248690ca-74b8-41da-8613-73fcf097947a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár Donald Trump visszakozott hatalmas vihart kiváltott „zéró tolerancia” politikájától, s elnöki rendeletben utasította a hatóságokat, hogy ne válasszák el az illegális migráns szülőket gyerekeiktől, tovább tart a fejetlenség. Nem tudni, mi lesz a már szétszakított családok sorsa, és nem világos, megmarad-e a „zéró tolerancia”, amikor az amerikai törvények szerint a gyerekeket nem lehet húsz napnál tovább fogva tartani. S ehhez jött még a first lady, Melania Trump jól kiválasztott esőkabátja is. \r

","shortLead":"Bár Donald Trump visszakozott hatalmas vihart kiváltott „zéró tolerancia” politikájától, s elnöki rendeletben...","id":"20180622_Trump_torkan_akadhat_az_amerikai_migransvalsag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=248690ca-74b8-41da-8613-73fcf097947a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3503ab5-5112-4c19-b0da-068c30786b75","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Trump_torkan_akadhat_az_amerikai_migransvalsag","timestamp":"2018. június. 22. 18:30","title":"El tudja képzelni, hogy Trump magába szállt? Ugye, hogy gyanús...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]