[{"available":true,"c_guid":"920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális középpárt elnökéről, Albert Riveráról pedig – aki támadta – kiderült, nem is jogdoktor, ahogy állítja magáról.","shortLead":"Pedro Sánchez szocialista miniszterelnöknek eddig elérhetetlen volt a neten a doktori disszertációja. A liberális...","id":"20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920607e4-7e96-4b32-8c32-5afb416121f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd46b51-f655-4bac-b1b4-f7a5ef88791d","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_Plagiumvita_egymast_savazza_Spanyolorszagban_a_kormany_es_az_ellenzek","timestamp":"2018. szeptember. 14. 16:59","title":"Plágiumvita: egymást savazza Spanyolországban a kormány és az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft Surface vezető kommunikációs menedzserének feltűnt valami.","shortLead":"Miközben a világ az új iPhone-ok bemutatásával volt elfoglalva – magyar idő szerint – szerda este, addig a Microsoft...","id":"20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d6106bd-a184-4d5c-9096-bc3898aa87b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"335d4730-3f1c-45d5-a756-104655bf6a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180913_ryan_day_twitter_apple_prezentacio_kepei_microsoft_masolas","timestamp":"2018. szeptember. 13. 19:03","title":"Különös vád: a Microsofttól másolt az Apple a szerdai bemutatón?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3d50bf2-f870-48f9-ad51-9d73046fc0a8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendező az e heti HVG Portréjában fejtette ki véleményét többek között a metoo-mozgalomról és a politikai színházról.\r

\r

","shortLead":"A színész-rendező az e heti HVG Portréjában fejtette ki véleményét többek között a metoo-mozgalomról és a politikai...","id":"20180913_Pelsoczy_Reka_Jo_ugy_neveben_bar_de_velemenyterror_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3d50bf2-f870-48f9-ad51-9d73046fc0a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e31e545-8c6c-4805-be74-2b5a380c200b","keywords":null,"link":"/kultura/20180913_Pelsoczy_Reka_Jo_ugy_neveben_bar_de_velemenyterror_van","timestamp":"2018. szeptember. 13. 15:15","title":"Pelsőczy Réka: „Jó ügy nevében bár, de véleményterror van”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26896aa5-3710-4bee-9a3a-94ebf79da3c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független amerikai szenátor, a korábbi elnökjelölt-aspiráns a brit Guardian hasábjain írt hosszan az agresszív, autoriter nemzetközi politikai trendekről, illetve az ezek ellen hatni képes megoldásokról.","shortLead":"A független amerikai szenátor, a korábbi elnökjelölt-aspiráns a brit Guardian hasábjain írt hosszan az agresszív...","id":"20180914_Bernie_Sanders_Orbant_csak_a_nemzetkozi_baloldal_allithatja_meg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26896aa5-3710-4bee-9a3a-94ebf79da3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31343ad-996e-4b1a-8777-62098e2caef1","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Bernie_Sanders_Orbant_csak_a_nemzetkozi_baloldal_allithatja_meg","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:38","title":"Bernie Sanders: Orbánt csak a nemzetközi baloldal állíthatja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6802ba7-4297-4d9b-9b5d-585d878463f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az International Visitors Leadership programmal korábban olyanok utazhattak ki az Egyesült Államokba, mint Antall József vagy Horn Gyula.","shortLead":"Az International Visitors Leadership programmal korábban olyanok utazhattak ki az Egyesült Államokba, mint Antall...","id":"20180914_Neves_osztondijat_kapott_az_amerikai_kormanytol_Szel_Bernadett_es_FeketeGyor_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6802ba7-4297-4d9b-9b5d-585d878463f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8451dc-ef94-413c-93e0-927793cbdb2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180914_Neves_osztondijat_kapott_az_amerikai_kormanytol_Szel_Bernadett_es_FeketeGyor_Andras","timestamp":"2018. szeptember. 14. 05:50","title":"Neves ösztöndíjat kapott az amerikai kormánytól Szél Bernadett és Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Súlyos sérüléseket szenvedett annak a két autónak a sofőrje, akik autóját a minnesotai autópályán préselt össze egy teherautó.","shortLead":"Súlyos sérüléseket szenvedett annak a két autónak a sofőrje, akik autóját a minnesotai autópályán préselt össze...","id":"20180915_baleset_teherauto_kozlekedesi_baleset_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36d5b6e5-3e85-40b7-b5bd-71704582f3e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa88c1d-0b81-4e16-8a9d-2d70aaacfb06","keywords":null,"link":"/cegauto/20180915_baleset_teherauto_kozlekedesi_baleset_video","timestamp":"2018. szeptember. 15. 09:21","title":"Nem figyelt a teherautó sofőrje, két autót préselt össze a reggeli torlódásban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni a levelezéshez kapcsolódó dolgainkat. A Chrome böngészőhöz készített alkalmazás mostanra feleslegessé vált.","shortLead":"A Google 2011-ben fejlesztett ki az Offline Gmail nevű alkalmazást, hogy internet nélkül is lehessen intézni...","id":"20180915_google_offline_gmail_hasznalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=109ff383-6cdb-47b3-babf-379a2402ee5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109ca53-e2c5-4dcd-9c1c-55ef2451394d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180915_google_offline_gmail_hasznalat","timestamp":"2018. szeptember. 15. 11:03","title":"Lekapcsolják a Gmail Offline-t, mert már offline a Gmail","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális zaklatás elleni egységes fellépésről szóló javaslatot a strasbourgi plenáris ülésen.","shortLead":"Nem támogatták a munkahelyen, nyilvános térben, illetve a politikai életben elkövetett megfélemlítés és szexuális...","id":"20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c357b326-512a-4257-b460-46e4060fa1f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bc1eed-542a-4d18-a07c-d1366f6beee2","keywords":null,"link":"/vilag/20180914_szexualis_zaklatas_europai_parlament_javaslat_fidesz_tartozkodas","timestamp":"2018. szeptember. 14. 14:29","title":"Szexuális zaklatás? A fideszes EP-képviselők tartózkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]