[{"available":true,"c_guid":"c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített róla.","shortLead":"Egy parkolóban próbált pénzt szerezni, de zsákmány nélkül kényszerült lelépni. Egy kamera azért felvételt készített...","id":"20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c15e7911-1441-41cf-a3a9-ea41f0a92f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd97f07b-c319-42a3-9e48-8264da6a3650","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_keresik_a_rendorok_az_obudai_westernkalapos_rablot","timestamp":"2018. június. 22. 21:04","title":"Keresik a rendőrök az óbudai westernkalapos rablót – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","shortLead":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","id":"20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aa776-0ac2-4e46-9e2e-4c6f93fddd1c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 22. 18:29","title":"Megintette Mészáros Lőrinc cégét a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3356dee4-2a52-4359-bd57-33d3a9a3c613","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy rég nem látott ismerős pedig visszatér.","shortLead":"Egy rég nem látott ismerős pedig visszatér.","id":"20180622_Honapokat_de_lehet_hogy_eveket_ugrik_elore_a_The_Walking_Dead","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3356dee4-2a52-4359-bd57-33d3a9a3c613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2bfe26-0a3c-458f-b74a-4088aaf623b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Honapokat_de_lehet_hogy_eveket_ugrik_elore_a_The_Walking_Dead","timestamp":"2018. június. 22. 12:56","title":"Hónapokat, de lehet, hogy éveket ugrik előre a The Walking Dead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője most reagált a mondatra, nem nehéz kitalálni, hogy mit.","shortLead":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket...","id":"20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54038afc-5918-4887-aeef-8bb4d0557b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","timestamp":"2018. június. 22. 18:03","title":"Jávor Benedek is beszállt a Szanyi-féle hülyézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mutatjuk a térképet","shortLead":"Mutatjuk a térképet","id":"20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b5b1e37-2edf-43de-aeee-aea4ec16e98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26eb87d5-0c2a-4837-9d70-8873bc6ee14f","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Ejszakai_muzeumbuszok_a_Muzeumok_Ejszakajan","timestamp":"2018. június. 23. 09:59","title":"Éjszakai múzeumbuszok a Múzeumok Éjszakáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f54e45-0820-41c7-ad1d-077836fdaaaf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az F csoport mind a négy csapata pályára lép ma az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, és megkezdődik a második kör a G csoportban is. Belgium és Mexikó nagy lépést tett a továbbjutás felé, a németek a versenyben maradásért harcoltak az utolsó pillanatig, és győztek! ","shortLead":"Az F csoport mind a négy csapata pályára lép ma az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon, és megkezdődik a második...","id":"20180623_foci_vb_tizedik_nap_percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63f54e45-0820-41c7-ad1d-077836fdaaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c6923f5-6f51-4414-afe3-afbbdd7c428d","keywords":null,"link":"/sport/20180623_foci_vb_tizedik_nap_percrol_percre","timestamp":"2018. június. 23. 10:00","title":"Németország – Svédország 2-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","shortLead":"A MÁV szerint műszaki hiba történt.","id":"20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c8a5a5-72a7-4db5-8dab-37f03963db84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e110bd9f-7538-4bd2-bc57-dc49a5066509","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Nyitott_ajtokkal_robogott_a_vonat_ket_allomas_kozott","timestamp":"2018. június. 23. 21:34","title":"Nyitott ajtókkal robogott a vonat két állomás között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód csak 1970-ben jelent meg a sportban.","shortLead":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód...","id":"20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c7368-d77a-4351-89b3-3022878d9c9c","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","timestamp":"2018. június. 22. 09:17","title":"Amikor a vébéjátékosok még az újságból tudták meg, hogy besárgultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]