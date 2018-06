Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A többmilliárdos állami támogatás mellett a versenyt szervező cégnek mindössze 13 millió forintos területhasználati díjat kell fizetnie, ez a párt szerint hűtlen kezelés.","shortLead":"A többmilliárdos állami támogatás mellett a versenyt szervező cégnek mindössze 13 millió forintos területhasználati...","id":"20180625_Az_LMP_feljelenti_a_fovarost_a_Red_Bull_Air_Race_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edb10573-abc7-4880-811e-dadbb03acb19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de72d916-11e0-47db-a5be-763e61f73179","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Az_LMP_feljelenti_a_fovarost_a_Red_Bull_Air_Race_miatt","timestamp":"2018. június. 25. 07:47","title":"Az LMP feljelenti a fővárost a Red Bull Air Race miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f4c0f7b-f86c-4cc3-9d67-087021a45d37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Rasszista üzenetek céltáblája lett a svéd labdarúgó-válogatott játékosa, Jimmy Durmaz, akinek szabálytalansága miatt a meccs legvégén szabadrúgást kaptak a németek. 