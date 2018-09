Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem akárki lépett a helyére.","shortLead":"Nem akárki lépett a helyére.","id":"201837_italtar_tiborcz_eladta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5b8eccc-dbba-4d7e-a6fb-70844aad8759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57dc34bc-e1ee-456e-9de5-ad8bfefbe13c","keywords":null,"link":"/kkv/201837_italtar_tiborcz_eladta","timestamp":"2018. szeptember. 16. 19:00","title":"Tiborcz István kiszállt az ITAL-TÁR-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik, akiket a csoportmeccsen már megvert.","shortLead":"Az olimpiai bajnok elleni találkozó 12-11-re végződött Berlinben. Az első helyért a csapat az ausztrálokkal játszik...","id":"20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4044cbc-0355-4bfd-9f48-eced1253a652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa6a4a9-0f88-430e-8b05-b712ffd7053f","keywords":null,"link":"/sport/20180915_Legyozte_az_orok_mumus_szerbeket_dontos_a_magyar_polovalogatott_a_vilagkupan","timestamp":"2018. szeptember. 15. 20:09","title":"Legyőzte az örök mumus szerbeket, döntős a magyar pólóválogatott a világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Nem séfnek való vidék utolsó évada.","shortLead":"Jön a Nem séfnek való vidék utolsó évada.","id":"20180916_Anthony_Bourdain_sorozatanak_utolso_reszein_nehez_lesz_nem_sirni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd8ed5a6-ec60-4e40-88d6-abddb7578fc7","keywords":null,"link":"/kultura/20180916_Anthony_Bourdain_sorozatanak_utolso_reszein_nehez_lesz_nem_sirni","timestamp":"2018. szeptember. 16. 07:45","title":"Anthony Bourdain sorozatának utolsó részein nehéz lesz nem sírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","shortLead":"Észak-Karolina kormányzója szerint a vihar teljesen tönkreteheti államát.","id":"20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a6d704d-bc3f-49ab-81bd-ae2907a79333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202d194d-3be8-4531-9c0f-aab4a591b3cd","keywords":null,"link":"/vilag/20180916_Amerikai_tropusi_vihar_A_legrosszabb_meg_csak_most_kovetkezik","timestamp":"2018. szeptember. 16. 21:10","title":"Amerikai trópusi vihar: \"A legrosszabb még csak most következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd27fc2-44fd-448d-80ab-43a8b962ff4b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy arcfelismerő algoritmus tévesztése elméletben megmosolyogtató, gyakorlatban szomorú következményekkel járhat. De akkor sem feltétlenül aludhatunk nyugodtan, ha jól működik a technológia.","shortLead":"Egy arcfelismerő algoritmus tévesztése elméletben megmosolyogtató, gyakorlatban szomorú következményekkel járhat. De...","id":"201832__arcfelismeres__hibahatar__fals_pozitiv__lathatoan_problemas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd27fc2-44fd-448d-80ab-43a8b962ff4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a0a9cb5-9c1a-418f-b67b-04807a86e546","keywords":null,"link":"/tudomany/201832__arcfelismeres__hibahatar__fals_pozitiv__lathatoan_problemas","timestamp":"2018. szeptember. 15. 19:00","title":"Olyat láttak a képviselők, hogy elmehet a kedvük az arcfelismerő rendszerek engedélyezésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt atomfegyvergyár helyén alakítottak ki Colorado államban.","shortLead":"Túrázók és kerékpározók vehették birtokba a hétvégén azt az új amerikai vadvédelmi területet, amelyet egy volt...","id":"20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f47e9ff-2817-4ce6-9dd0-99c768f43f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb6a8a10-9d94-4a27-93df-2327921cdd02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180916_Igy_lesz_atomfegyvergyarbol_vadvedelmi_terulet","timestamp":"2018. szeptember. 16. 15:15","title":"Így lesz atomfegyvergyárból vadvédelmi terület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Piros Zsombor három szettben kikapott Lukas Rosoltól a Magyarország-Csehország tenisz Davis Kupa világcsoport osztályozón, ezzel a vendégek 3-2-re megnyerték a budapesti párharcot.\r

","shortLead":"Piros Zsombor három szettben kikapott Lukas Rosoltól a Magyarország-Csehország tenisz Davis Kupa világcsoport...","id":"20180916_Nem_sikerult_a_bravur_az_eselyesebb_csehek_ellen_a_Davis_Kupaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"564e5cc9-2bc3-4d3c-ac22-d9e9e604a0b1","keywords":null,"link":"/sport/20180916_Nem_sikerult_a_bravur_az_eselyesebb_csehek_ellen_a_Davis_Kupaban","timestamp":"2018. szeptember. 16. 20:08","title":"Nem sikerült a bravúr az esélyesebb csehek ellen a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ázsia gyorsuló vagyonkoncentrációja letaszította a trónról az amerikai metropoliszt. Egyre több nő is felkerült a listára, de arányuk még mindig elenyésző.","shortLead":"Ázsia gyorsuló vagyonkoncentrációja letaszította a trónról az amerikai metropoliszt. Egyre több nő is felkerült...","id":"20180917_Mar_nem_New_York_az_ultragazdagok_fovarosa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37cb249e-69d9-4362-be82-d84aca6d4e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51f213c-ace9-4ed4-a8bd-164afee119a0","keywords":null,"link":"/kkv/20180917_Mar_nem_New_York_az_ultragazdagok_fovarosa","timestamp":"2018. szeptember. 17. 12:09","title":"Már nem New York az ultragazdagok fővárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]