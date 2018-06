Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb karaktere. Néhány szót váltottunk Alex Zanardival.","shortLead":"A hétvégén hazánkban vendégeskedő DTM-en a BMW főhadiszállásán felbukkant a nemzetközi autósport egyik legnagyobb...","id":"20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19b45274-43fd-4079-ab13-e4f550f66230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c50d9-a520-4cc7-ad48-b4af71cc606e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180602_alex_zanardi_olasz_autoversenyzo_paralimpikon_autoversenyzo_dtm_formula_e_bmw_daytona_misano","timestamp":"2018. június. 02. 16:01","title":"A tizensokadik helyért ugyanúgy küzdök mint az elsőért - a DTM-be visszatérő, műlábakkal élő Zanardival beszélgettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14cd5995-33f5-4198-b2fa-5817c51dbbb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 30 éves nő a vád szerint azért a 92 éves férfi élettársának adta ki magát, hogy megszerezze a pénzét és az ingatlanát.","shortLead":"A 30 éves nő a vád szerint azért a 92 éves férfi élettársának adta ki magát, hogy megszerezze a pénzét és az ingatlanát.","id":"20180604_Igy_szerezte_meg_a_csalo_egy_idoskoru_ingatlanat__vadat_emelt_az_ugyeszseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14cd5995-33f5-4198-b2fa-5817c51dbbb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a977d9-1dea-40c6-a671-74d48114bcfe","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180604_Igy_szerezte_meg_a_csalo_egy_idoskoru_ingatlanat__vadat_emelt_az_ugyeszseg","timestamp":"2018. június. 04. 10:46","title":"Így szerezte meg a csaló egy időskorú ingatlanát – vádat emelt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63dd44ec-4fb3-4b25-badd-ee1ab8d5e613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c37916b-4492-4ea9-ab3e-83d26f3910ef","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Lehete_egy_kisfiu_feminista","timestamp":"2018. június. 03. 10:20","title":"Lehet-e egy kisfiú feminista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9650311-de44-4d1e-8f03-3800944d98ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kifejezetten ritka, hogy csak a magyar felhasználók kapjanak a Google-től különleges logót, de most vasárnap, a 2018-as pedagógusnap alkalmából ismét megtörtént.","shortLead":"Kifejezetten ritka, hogy csak a magyar felhasználók kapjanak a Google-től különleges logót, de most vasárnap, a 2018-as...","id":"20180603_pedagogusnap_2018_teachers_day_2018_hungary","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9650311-de44-4d1e-8f03-3800944d98ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5763270-e305-4046-a627-208f60f69b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20180603_pedagogusnap_2018_teachers_day_2018_hungary","timestamp":"2018. június. 03. 07:03","title":"Pedagógusnap 2018: csak a magyarok kaptak ma egy különleges, mozgó logót a Google kereső főoldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök \"kikísérték\" az irakit és a négy törököt.","shortLead":"A rendőrök \"kikísérték\" az irakit és a négy törököt.","id":"20180603_Ot__migrans_probalt_vasarnap_bejutni_az_orszagba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51df7305-39e4-4c06-8221-baf6cfd3c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc126deb-b134-4e3b-b9fb-8f3857cde049","keywords":null,"link":"/itthon/20180603_Ot__migrans_probalt_vasarnap_bejutni_az_orszagba","timestamp":"2018. június. 03. 20:49","title":"Öt (!) migráns próbált vasárnap bejutni az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","shortLead":"Nem bírnak a bozóttüzekkel.","id":"20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc0c7b7b-fa50-4ab3-bc4a-f849087da382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94d2b1c-d1ed-4e7d-ba3d-1e9d53bc431b","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Ezreknek_kell_menekulniuk_Los_Angeles_kornyeken","timestamp":"2018. június. 03. 09:51","title":"Ezreknek kell menekülniük Los Angeles környékén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812","c_author":"","category":"itthon","description":"Szándékos hazugsággal vádolja a Fideszt az Európai Néppártból kirakni akaró holland kereszténydemokrata CDA-t, és felfüggeszt vele minden kapcsolatot.\r

\r

","shortLead":"Szándékos hazugsággal vádolja a Fideszt az Európai Néppártból kirakni akaró holland kereszténydemokrata CDA-t, és...","id":"20180604_Totalis_haborut_indit_a_Fidesz_a_holland_testverpartja_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d9a9d4c-a301-49e7-9158-0b64594e0812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0284918-19fb-4f39-a130-1ec5960e01dd","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Totalis_haborut_indit_a_Fidesz_a_holland_testverpartja_ellen","timestamp":"2018. június. 04. 13:29","title":"Totális háborút indít a Fidesz a holland testvérpártja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jó hír: ha szerencsénk van, ma is láthatunk szivárványt.","shortLead":"A jó hír: ha szerencsénk van, ma is láthatunk szivárványt.","id":"20180603_Azt_hitte_ma_megussza_a_felhoszakadast_Nincs_jo_hirunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4931519c-a670-4e17-995f-924d61f55697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd2227b-d553-4d3d-9024-624040af7ec8","keywords":null,"link":"/elet/20180603_Azt_hitte_ma_megussza_a_felhoszakadast_Nincs_jo_hirunk","timestamp":"2018. június. 03. 09:08","title":"Azt hitte, ma megússza a felhőszakadást? Nincs jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]